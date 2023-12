News Brevi – 04.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA CON FALCON 900 – Si è concluso nella serata del 2 dicembre il trasporto sanitario d’urgenza di una paziente di soli cinque anni, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La bimba, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a Ciampino. Il volo, che ha imbarcato ad Alghero la piccola accompagnata dall’equipe medica e dai genitori, è poi partito alla volta dell’aeroporto di Genova, per raggiungere in tempi brevi l’Istituto Gaslini. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d’urgenza. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VITERBO: INAUGURATA LA MOSTRA ITINERANTE SUI CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Venerdì 24 novembre, all’interno della suggestiva cornice di Palazzo dei Papi, a Viterbo, è stata inaugurata la mostra itinerante sui cento anni dell’Aeronautica Militare. Nel corso di una semplice ma intensa cerimonia presso la Sala Alessandro IV, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari di Viterbo, il Presidente dell’Ufficio di Programma “Comitato Centenario dell’A.M.” Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, il Vescovo di Viterbo Mons. Orazio Francesco Piazza, il Sindaco D.ssa Chiara Frontini e il Comandante della Scuola Marescialli A.M./Aeroporto di Viterbo, Colonnello Pilota Gianluca Spina, è stato effettuato il fatidico taglio del nastro tricolore che sancisce l’apertura ufficiale dell’esposizione. La mostra intende ripercorre i 100 anni della storia dell’Aeronautica Militare mettendo in luce i fatti ritenuti più significativi che hanno caratterizzato questo lungo periodo attraverso un percorso grafico che segue una linea del tempo la quale, partendo dalle origini, proietta il visitatore verso il futuro. Attraverso il suo carattere itinerante inoltre, la mostra rappresenta per i visitatori un’utile occasione per compiere un appassionante viaggio fatto di sacrificio e silenziosa abnegazione, quello del personale dell’Aeronautica Militare che ogni giorno svolge il proprio dovere ispirato dagli stessi valori fondanti che guidavano i primi pionieri dell’aria. La mostra, il cui ingresso è libero e gratuito, resterà aperta tutti i giorni fino al 10 dicembre con orario 09.30-12.30 e 15.00-18.00 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SABRE ATTIVA I CONTENUTI NDC DI LUFTHANSA GROUP IN ITALIA – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologie per il settore dei viaggi a livello mondiale, ha annunciato oggi il lancio delle offerte New Distribution Capability (NDC) delle compagnie aeree di Lufthansa Group, tra cui Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS e Air Dolomiti, per le agenzie di viaggio collegate a Sabre. Le agenzie di viaggio in Italia possono ora iscriversi al Programma Partner NDC di Lufthansa Group; una volta attivate, potranno acquistare, prenotare e servire i contenuti NDC utilizzando le API di Sabre per le offerte e gli ordini, la soluzione di prenotazione per agenzie, Sabre Red 360, e lo strumento di prenotazione online, GetThere. Dopo il lancio in Italia, si prevede che i contenuti abilitati all’NDC di Lufthansa Group vengano distribuiti a livello globale in ondate durante la prima metà del 2024. “Questo lancio dell’offerta NDC di Lufthansa Group segna il culmine di uno sforzo intenso, gratificante e collaborativo”, ha dichiarato Kathy Morgan, Vice President, Product Management – Distribution Experiences, Sabre Travel Solutions. “Siamo lieti di collaborare con Lufthansa Group per mettere a disposizione della nostra comunità di agenti di viaggio i loro innovativi contenuti NDC, garantendo al contempo un’esperienza di distribuzione coerente, indipendentemente dal canale”. Le cinque compagnie aeree di Lufthansa Group si uniscono al numero crescente di aziende che distribuiscono le loro offerte NDC in oltre 150 mercati attraverso il GDS di Sabre. Attraverso il programma Beyond NDC, Sabre sta innovando per offrire soluzioni di distribuzione lungo l’intero percorso del cliente, dalla creazione dell’offerta all’adempimento.

