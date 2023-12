News Brevi – 01.12.2023

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALL’ESERCITAZIONE SPARTAN DAGGER – L’Aeronautica Militare ha partecipato, con personale del 28° Gruppo Volo APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del 32° Stormo di Amendola, all’esercitazione multinazionale Spartan Dagger, che si è svolta nelle scorse settimane in Germania, presso la Einsiedlerhof Air Station del Warrior Preparation Center (WPC) USAFE-AFRICA (United States Air Force in Europe). Le esercitazioni della serie Spartan sono svolte interamente in ambiente sintetico, coinvolgendo militari di nazioni NATO e Partner, con l’obiettivo di addestrarsi alla conduzione di operazioni complesse e su larga scala. Scopo principale è quello di proseguire nello sviluppo delle capacità di Modelling & Simulation consolidando l’esperienza delle passate edizioni. La Spartan Dagger (SD) 23-02 si è concentrata su uno scenario “Large Scale Combat Operations (LSCO)” all’interno del quale si sono svolte missioni di tipo “Close Air Support (CAS)”. All’interno del Warrior Preparation Centre (WPC), branca addestrativa del UAWC, simulatori certificati del sistema d’arma MQ-9 sono collegati al simulatore Joint Terminal Control – Training Rehearsal System (JTC-TRS) adibito all’addestramento avanzato dei JTAC noto quale “JTAC Dome”. Come nelle precedenti edizioni, lo scenario realizzato è un’eccezionale opportunità formativa ed esercitativa giacché permette l’addestramento avanzato in uno scenario complesso, difficilmente replicabile in ambiente reale, con l’obiettivo finale di migliorare l’interoperabilità e l’integrazione con gli altri paesi del Patto Atlantico nella conduzione di operazioni su larga scala (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: DUE ELICOTTERI IMPEGNATI IN RICERCA DI IMBARCAZIONE – La mattina di sabato 25 novembre, su richiesta del 12° Maritime Rescue Sub Centre di Palermo, il COA (Comando Operazioni Aerospaziali) dell’Aeronautica Militare ha predisposto l’intervento di un HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani, per la ricerca di una imbarcazione di cui si erano perse le tracce dalla sera prima. Partito da Palermo e diretto a Cagliari, il natante, con a bordo due donne, è stato oggetto di ricerca per oltre tre ore, nonostante il forte vento e le condizioni proibitive del mare, che hanno reso molto difficili le attività di monitoraggio in volo. Non avendo avuto esito, nel pomeriggio il COA ha quindi richiesto l’impiego di un elicottero HH-139A dell’80° Centro SAR di Decimomannu, in Sardegna, per continuare il pattugliamento alla ricerca dell’imbarcazione, per ulteriori tre ore e sempre in condizioni meteo avverse, anche questa volta senza risultato. Nella primissima mattina di domenica 26, è stato ancora l’HH-139B a continuare le ricerche dopo il decollo da Trapani, interrotte dopo breve tempo dalla bella notizia che le due veliste, sane e salve, avevano contattato autonomamente le autorità competenti. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES PREVEDE UN PROGRAMMA ESTIVO RECORD DA DFW – American Airlines opererà un programma record a Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) per l’estate 2024. American offrirà più posti in partenza da DFW che mai nella storia della compagnia aerea, con oltre 850 partenze giornaliere. Insieme al servizio verso nuove città e a più voli verso più di 35 destinazioni, l’hub DFW di American continuerà a essere l’hub principale per connettere i clienti in tutto il paese e nel mondo. “Siamo entusiasti di offrire più posti che mai ai nostri clienti locali e in connessione a DFW la prossima estate”, ha affermato Jim Moses, American’s Senior Vice President of DFW Hub Operations. “A seguito delle ottime performance operative del nostro team quest’anno e dei continui investimenti della compagnia aerea nel suo hub più grande, siamo preparati ed entusiasti di operare questo solido programma”. “American è la più grande compagnia aerea del Texas, La compagnia aerea collega più di 230 destinazioni da DFW. DFW sarà l’unico hub in Texas a offrire cabine premium su ogni volo. Da maggio 2023, ogni volo diretto verso ogni destinazione da DFW con American offre ai clienti la possibilità di scegliere tra almeno due classi di servizio durante il loro viaggio. La prossima estate l’hub DFW di American offrirà ai clienti più di 10.000 opportunità di connessione in tutto il mondo attraverso DFW. La compagnia aerea fornirà più voli e posti verso destinazioni popolari in tutto il Paese, offrendo ai clienti più modi per vedere nuovi posti o connettersi con amici e familiari. American lancerà il primo servizio giornaliero in assoluto tra DFW e Redmond, Oregon (RDM), diventando la terza destinazione non-stop della compagnia aerea in Oregon da DFW. Per i clienti che desiderano avventurarsi all’estero, American aggiungerà più servizi alle destinazioni internazionali più popolari. Ciò include un nuovo volo giornaliero per Barcellona, Spagna (BCN) a partire da giugno, e un servizio due volte al giorno per Tulum, Messico (TQO) a partire da marzo. American offrirà un servizio internazionale non-stop verso 55 destinazioni da DFW la prossima estate verso 26 paesi in tutto il mondo”, afferma American. “American ha aperto una nuova struttura di ristorazione all’avanguardia all’inizio di quest’anno per servire il suo hub DFW. L’edificio di 214.000 piedi quadrati è la più grande airline catering kitchen del paese. All’inizio di quest’anno è stato finalizzato un nuovo 10-year Use and Lease Agreement con Dallas Fort Worth International Airport, ponendo le basi affinché American continui a crescere nel suo hub più grande negli anni a venire. Il nuovo accordo prevede quasi 5 miliardi di dollari di investimenti, tra cui la costruzione di ampliamenti dei gate al Terminal A e al Terminal C, la costruzione di un nuovo sesto Terminal F e un’importante riprogettazione del Terminal C, che opera la maggior parte delle partenze giornaliere di qualsiasi terminal di DFW”, conclude American Airlines.

