Hamburg Airport si unisce all’international “Hydrogen Hub at Airport” network

Hamburg Airport è diventato il primo membro tedesco e il dodicesimo membro dell’international “Hydrogen Hub at Airport” network, per promuovere l’ulteriore espansione delle hydrogen infrastructure nel settore dell’aviazione. L’adesione alla rete comprende già membri provenienti da aeroporti, compagnie aeree e settori energetici in 11 paesi tra cui Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Lo scopo della rete internazionale è ricercare, sviluppare ed espandere le infrastrutture per l’utilizzo dell’idrogeno.

“Diamo il benvenuto ad Hamburg Airport come ultimo membro dell”Hydrogen Hub at Airport’. L’esperienza dell’Aeroporto di Amburgo nell’idrogeno sarà una risorsa inestimabile nel nostro viaggio verso l’ecosistema ZEROe, per costruire un futuro in cui l’aviazione sarà alimentata da idrogeno decarbonizzato. Il viaggio per preparare le infrastrutture aeroportuali a supportare hydrogen and low carbon aviation inizia sul campo con queste partnership. Il crescente coinvolgimento degli aeroporti di tutto il mondo, compreso l’aeroporto di Amburgo, nel concetto di ‘Hydrogen Hub at Airport’ di Airbus sarà fondamentale per l’implementazione di aerei alimentati a idrogeno entro il 2035”, ha affermato Karine Guénan, Vice President ZEROe Hydrogen Ecosystem.

L’uso dell’idrogeno per alimentare i futuri aerei non dovrebbe solo ridurre significativamente le emissioni nell’aria, ma contribuire anche alla decarbonizzazione delle infrastrutture aeronautiche a terra. Nel 2020 Airbus ha lanciato l’Hydrogen Hub at Airports programme per promuovere la ricerca sui requisiti infrastrutturali e sulle operazioni aeroportuali a basse emissioni di carbonio lungo tutta la catena del valore. La cooperazione ad Amburgo comprende anche Linde, azienda leader a livello mondiale nel campo dei gas industriali e dell’ingegneria.

“Siamo entusiasti che Hamburg Airport stia collaborando ad armi pari con hub internazionali come Parigi – Charles de Gaulle e Changi Airport di Singapore, mentre facciamo questi preparativi decisivi per una transizione energetica nel trasporto aereo”, ha affermato Michael Eggenschwiler, CEO of Hamburg Airport, alla firma dell’accordo di cooperazione. “Sono molto orgoglioso di questo fatto e anche del lavoro pionieristico del nostro staff, che da molti anni mette il proprio cuore nel gettare le basi per questo lavoro”.

Airbus ha presentato il suo ZEROe concept aircraft nel 2020 e lo sviluppo dei corrispondenti elementi tecnologici viene ora portato avanti in una rete globale di ricerca e sviluppo focalizzata sullo sviluppo della hydrogen technology for future commercial aircraft.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus – Hamburg Airport)