EMIRATES CELEBRA L’UAE NATIONAL DAY CON UN DOPPIO FLYPAST DURANTE EMIRATES DUBAI 7s – Appena cinque giorni dopo che Emirates ha segnato i traguardi raggiunti dagli Emirati Arabi Uniti nell’esplorazione spaziale, la compagnia aerea è tornata in volo questa volta eseguendo uno spettacolare flypast per il National Day durante gli Emirates Dubai 7s. Emirates informa: “Volando ad un’altitudine di soli 500 piedi, l’iconico A380 ha sorvolato il campo principale alle 15:43 ora locale, adornato con la nuova livrea distintiva di Emirates e deliziando migliaia di spettatori. Esattamente cinque minuti dopo, l’A380 è tornato indietro, salutando atleti di livello mondiale e fan appassionati. L’UAE National Captain Mubarak Al Mheiri, Deputy Chief Pilot, ha pilotato il volo, insieme al Captain Ricky Garala, Deputy Chief Pilot, e al Captain Philippe Lombet, Technical Pilot for the Airbus A380. Il Capitano Mubarak vola con Emirates da 18 anni e ha sostenuto la compagnia aerea in sette flypast celebrativi, incluso il supporto al Jetman stunt, guidando l’apertura del Dubai Air Show 2023 e i festeggiamenti del National Day negli ultimi tre anni. Il festival di sport e intrattenimento più grande e longevo del Medio Oriente, Emirates Dubai 7s è una data chiave nel calendario di Dubai e l’edizione 2023 è una delle più popolari di sempre, con oltre 100.000 persone presenti. Dai cieli al campo, Emirates è uno dei maggiori sostenitori del rugby al mondo. La compagnia aerea sta concludendo un anno eccezionale per questo sport, dopo il successo della 2023 Rugby World Cup in Francia come Official Worldwide Partner. Emirates sponsorizza la Rugby World Cup dal 2007 e la compagnia aerea avrà nuovamente una presenza di rilievo alla World Cup del 2027 in Australia”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A NOVEMBRE 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di novembre 2023. A novembre Ryanair Group ha trasportato 11,7 milioni di passeggeri (novembre 2022: 11,2 milioni, +4%), con un load factor del 92% (92% a novembre 2022). Ryanair ha operato oltre 66.400 voli a novembre 2023 (oltre 960 voli cancellati a causa del conflitto tra Israele e Gaza). Il dato rolling sui 12 mesi a novembre 2023 si attesta a 180,8 milioni di passeggeri (+14%), con un load factor del 94% (+3%).

ADR AL FIANCO DELLA BEST WOMAN E LA CAMMINATA IN ROSA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE – Si è tenuta il 3 dicembre la trentunesima edizione della Corsa podistica “Best Woman” promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Villa Guglielmi”. “La manifestazione, patrocinata dal Comune di Fiumicino, vede anche, al fianco delle atlete e degli atleti, Aeroporti di Roma che ha deciso di sostenere l’iniziativa nell’ambito dei progetti di inclusione e di valorizzazione delle iniziative del territorio, in particolare contro la violenza di genere. La competizione, che ha rilevanza nazionale ed è inserita nel calendario delle gare della Federazione dell’Atletica Leggera, assume un valore altamente simbolico, poiché viene disputata a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade come ogni anno il 25 novembre. La Gara si arricchisce quest’anno di un ulteriore appuntamento, la “Camminata in Rosa”, una quattro chilometri in collaborazione con gli istituti comprensivi scolastici di Fiumicino aperta a tutti, famiglie, studenti e bambini, allo scopo di sensibilizzare i più giovani sul tema della violenza di genere, promossa anche tra il personale di Aeroporti di Roma. Il ricavato della quota di iscrizione, simbolicamente fissato a 5 euro, sosterrà il “Progetto Women Goal”, promosso dalle donne di “AfricaSottosopra ODV”, associazione che opera in Italia e in Malawi dove in contemporanea si svolgerà un’altra “Camminata in Rosa” per favorire l’uguaglianza di genere e una maggiore inclusione sociale delle donne anche in ambito lavorativo. Sul palco per la consegna del “Trofeo ADR”: Primiano De Maria, Vice President Legal & Corporate Affairs di Aeroporti di Roma, Lorenzo Rinaldi, Vice President Risk Governance & Compliance di Aeroporti di Roma, e Valentina Torresi, Assessore allo Sport e Cultura del Comune di Fiumicino. Con questa iniziativa, che segue il lancio della campagna #RedSuitcase lanciata in occasione del 25 novembre, Aeroporti di Roma conferma l’impegno concreto contro la violenza di genere. Sta per partire infatti il progetto “Punti Viola” in aeroporto che, grazie alla collaborazione con l’associazione “DONNEXSTRADA”, renderà gli aeroporti romani punti di orientamento, supporto e accoglienza per le donne in difficoltà”, afferma ADR.