AMERICAN AIRLINES RAGGIUNGE IL TOP SCORE ELL’HUMAN RIGHTS FOUNDATION 2023-2024 CORPORATE EQUITY INDEX – American Airlines ha annunciato di aver ricevuto un punteggio pari a 100 nel Corporate Equality Index 2023-2024 della Human Rights Campaign (HRC) Foundation, il principale sondaggio di benchmarking che misura le politiche e le pratiche aziendali relative all’LGBTQ+ workplace equality. American si unisce alle 545 principali aziende statunitensi che quest’anno hanno ottenuto il massimo dei voti. “Siamo orgogliosi della nostra partnership di 21 anni con l’HRC e del loro riconoscimento degli sforzi di American nel creare un ambiente solidale e inclusivo per i membri del nostro team e i clienti”, ha affermato Cedric Rockamore, American’s Vice President of Global People Operations, Diversity Equity and Inclusion. “American ha una lunga storia di sostegno alla comunità LGBTQ, creando una cultura in cui persone di ogni provenienza si sentono accolte e possono portare il loro sé autentico nella nostra compagnia aerea”. Gli sforzi di American nel soddisfare tutti i criteri CEI hanno ottenuto un punteggio di 100 e la designazione come destinatario dell’Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion.

SAUDIA: COLLEGAMENTI SAUDITI IN TUTTO IL MONDO VIA JEDDAH E RIYADH – Saudia, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, offre un’esperienza di volo premium verso oltre 100 destinazioni in Asia, Africa, Europa, Medio Oriente e Nord America. “Volate da Francoforte a Singapore per esplorare una città nota per la sua architettura futuristica, le sue attrazioni iconiche e i suoi splendidi giardini. Un volo da Monaco con Saudia può portarvi nella splendida isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano. Scoprite spiagge bianche, acque cristalline e un clima fantastico. Per un’altra grande fuga potete volare a Mumbai, sulla costa occidentale dell’India. È una città vivace e il centro culturale del Paese. Fate gite in barca, visitate mercati e grotte autentiche o trascorrete una giornata in spiaggia. Prima di arrivare alla vostra destinazione finale in Asia o in Africa, Saudia vi invita a esplorare il ricco patrimonio e la calda ospitalità dell’Arabia Saudita. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Saudia vi offre ora l’opportunità di ottenere facilmente un visto elettronico di transito durante il processo di prenotazione. Questo visto elettronico è valido per 90 giorni e consente di soggiornare fino a 4 giorni in Arabia Saudita. Approfittate del vostro scalo e prolungate il vostro soggiorno alla scoperta di Riyadh o Jeddah. Soggiornando a Jeddah è possibile effettuare l’Umrah, il pellegrinaggio islamico alla Mecca. Potrete anche visitare i siti sacri, i luoghi storici, provare la cucina locale e altre meravigliose attività. Con Saudia potete usufruire di collegamenti in tutto il mondo, tra cui rotte dirette e interessanti destinazioni con scalo. Cogliete l’occasione per esplorare l’Arabia Saudita incontaminata e i suoi tesori culturali”.

