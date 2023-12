Il Canada sceglie il Boeing P-8A Poseidon come Multi-Mission Aircraft

Il governo del Canada ha firmato una Foreign Military Sales Letter of Offer and Acceptance per un massimo di 16 aerei Boeing P-8A Poseidon, come parte del Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) project. “Il Canada si unisce agli otto defense partners, inclusi tutti gli alleati FIVE EYES, l’alleanza di intelligence che comprende anche Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, e diventa la quinta nazione NATO ad aver scelto il P-8 come suo multi-mission aircraft. La prima consegna è prevista nel 2026″, afferma Boeing.

“Il P-8 rafforzerà la capacità e la prontezza di difesa del Canada e non vediamo l’ora di fornire questa capacità alla Royal Canadian Air Force”, ha affermato Heidi Grant, president, Business Development for Boeing Defense, Space & Security. “Insieme ai nostri partner canadesi, forniremo un forte pacchetto di vantaggi industriali e tecnologici che garantirà una prosperità continua all’industria aerospaziale e della difesa canadese”.

“Il P-8 è l’unica soluzione collaudata, in servizio e in produzione che soddisfa tutti i CMMA requirements, inclusi range, speed, endurance and payload capacity. Questa decisione andrà a vantaggio di centinaia di aziende canadesi e porterà decenni di prosperità al Canada attraverso il sostegno della piattaforma fornito dai nostri partner industriali canadesi.

Secondo uno studio indipendente del 2023 condotto dalla Doyletech Corporation con sede a Ottawa, l’acquisizione del P-8 genererà benefici per quasi 3.000 posti di lavoro e 358 milioni di dollari all’anno in produzione economica in Canada“, prosegue Boeing.

“Questo è un giorno molto importante per la Royal Canadian Air Force e per Boeing”, ha affermato Charles “Duff” Sullivan, managing director, Boeing Canada. “Il P-8 offre capacità ineguagliabili ed è la soluzione più conveniente per acquisition and life-cycle sustainment costs. Non c’è dubbio che il P-8 proteggerà gli oceani del Canada e i suoi confini per le generazioni future”.

“Il Team Poseidon costituisce la pietra angolare della Boeing P-8 Canadian industry partnership, composta da CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada e StandardAero. Il team si avvale degli 81 fornitori canadesi esistenti della P-8 platform e degli oltre 550 fornitori Boeing in tutte le province, contribuendo ai benefici economici annuali dell’azienda per il Canada di circa 4 miliardi di dollari canadesi, supportando oltre 14.000 posti di lavoro canadesi.

Con oltre 160 velivoli consegnati o in servizio e 560.000 ore di volo collettive, il P-8 ha comprovate capacità per anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance, reconnaissance, humanitarian assistance/disaster relief response”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)