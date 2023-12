Embraer: nuovi accordi per Defence & Security

Embraer e Netherlands Industries for Defence & Security firmano un memorandum d’intesa per espandere la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza

Embraer e Netherlands Industries for Defence & Security hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) durante la 34th NIDV Exhibition for Defense and Security (NEDS 2023). La firma del protocollo d’intesa rappresenta un elemento chiave nella relazione strategica sviluppata tra Embraer e i Paesi Bassi, coprendo le iniziative in corso associate al C-390 Millennium e all’A-29 Super Tucano.

Il protocollo d’intesa tra Embraer e NIDV si aggiunge alle partnership esistenti e alle relazioni strategiche di Embraer nei Paesi Bassi, strutturando al contempo un quadro congiunto volto a esplorare ulteriori opportunità, in linea con le priorità della strategia dell’industria della difesa dei Paesi Bassi.

Questi potrebbero includere servizi e lo sviluppo di nuove capacità nell’ambito dei progetti esistenti di Embraer, contribuendo ulteriormente allo sviluppo e all’applicazione di conoscenze, tecnologie e capacità industriali militari nel paese. I contributi dell’ecosistema olandese alla supply chain del programma Embraer C-390 per i mercati di esportazione rimarranno un obiettivo centrale.

“La collaborazione con Embraer è importante per NIDV e i suoi membri. Embraer è un OEM lungimirante con una forte attenzione all’innovazione e alle nuove idee per contribuire alla prontezza operativa delle proprie piattaforme. Sono convinto che Embraer abbia aggiunto valore alla base tecnica e industriale della difesa olandese”, afferma Hans Huigen, Director of the NIDV.

“Siamo lieti di approfondire la nostra partnership con NIDV. Siamo fiduciosi che le strategie di collaborazione previste da questo protocollo d’intesa apporteranno ulteriore valore all’ecosistema di difesa e sicurezza olandese”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

I contributi di NIDV hanno approfondito la collaborazione di Embraer con la Netherlands defense, technical and industrial base, che è in linea con le politiche del Netherlands Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. La partnership si concentra sullo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della difesa e sul supporto della piattaforma multi-missione C-390 Millennium. Questo accordo è in linea con numerosi altri protocolli d’intesa in vigore, che coinvolgono partner tecnologici e industriali come Fokker Services Group e MultiSIM e istituti di ricerca come Royal Netherlands Aerospace Centre (Royal NLR) e Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO).

SAMI ed Embraer firmano un protocollo d’intesa per avviare la cooperazione tra Arabia Saudita e Brasile nel settore della difesa e della sicurezza

SAMI ed Embraer hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per stabilire una cooperazione nelle rispettive industrie aerospaziali, dando priorità alla difesa e alla sicurezza.

Questo accordo è finalizzato all’espansione della presenza operativa di entrambe le società nel Regno dell’Arabia Saudita, con particolare attenzione alla promozione delle capacità dell’aereo C-390 Millennium e alla fornitura di supporto al kingdom’s Ministry of Defense. SAMI ed Embraer lavoreranno per stabilire una capacità di manutenzione completa per gli aerei Embraer nel Regno. Inoltre, entrambe le società esploreranno un Regional MRO Hub e una final assembly line per l’Embraer C-390, nonché la mission system integration nel Regno. Inoltre, SAMI ed Embraer si impegneranno in attività di formazione, che consentiranno l’apertura di nuove opportunità per entrambe le società nel settore aerospaziale nel Regno e nella regione.

L’Ing. Walid A. Abukhaled, CEO di SAMI, afferma: “Siamo lieti di aver firmato questo accordo con Embraer, portando nuove strutture di supporto e produzione nel Regno. Questa crescita del nostro ambito di attività e delle nostre capacità evidenzia la dedizione di SAMI nel promuovere e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema aerospaziale nel Regno. Si tratta di un altro passo importante negli sforzi di SAMI nel sostenere la Saudi Vision 2030 per rafforzare l’autosufficienza del Regno nel settore della difesa e contribuire alla localizzazione del 50% della spesa per la difesa nel Regno entro il 2030. Sebbene questa espansione delle nostre capacità MRO sia importante, la chiave di questo accordo è la creazione di attività di formazione congiunte, per sostenere lo sviluppo dei talenti sauditi e il trasferimento di preziose competenze nel settore aerospaziale”.

Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security ha aggiunto: “Siamo molto lieti di firmare questo accordo con SAMI. Questo è il primo passo per far avanzare la cooperazione in materia di Difesa e Sicurezza che coinvolge le production chains tra i due Paesi. Con questo Memorandum of Understanding, Embraer avanza ulteriormente in un mercato strategico. Lavoreremo duramente per aggiungere valore all’industria locale, alla Royal Saudi Air Force e al Regno dell’Arabia Saudita”.

(Ufficio Stampa Embraer)