DELTA INVITA A SCOPRIRE FRANCOFORTE – Delta informa: “I viaggiatori che desiderano esplorare la Germania possono volare a Francoforte da tre hub Delta statunitensi: Atlanta, Detroit e New York-JFK. I voli giornalieri per Francoforte volano tutti sull’Airbus A330-200, mentre i voli giornalieri per Monaco da Atlanta e Detroit operano su Boeing 767-300 o 767-400. Tutti i voli per la Germania offrono una scelta di quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Delta Vacations offre pacchetti per Francoforte che includono biglietto aereo, hotel e auto a noleggio”.

DELTA PROSEGUE LA SUA PARTNERSHIP CON ATLANTA HABITAT FOR HUMANITY – Per celebrare il 40° anniversario di Atlanta Habitat for Humanity, Delta ha costruito quattro nuove case nel 2023, una per ogni decennio di servizio dell’organizzazione alla comunità di Atlanta. Questo risultato stabilisce un record per la partnership di Delta con Atlanta Habitat, superando il precedente massimo di tre case in un solo anno. “In Delta, la nostra missione di connettere il mondo crea opportunità, favorisce la comprensione ed espande gli orizzonti collegando persone e comunità tra loro e con il proprio potenziale”, ha affermato Matt Sparks, S.V.P. of the Operations Customer Center and Operations Analytics at Delta. “Siamo orgogliosi di collaborare con Atlanta Habitat in onore del loro 40° anniversario e di trasformare il sogno di possedere una casa in realtà per le famiglie di Atlanta”. I volontari Delta hanno contribuito a costruire o ristrutturare 283 case in 13 paesi con Habitat for Humanity da quando la partnership è iniziata nel 1995, ritenendo che alloggi a prezzi accessibili svolgano un ruolo fondamentale in comunità forti e stabili.

SKYTEAM: CONSIGLI PER PROTEGGERSI DALLE TRUFFE SUI VIAGGI – SkyTeam informa: “Proteggi la tua esperienza di prenotazione del viaggio dall’inizio alla fine. Spuntare la lista dei desideri con il viaggio della tua vita, ricongiungersi con la famiglia e gli amici o volare per lavoro? La scelta disponibile online può sembrare scoraggiante, soprattutto se non sei sicuro dove prenotare”. “Sfortunatamente, c’è un numero crescente di truffatori che prendono di mira i clienti tramite siti web di agenzie di viaggio false o piattaforme di social media. Invitiamo le persone a controllare e ricontrollare prima di separarsi dai soldi. Il modo più sicuro per i clienti di prenotare il proprio viaggio è sempre direttamente con una compagnia aerea membro SkyTeam o un agente di viaggio affidabile”, afferma Katerina Sibinovska, Chief Information Security Officer, SkyTeam. “Per aiutare a mantenere te e i tuoi soldi più sicuri, ecco 6 cose da ricordare: Non è possibile prenotare viaggi online su SkyTeam.com; SkyTeam non è affiliata e non possiede né gestisce alcuna agenzia di viaggi; SkyTeam non offre tariffe Round the World o abbonamenti di viaggio; Prenota sempre tramite il sito web di un membro SkyTeam; Non condividere mai le tue informazioni personali; Se temi di essere vittima di una frode di viaggio, agisci immediatamente, contatta la tua banca/il fornitore della tua carta di credito, la compagnia aerea e la polizia o l’agenzia dedicata alla criminalità informatica nel tuo paese”, conclude SkyTeam.

