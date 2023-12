Simplon Air e Loft Dynamics uniscono le forze per il pilot training

E’ stata finalizzata la collaborazione tra Simplon Air e Loft Dynamics: la helicopter company metterà in funzione nel 2024 il suo primo VR flight simulator, l’R22 FSTD.

A breve sarà disponibile presso l’Aeroporto di Lugano Agno un R22 flight simulator training device per l’addestramento dei piloti. Simplon Air ha appena firmato un contratto con Loft Dynamics e ha quindi optato per la tecnologia più recente nell’addestramento dei piloti.

Simplon Air attende con impazienza la collaborazione e in particolare di poter addestrare i futuri piloti in un ambiente sostenibile e sicuro su un EASA-qualified aircraft.

Questo dispositivo è la prima VR training solution al mondo che ha ricevuto una qualifica per accreditare il training time verso le licenze. Il cockpit è completamente funzionale con tutti gli elementi operativi necessari disponibili. Fedeli ai controlli originali con forze simulate, la motion platform e il 3D VR visual system danno vita a una vera esperienza di volo.

Il simulatore di volo di Loft Dynamics consente a Simplon Air di operare secondo i più recenti standard di addestramento e quindi di operare in modo più ecologico ed economico all’aeroporto di Lugano Agno.

Fabi Riesen, CEO di Loft Dynamics, attende con ansia l’imminente collaborazione con Simplon Air: “Poter portare il nostro flight simulator ad un’azienda con così tanta esperienza, soprattutto nel settore dell’addestramento, è un’ottima notizia per noi”.

“Siamo lieti di questa nuova aggiunta alla nostra helicopter fleet. I nostri istruttori più esperti, la cui esperienza varia da 10.000 a 20.000 ore di volo, hanno potuto testare le Loft Dynamics Simulation Training Solutions e si sono trovati stupiti di percepire a malapena alcuna differenza tra il volo di un vero Robinson R22 e il Loft Dynamics FSTD. Questo approccio pionieristico all’addestramento in elicottero non ha eguali nella sua sostenibilità, convenienza, versatilità data dagli scenari di addestramento illimitati e capacità di praticare manovre di volo difficili in un ambiente sicuro.

Noi della Simplon Air flight school siamo fermamente convinti che Loft Dynamics stia gettando le basi del futuro Helicopter training con il suo prodotto”, afferma Gian-Paolo Giana, CEO, A.C.M and Head of Training. from Simplon Air.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Simplon Air – Loft Dynamics)