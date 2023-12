SWISS lancia la ‘LXmas’ campaign

Per Swiss International Air Lines (SWISS), l’Avvento inizia quest’anno il 1° dicembre con il lancio della ‘LXmas’ campaign e una lotteria festiva. “Sotto lo slogan “LXmas With You”, SWISS porterà i suoi clienti nell’atmosfera natalizia in tutto il mondo e celebrerà i preziosi momenti insieme che le festività natalizie portano con sé.

Sia i viaggiatori che coloro che restano a casa potranno vincere piccole e grandi sorprese sui canali dei social media di SWISS e vivere momenti davvero magici. Saranno inoltre invitati a esplorare digitalmente fino a quattro mondi natalizi SWISS utilizzando i filtri di realtà aumentata su Instagram e TikTok e contemporaneamente aumenteranno le loro possibilità di vincere un premio della lotteria.

Un punto culminante tra i tanti premi offerti dalla lotteria di Natale di SWISS è la possibilità di portare due persone care con SWISS a Zurigo per godersi insieme tutta la magia delle feste in occasione di uno speciale Christmas Event a Zurich Airport. Ai fortunati vincitori verrà offerta una cena di Natale in una cornice davvero unica: sotto le ali di un aereo in uno degli hangar dell’aeroporto”, afferma SWISS.

“Anche gli ospiti in viaggio di SWISS possono aspettarsi alcune sorprese festive durante il periodo dell’Avvento. San Nicola in persona farà la sua comparsa su voli SWISS selezionati, accompagnato dai suoi elfi. E cosa sarebbe il Natale senza il red nose? Quindi, nel vero spirito natalizio, due aerei SWISS – l’Airbus A340-300 HB-JMA e l’Airbus A320-200 HB-IJJ – sfoggeranno i loro red noses per diffondere la magia natalizia SWISS“, prosegue SWISS.

“Non vediamo l’ora di festeggiare questo Natale con i nostri ospiti ben oltre i confini della Svizzera”, afferma Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “Attraverso ‘LXmas With You’ non miriamo solo a diffondere lo spirito festivo: vogliamo celebrare questo momento speciale dell’anno in cui ci riuniamo tutti e ci apprezziamo veramente a vicenda. Sentiamo che il Natale è sempre più bello quando è condiviso e quando possiamo vivere insieme tutta la magia dell’Avvento”.

“SWISS festeggerà le festività natalizie anche a terra. Il 2 dicembre i clienti di tutte le età sono invitati a visitare il villaggio di Natale “Zürcher Wienachtsdorf” vicino alla piazza Bellevue di Zurigo, dove potranno fare un salto allo stand SWISS “LXmas” ed immergersi nell’atmosfera dell’Avvento. E al Check-In 1 di Zurich Airport, viaggiatori e visitatori possono indossare speciali occhiali VR ed esplorare la futura First Class cabin del nuovo ‘SWISS Senses’ customer experience concept in un ambiente decisamente festoso.

Ulteriori informazioni su “LXmas” si trovano su Instagram e nello SWISS Magazine“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)