ENAC EROGA PRESTITI E MUTUI A TASSO AGEVOLATO A 79 DIPENDENTI – Enac informa: “L’Enac guarda con attenzione alle esigenze e alle realizzazioni del proprio personale: una dimostrazione tangibile di welfare organizzativo è l’erogazione di prestiti e mutui edilizi a favore di dipendenti che ne hanno fatto richiesta sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nel febbraio 2023. Il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno formalizzato la concessione di prestiti e di mutui edilizi a tasso agevolato a 79 dipendenti per un totale complessivo stimato di 11.000.000 euro. Un aiuto fattivo per i giovani dato che 31 persone tra i richiedenti mutui hanno un’età anagrafica inferiore ai 45 anni”. Il Presidente Di Palma: “Con questa iniziativa, l’Enac vuole dimostrare di essere concretamente al fianco dei propri dipendenti. Non si tratta solo di un supporto finanziario, ma di un’attenzione alle necessità della persona e dei propri familiari. Realizzare i propri obiettivi è importante per una serenità personale e professionale”. “Investire sulla persona – ha dichiarato il Direttore Generale Quaranta – è investire sul benessere e sul futuro. Questo è un gesto per dimostrare che l’Ente è vicino a quanti quotidianamente contribuiscono con dedizione e professionalità allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Enac e al raggiungimento di rilevanti traguardi nazionali e internazionali”.

LA RICERCA SUL SOFTWARE SARA’ FONDAMENTALE PER IL TEMPEST – Le principali combat air companies e il Ministry of Defence del Regno Unito hanno condotto ricerche con scienziati all’avanguardia nel campo dell’apprendimento automatico, dell’intelligenza artificiale, della scienza dei dati e dell’informatica per supportare lo sviluppo di software per un next-generation fighter jet. Tempest farà parte dell’UK future combat air system (FCAS) ed è progettato per essere un supersonic stealth fighter dotato di tecnologie pionieristiche, comprese capacità di rilevamento e protezione integrate all’avanguardia. Queste capacità saranno fornite, in parte, da milioni di righe di codice sull’aereo, con molte più righe di codice presenti anche nei sistemi a terra. Ciò significa che il software di Tempest deve essere più robusto e resistente di quello dei suoi potenziali avversari. La collaborazione ha fornito preziose informazioni sui requisiti software, sulla progettazione, sulla consegna, sul funzionamento, sulla velocità degli aggiornamenti e sulla manutenzione sia dell’aereo che dei sistemi di addestramento che i piloti e i manutentori utilizzeranno per operare e supportare l’aereo. Outsmart Insight, una società di deep tech intelligence, e Oxford Creativity, un gruppo che offre un approccio sistematico all’innovazione e alla risoluzione creativa dei problemi, hanno condotto ricerche mirate con scienziati, ingegneri ed esponenti del mondo accademico. La ricerca ha affrontato i problemi più impegnativi che lo sviluppo del software si trova ad affrontare nel corso della durata pluridecennale prevista del programma: modalità flessibili di gestione delle risorse informatiche; il ruolo dell’intelligenza artificiale; riutilizzo del software; aumentare l’affidabilità del software. Il FCAS Programme Director for the MOD, Air Commodore Lowe, ha dichiarato: “Il software è fondamentale per Tempest perché il futuro ambiente operativo richiede adattabilità, compresi frequenti aggiornamenti software. Ma il software rappresenta anche un grosso rischio. La storia recente mostra i pericoli che insorgono quando il software viene realizzato male e i vantaggi di farlo bene. I vantaggi sono così significativi che, in termini di capacità operativa, le persone che forniscono il software sono importanti tanto quanto le persone che si occupano della manutenzione dell’aereo o dei piloti che lo pilotano. È bello vedere l’entusiasmo e l’ottimismo che Outsmart Insight e Oxford Creativity hanno portato in questo studio. Ciò ci dà maggiore fiducia nella possibilità di cogliere le opportunità offerte dai progressi del programma basati sul software. Questo progetto ha anche dimostrato il valore della collaborazione nella ricerca con organizzazioni e individui chiave, nel mondo accademico e industriale”. L’obiettivo è che Tempest entri in servizio entro il 2035.

