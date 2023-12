easyJet collabora con RTX per migliorare le sue operazioni

Collins Aerospace, un’azienda RTX, sta collaborando con easyJet per attivare i GlobalConnectSM connected aircraft services su oltre 330 aeromobili Airbus della sua flotta. easyJet diventerà il più grande operatore A320 al mondo a implementare GlobalConnect. Questa nuova capacità migliora safety oversight, pilot training and operational efficiencies.

La soluzione Collins GlobalConnect consente al sistema FOMAX (Flight Operations and Maintenance Exchanger) già installato, sviluppato congiuntamente con Airbus, di fornire a easyJet preziose informazioni sulle fleet operations, consentendo un processo decisionale proattivo e operazioni più efficienti.

L’adozione di questa data exchange and analytics capability comporta anche il potenziale per semplificare l’avionics architecture, portando a ulteriori miglioramenti in termini di fuel efficiency, attraverso la graduale rimozione dei quick access recorders. La compagnia aerea prevede che la riduzione di questo peso aggiuntivo potrebbe far risparmiare fino a 500 tonnellate di carbonio all’anno, se implementata su tutta la flotta.

“Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative che consentano ai nostri aerei di essere più connessi”, ha affermato Jane Ashton, director of Sustainability, easyJet. “GlobalConnect di Collins è una delle tante iniziative che utilizzeremo per promuovere l’efficienza operativa della nostra flotta e per contribuire a ridurre le nostre emissioni”.

“Il FOMAX system , insieme a GlobalConnect, è progettato per fornire alle compagnie aeree comprehensive data-driven insights, consentendo loro di migliorare le loro operazioni e l’esperienza dei passeggeri”, ha affermato Jen Schopfer, president of Connected Aviation Solutions, Collins Aerospace.

I GlobalConnect services su tutta la flotta di easyJet saranno progressivamente attivati nei prossimi mesi, a partire dalla fine del 2023. Ciò segna una pietra miliare significativa nel percorso di trasformazione digitale di easyJet e sottolinea l’impegno della compagnia aerea nell’abbracciare tecnologie all’avanguardia a vantaggio dei suoi passeggeri e dell’ambiente.

(Ufficio Stampa easyJet – RTX – Photo Credits: Md80.it)