BRITISH AIRWAYS MIGLIORA L’ESPERIENZA DI VIAGGI PER I CLIENTI CON DIFFICOLTA’ DI UDITO – British Airways ha collaborato con SigncodeUK per migliorare ulteriormente la sua offerta di accessibilità per i clienti non udenti e con problemi di udito, con nuovi contenuti video contenenti una serie di utili informazioni di viaggio rese disponibili ai clienti sia prima del viaggio che durante il viaggio. SigncodeUK è un’organizzazione dedicata a garantire parità di accesso a informazioni, prodotti e servizi per la comunità dei non udenti e degli ipoudenti ed è specializzata nella traduzione di informazioni chiave in signed videos. “Nell’ambito del continuo impegno della compagnia aerea per diventare la compagnia aerea preferita dai clienti che viaggiano con requisiti aggiuntivi, British Airways ha collaborato con l’organizzazione per produrre signed videos a cui è possibile accedere tramite un collegamento o un codice QR univoco, consentendo ai clienti di ricevere messaggi video personalizzati nella lingua dei segni. Il primo video, disponibile per la visualizzazione prima del viaggio su ba.com, offre una panoramica completa della proposta di servizi di British Airways durante l’intero viaggio, compreso il processo di prenotazione, l’esperienza in aeroporto, i servizi a bordo e l’offerta di intrattenimento a bordo. Include anche un’introduzione al BSL da parte di Fredrick Da Costa, il primo Deaf Customer Experience Agent di British Airways che utilizza il BSL come parte del suo ruolo. Il video mira a responsabilizzare i clienti fornendo loro le informazioni di cui hanno bisogno per fare scelte più informate quando viaggiano. Un secondo video, disponibile entro la fine del 2023, si concentra sulle caratteristiche e procedure di sicurezza a bordo. Questo video sarà accessibile su ba.com e tramite un codice QR che il British Airways Mainline cabin crew avrà sui propri dispositivi mobili a bordo, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra ricevere un signed video safety briefing sul proprio dispositivo personale o ricevere un briefing personalizzato da uno dei nostri crew face-to-face, che è già offerto ai clienti non udenti o con problemi di udito”, afferma British Airways. Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con SigncodeUK per migliorare ulteriormente la nostra offerta di accessibilità per i nostri clienti non udenti e con problemi di udito. Questa collaborazione è in linea con il nostro impegno per garantire che tutti i nostri clienti abbiano un esperienza senza soluzione di continuità e possano viaggiare con fiducia, con dignità e in tutta comodità”. Riconoscendo la diversità linguistica all’interno della comunità dei non udenti, British Airways e SigncodeUK forniranno video nella lingua dei segni britannica (BSL) e nella lingua dei segni americana (ASL) e stanno esplorando il potenziale per espandersi in altre lingue come lo spagnolo. La compagnia aerea spera di aumentare ulteriormente i propri contenuti video BSL nel prossimo anno. Oltre alla partnership con SigncodeUK, la compagnia aerea supporta i clienti non udenti o con problemi di udito attraverso un minicom system e ha una partnership continua con SignLive per utilizzare il British Sign Language nei propri customer engagement centres.

GLI IBERIA PLUS MEMBERS DONANO OLTRE 30 MILIONI DI SOLIDARITY AVIOS – Iberia informa: “Il progetto Solidarity Avios permette ai clienti di fare andare ben oltre i loro viaggi, dato che possono donare tutti gli Avios guadagnati volando con Iberia e sostenere il lavoro di una dozzina di organizzazioni, come Ayuda en Acción, Aladina Foundation, Integra Foundation, Make a Wish, Save the Children, 38 Degrees Foundation, Aviation Without Borders. Inoltre, possono sostenere altre ONG nate su iniziativa dei dipendenti di Iberia, come Mano a Mano, una ONG fondata dai dipendenti di Iberia per realizzare progetti nelle mense dei poveri, nelle scuole e negli ospedali in Spagna e in paesi come Guatemala, Cuba, Ecuador, Colombia, Repubblica Dominicana, Perù e Venezuela; Envera, un’organizzazione che lavora per l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità fisiche, mentali e sensoriali; la Sepla Ayuda Foundation. I clienti di Iberia hanno donato più di 30 milioni di Avios nel 2023 per progetti di integrazione sociale, salute infantile e cooperazione allo sviluppo, tra gli altri. Questi 30 milioni di solidarity Avios equivalgono a 2.000 voli di andata e ritorno verso città europee come Parigi, Roma, Berlino, Londra e Vienna”.