IL BELGIO SI PREPARA ALL’ARRIVO DEI PRIMI F-35A PRESSO LA LUKE AIR FORCE BASE – La Belgian F-35 Conversion Unit si è stabilita nella sua nuova base, la Luke Air Force Base, alla fine di luglio. Dopo un periodo di intensi preparativi in Belgio, i primi membri della BEL F-35 Conversion Unit, in breve BEL F-35 CU, sono partiti alla fine di luglio per Phoenix, Arizona, negli Stati Uniti. “La nuova Belgian unit è intergata nell’American 312 Fighter Squadron”, spiega il Lieutenant Evelyn Gravez. Il responsabile delle comunicazioni del distaccamento belga continua: “Con una nuova unità, sorgono naturalmente alcune difficoltà, ma attraverso un buon coordinamento sia con la Difesa belga che con l’USAF, queste verranno sicuramente risolte. Nel 2025, il BEL F-35 CU si trasferirà in un nuovo edificio, dove possiamo aspettarci non solo aule rinnovate, ma anche una nuova Belgian Heritage Room. Un pezzo di Belgio negli Stati Uniti”. Il distaccamento è attualmente impegnato nei preparativi per l’arrivo dei primi aerei F-35A belgi e dei tirocinanti. Un totale di 48 piloti, 14 flight simulator instructors e 120 tecnici passeranno per l’addestramento o la conversione all’F-35A all’avanguardia nei prossimi anni. “Le ultime misure per agevolare sia gli aerei che i tirocinanti saranno adottate a partire dal febbraio 2024, in collaborazione con i vari servizi della Luke Air Force Base e con il team della Eglin Air Force Base”, conclude soddisfatto il tenente. “L’imponente linea di volo della Luke Air Force Base, con più di 110 F-35, fa appello all’immaginazione e non vediamo l’ora di vedere tra loro anche l’F-35A belga. Siamo orgogliosi di far parte di questo vasto programma di trasformazione nella storia della nostra componente aerea belga” (Belgian Defence).

BOMBADIER: STATEMENT SUL CANADA MULTI-MISSION AIRCRAFT – Bombardier informa: “Oggi, i dipendenti di Bombardier e GDMS-C, così come i canadesi, i leader politici e industriali e i fornitori, che hanno sostenuto a gran voce il talento canadese, sono tutti ugualmente delusi dal fatto che il loro Canadian government abbia deciso di assegnare un generational contract senza una open and fair competition, e senza valutare appieno le multi-mission aircraft capabilities della sua industria interna. Siamo rimasti risoluti e ci siamo uniti per sostenere con passione una capacità di prossima generazione e un’opportunità per il nostro settore aerospaziale di brillare: siamo davvero grati per l’impegno di tutti a tal fine. La soluzione che eravamo pronti a presentare sarebbe stata un punto di svolta per l’economia canadese: non solo avrebbe creato e sostenuto più di 22.000 posti di lavoro a tempo pieno, ma sarebbe stato un modello poiché molti paesi in tutto il mondo guardano alla nostra offerta come al vero futuro dei multi-mission aircraft. Il Canada è in una posizione unica per avere un polo produttivo invidiato dai paesi di tutto il mondo. C’è ancora un futuro luminoso per le maritime surveillance platforms che Bombardier è pronta, disposta e in grado di offrire al Canada e al resto del mondo, che sarà meno costosa da acquisire, meno costosa da gestire, con un risparmio di circa il 30% sui costi operativi, il tutto riducendo al contempo le emissioni di carbonio di circa il 40%. Nel 2023 e oltre, non possiamo sottovalutare quanto questo sia importante come fattore chiave di differenziazione. Tutto sommato, possiamo essere tutti orgogliosi della next-generation solution che eravamo pronti a fornire. Siamo fiduciosi che la nostra offerta di prodotti avrà successo in molteplici mercati, stabilendo un nuovo standard per maritime patrol. Bombardier Defense si è costruita una reputazione di successo come il partner più flessibile per i paesi di tutto il mondo e non vediamo l’ora di condividere altri successi su questo fronte” (leggi anche qui sulla scelta dell’aeromobile per il Canadian Multi-Mission Aircraft).

