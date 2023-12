Embraer consegna un Praetor 600 al South Korea Flight Inspection Services Center

Embraer ha annunciato che un Praetor 600, equipaggiato con le capacità per svolgere un’ampia gamma di flight inspection tasks, è stato consegnato al South Korea Flight Inspection Services Center. Questo è il primo Praetor 600 nel paese.

“Embraer ha lavorato a stretto contatto con il German Prime and Flight Inspection System manufacturer, Aerodata AG, per ottenere questa prima type certification and customer delivery al South Korea’s Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Seoul Regional Office of Aviation, Flight Inspection Center (FIC). Il Praetor 600 all’avanguardia è dotato del più moderno flight inspection system AeroFIS® di Aerodata e l’aereo soddisfa pienamente i requisiti di alto livello dell’utente finale.

Il Praetor 600, rinomato per le sue eccezionali prestazioni e versatilità, è stato selezionato dal South Korean Flight Inspection Center (FIC) per eseguire un’ampia gamma di flight inspection tasks come site survey, surveillance, commissioning inspection, periodic inspection, special inspection, procedure validation, ADS-B airborne checks. Queste missioni sono vitali per mantenere e calibrare gli aiuti alla navigazione, garantendo la sicurezza e la precisione dei sistemi di navigazione aerea in tutto il paese”, prosegue Embraer.

“Embraer è orgogliosa di supportare il South Korea’s Flight Inspection Center nella sua missione di migliorare la sicurezza e l’efficienza del proprio spazio aereo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “L’impiego del Praetor 600 per flight inspection services riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative che fanno la differenza nel settore dell’aviazione. Siamo ansiosi di continuare la collaborazione con Aerodata AG e la Corea del Sud con il nostro servizio eccezionale”.

“I punti salienti del Praetor 600 che lo hanno reso l’aereo scelto per questa missione unica includono la tecnologia all’avanguardia, l’efficienza, il range e l’affidabilità.

L’aereo è dotato di controlli Fly-by-Wire completi che riducono il carico di lavoro del pilota e forniscono un’esperienza di volo più sicura e fluida, con capacità di riduzione attiva della turbolenza. Le funzionalità di sicurezza avanzate e i sistemi ridondanti del Praetor 600 forniscono maggiore affidabilità durante le missioni. L’head-up display (HUD), i sistemi di comunicazione di fascia alta e un avanzato flight control system garantiscono il massimo livello di precisione durante le missioni di ispezione.

Con un’autonomia di 4.018 miglia nautiche (7.441 km), l’aereo può coprire grandi distanze in modo efficiente, consentendo una copertura ispettiva completa dello spazio aereo e delle infrastrutture di navigazione della Corea del Sud.

Le capacità prestazionali dell’aereo, inclusa la sua velocità operativa massima di Mach 0,83, consentono una risposta rapida ai flight inspection requirements e garantiscono interruzioni minime al traffico aereo regolare”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Aerodata – Embraer)