Sikorsky consegna i primi elicotteri S-70 Black Hawk alla Romania

PZL Mielec, una società Lockheed Martin, ha consegnato i primi quattro new-generation, European manufactured S-70M Black Hawk utility helicopters al Ministero degli Affari Interni rumeno, con altri due aeromobili in arrivo entro la fine del 2023. Acquistati come parte del progetto VISION 2020 dell’Unione Europea, le missioni previste per i nuovi elicotteri Sikorsky Black Hawk della Romania includono ricerca e salvataggio marittimo e terrestre, lotta antincendio, trasporto e medical emergency support.

Un ulteriore Black Hawk, acquistato nell’ambito del progetto europeo HeliPol, sarà consegnato entro la fine dell’anno e sarà destinato alla polizia rumena, aumentandone la capacità operativa.

Gli elicotteri fanno parte di un accordo quadro che prevede la fornitura alla Romania di un massimo di 12 S-70M Black Hawk di costruzione polacca nei prossimi quattro anni.

“L’arrivo dei primi elicotteri Black Hawk in Romania è un evento storico. Il Black Hawk è l’elicottero più capace e affidabile per gli equipaggi che conducono missioni vitali di salvataggio e antincendio”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “Questi elicotteri multiruolo offrono la flessibilità necessaria per condurre missioni di salvataggio a distanze maggiori e negli ambienti più difficili, con una maggiore sopravvivenza”.

La Romania si unisce a una famiglia globale di operatori Black Hawk e diventa l’undicesimo paese e il diciottesimo cliente degli elicotteri Black Hawk costruiti da PZL Mielec, il più grande esportatore polacco di equipaggiamenti aerospaziali.

La cabina della variante terrestre e marittima del Black Hawk ospiterà una suite medica progettata e fornita da DELTAMED, un integratore di veicoli di emergenza con sede a Cluj-Napoca.

L’S-70 Black Hawk multiruolo è dotato di avionica digitale, potenti motori GE, high strength airframe structures and composite wide chord rotor blades, che garantiscono maggiore situational awareness e prestazioni.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Creditd: Lockheed Martin)