AIR CANADA: NUOVA FUNZIONALITA’ DI TRACCIAMENTO BAGAGLI PER L’APP MOBILE – Air Canada ha introdotto una nuova funzionalità nell’app mobile di Air Canada per consentire ai clienti che viaggiano all’interno del Canada di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento del proprio bagaglio e degli ausili per la mobilità nei punti chiave, mentre si spostano con loro durante tutto il loro viaggio. La nuova funzionalità di tracciamento è progettata per fornire ai viaggiatori maggiore sicurezza e migliorare l’esperienza complessiva del cliente attraverso una maggiore comodità. “In Air Canada, sappiamo che, oltre a un viaggio sicuro e confortevole, la pronta consegna dei bagagli e degli ausili per la mobilità è una priorità assoluta per i nostri clienti. Raggiungiamo già un tasso di affidabilità molto elevato, ma per elevare ulteriormente il nostro servizio stiamo introducendo una nuova funzionalità di tracciamento nell’app mobile di Air Canada, per fornire ai clienti informazioni in tempo reale, maggiore certezza sullo spostamento dei loro effetti personali durante il viaggio e maggiore comodità,” ha affermato Tom Stevens, Vice President, Customer Experience and Operations Strategy, Air Canada. Utilizzando l’app mobile di Air Canada, i clienti possono ora monitorare il proprio bagaglio e gli ausili per la mobilità mentre viaggiano con loro sui voli domestici, sulla base delle stesse informazioni di scansione dei tag che i dipendenti Air Canada utilizzano in ogni fase per gestire questi articoli. Inizialmente disponibile per i clienti che viaggiano in Canada durante lo sviluppo finale, la funzionalità di tracciamento verrà estesa ai voli statunitensi della compagnia aerea il prossimo anno e, nel tempo, a destinazioni internazionali selezionate. La funzione di tracciamento è integrata nell’app mobile di Air Canada, che rappresenta il modo migliore per i clienti di gestire il proprio viaggio.

ICAO: CELEBRATI I 70 ANNI DELL’ICAO MIDDLE EAST REGIONAL OFFICE IN CAIRO – Su invito dell’Egyptian Ministry of Civil Aviation, il Segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar ha partecipato a una celebrazione in occasione del 70° anniversario dell’ICAO Middle East Regional Office in Cairo. Il Ministro e il Segretario Generale hanno sottolineato l’importanza della forte relazione dell’Egitto con l’ICAO, in particolare in termini di cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi strategici per l’aviazione civile internazionale, e hanno sottolineato l’importanza di identificare opportunità per intensificare questa collaborazione. Salazar ha inoltre espresso il suo profondo apprezzamento al governo egiziano per aver ospitato l’ICAO MID Regional Office negli ultimi settant’anni. Nel corso della missione del Segretario Generale è stato concluso un nuovo accordo di supporto tecnico per la ristrutturazione e la progettazione dello spazio aereo egiziano. L’accordo è stato firmato, da parte egiziana, dall’Head of the Egyptian Civil Aviation Authority, Pilot Amr El-Sharkawy. Mira a fornire soluzioni efficaci per ridisegnare lo spazio aereo egiziano e pianificare le rotte aeree in modo da migliorare la riduzione del tempo di volo, raggiungere la flessibilità nello spazio aereo egiziano in modo più efficiente e ridurre la percentuale di emissioni di carbonio, oltre a migliorare tutte le aree di sicurezza. Alla firma era presente il rappresentante permanente dell’Egitto presso l’ICAO Council, Pilot Sameh El Hefny. La missione del Segretario generale in Egitto si è svolta dal 17 al 18 novembre 2023. Era accompagnato dall’ICAO’s Regional Director for the Middle East, Mr. Mohammed Abubaker Farea; dal Director of ICAO’s Air Transport Bureau, Mr. Mohamed Khalifa Rahma; dal Director of ICAO’s Capacity Building and Implementation Bureau, Mr. Jorge Vargas.