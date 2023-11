Gli annunci di Bell Textron a European Rotors 2023

Bell annuncia la consegna del suo terzo HEMS Bell 429 ad Air Zermatt

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato all’European Rotors 2023 la consegna del suo terzo Bell 429 ad Air Zermatt.

“L’acquisizione da parte di Air Zermatt di un terzo Bell 429 non solo evidenzia la loro dedizione nel fornire missioni di ricerca e salvataggio salvavita in un ambiente particolarmente impegnativo come le Alpi svizzere, ma anche la loro fiducia in Bell nel portare a termine le missioni in modo rapido e sicuro”, ha affermato Jacinto Jose Monge, Europe managing director, Bell. “Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Air Zermatt, mentre ampliano le loro capacità nella regione”.

Con il suo personale medico e l’equipaggio di volo di 75 persone, Air Zermatt fornisce trasporti, voli turistici e operazioni di salvataggio nelle Alpi svizzere e nelle comunità circostanti. Ogni anno Air Zermatt effettua circa 2.000 missioni di salvataggio, la maggior parte delle quali con il Bell 429.

“Bell continua a portare avanti la nostra missione fornendo velivoli altamente affidabili e versatili per la nostra flotta. L’aggiunta di un terzo Bell 429 ci consentirà di ampliare notevolmente la nostra portata nel fornire supporto di ricerca e salvataggio alla comunità svizzera del Vallese”, ha affermato Gerold Biner, acting CEO di Air Zermatt.

Oltre alla consegna del Bell 429, Air Zermatt ha scelto di aggiungere l’intera flotta di Bell 429 al Customer Advantage Plan (CAP) di Bell che protegge i costi di manutenzione diretti e il valore dell’aeromobile nel tempo, mantenendo i velivoli in servizio più a lungo.

“Con l’ambiente difficile in cui operiamo, CAP ha dimostrato di essere uno strumento vitale per garantire la longevità della nostra flotta e ci fornisce anche supporto tecnico individuale in un attimo”, ha aggiunto Biner.

“Il Bell 429 continua ad essere un modello ricercato in Europa da chi opera nei segmenti HEMS e delle forze dell’ordine. Progettato per la mobilità dei passeggeri e i servizi di emergenza sanitaria, il Bell 429 ha la cabina più spaziosa nel light twin helicopter market, con pavimento piatto e sette posti per i passeggeri”, conclude Bell.

Bell annuncia accordi di acquisto per tre aeromobili con JB Investments

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la firma degli accordi di acquisto per due Bell 407GX e un Bell 505 per JB Investments in Polonia, utilizzati prevalentemente per viaggi privati. L’acquisto dei tre velivoli è stato celebrato con una cerimonia di firma presso lo stand Bell all’European Rotors 2023 a Madrid, Spagna.

JB Investments è un distributore polacco di aerei ed elicotteri per l’aviazione generale, fondato nel 1992. Negli ultimi tre decenni, ha soddisfatto le esigenze e le aspirazioni in rapida evoluzione di persone il cui sogno o necessità aziendale è volare.

“JB Investments fornisce ai nuovi e attuali operatori polacchi i principali Bell aircraft and aftermarket services, continuando ad espandere la presenza di Bell in tutta la regione”, ha affermato Jacinto Monge, managing director of Europe, Bell. “JBI ha selezionato i Bell 407GXi e 505 per i futuri Polish customers, per fornire soluzioni di trasporto aziendali e VIP senza soluzione di continuità, portando allo stesso tempo i passeggeri in modo affidabile a destinazione”.

“Il Bell 407GXi utilizza un motore Rolls-Royce M250-C47E/4 all’avanguardia con dual-channel FADEC technology, garantendo hot and high-altitude performance, fuel efficiency e una velocità di crociera di 133 nodi (246 km/ora). In Polonia il 407GXi si è rivelato popolare tra la Polish National Police (PNP). La PNP ha recentemente acquistato altri quattro velivoli da JB Investments, che fungeva da appaltatore principale, portando la sua flotta totale di 407GXi a sette.

Dotato del robusto motore Safran Arrius 2R e di un dual-channel FADEC system, abbinato alla suite avionica all’avanguardia Garmin G1000H NXi, il Bell 505 dimostra la sua versatilità in un ampio spettro di missioni. Queste missioni comprendono addestramento dei piloti, voli panoramici, trasporti aziendali, utility operations and public safety tasks. Nel 2021, l’EASA ha concesso la certificazione al Bell 505 per trasportare carichi fino a 2.000 libbre (907 kg) utilizzando il suo gancio di carico, amplificando ulteriormente le capacità dell’aeromobile”, conclude Bell.

Bell è presente all’European Rotors 2023 dal 27 al 30 novembre.

Bell selezionata per la Phase 1A del DARPA Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) X-Plane Program

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., è stata selezionata per competere per il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT) X-Plane program. Il programma SPRINT intende progettare, costruire e far volare un X-Plane, un velivolo sperimentale per dimostrare le tecnologie abilitanti e i concetti integrati necessari per una combinazione trasformativa di aircraft speed and runway independence per la next generation of air mobility platforms.

La Phase 1A comprende la progettazione concettuale, che culmina in una revisione formale della progettazione.

“Bell è onorata di essere selezionata per SPRINT ed entusiasta di supportare un altro X-plane, che porterà una velocità senza precedenti ai vertical lift aircraft”, afferma Jason Hurst, executive vice president, Engineering, Bell. “Nella nostra ricca storia di 85 anni, Bell ha prodotto memorabili X-planes, come il Bell X-1 e XV-15, e ha ampliato le nostre VTOL aircraft capabilities. L’aggiudicazione di questo contratto testimonia la capacità di Bell di basarsi sui precedenti high-speed aircraft programs, investendo al contempo in nuove ricerche per convalidare la tecnologia HSVTOL”.

“Bell prevede di sfruttare i suoi ingenti investimenti nella High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) technology per dimostrare capacità prestazionali avanzate. Bell sta attualmente conducendo test di riduzione del rischio presso la base aeronautica di Holloman nel New Mexico per dimostrare le sue folding rotor, integrated propulsion, and flight control technologies.

La tecnologia HSVTOL di Bell unisce la capacità di volo stazionario di un elicottero con la velocità (oltre 400 nodi) e il range di un jet aircraft. Bell sviluppa high-speed vertical lift technology da oltre 85 anni, aprendo la strada a configurazioni VTOL innovative come X-14, X-22, XV-3 e XV-15 per la NASA, l’esercito e l’aeronautica statunitense”, conclude Bell.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)