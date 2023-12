Porter Airlines ordina 25 Embraer E195-E2

Porter Airlines ha esercitato i diritti di acquisto per effettuare un ordine fermo per 25 Embraer E195-E2, aggiungendosi ai 50 ordini fermi esistenti. Porter utilizzerà il nuovo aereo per estendere il suo servizio verso destinazioni in tutto il Nord America. L’accordo, del valore di 2,1 miliardi di dollari al prezzo di listino, verrà aggiunto al portafoglio ordini del quarto trimestre e porterà gli ordini di Porter con Embraer a 75 aerei, con 25 diritti di acquisto rimanenti.

Porter, il cliente di lancio nordamericano dell’E195-E2 di Embraer, ha già preso in consegna 24 E195-E2 e ha recentemente annunciato nuove destinazioni tra cui Las Vegas, Miami, San Francisco e Los Angeles, con destinazioni previste anche in Messico e Caraibi. Gli aerei sono attualmente operati dal Canada orientale, con particolare attenzione al Toronto Pearson International Airport e Ottawa. Anche Halifax e Montreal stanno vedendo nuovi servizi con l’E195-E2. Porter ha scelto di configurare l’aereo da 146 posti in una comoda configurazione all-economy da 132 posti, con una varietà di seat pitches offerti ai propri ospiti: 36, 34 e 30 pollici.

Michael Deluce, Presidente e CEO di Porter Airlines, ha dichiarato: “In Porter siamo entrati in una nuova era quando abbiamo iniziato a operare con l’E195-E2 all’inizio di quest’anno. Il jet sta superando le nostre aspettative, soprattutto in termini di consumo di carburante, e offre ai nostri passeggeri un incredibile livello di soddisfazione del cliente, con un viaggio silenzioso e confortevole. Questi ulteriori 25 ordini ci consentono di continuare ad estendere la nostra portata in tutto il Nord America, con nuove ed entusiasmanti destinazioni”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Porter Airlines offre un’esperienza eccezionale ai passeggeri e sta scuotendo il mercato nordamericano. Scegliere l’E2 per fornire un servizio aggiornato rappresenta un enorme sostegno al comfort e alle capacità del jet, e un ulteriore sostegno all’E2, il single-aisle aircraft più silenzioso ed efficiente in termini di consumo di carburante”.

