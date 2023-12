La Corea del Sud sceglie l’Embraer C-390 Millennium

La South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ha annunciato che il C-390 Millennium di Embraer è il vincitore del Large Transport Aircraft (LTA) II public tender, per fornire alla Republic of Korea Air Force (ROKAF) nuovi military transport aircraft. La Corea del Sud è il primo cliente del C-390 Millennium in Asia.

“In base al contratto firmato, Embraer fornirà un numero imprecisato di velivoli C-390 Millennium appositamente configurati per soddisfare i requisiti della ROKAF, nonché servizi e supporto tra cui training, ground support equipment, spare parts. Il valore del contratto sarà incluso nel portafoglio ordini di Embraer nel quarto trimestre 2023.

Embraer fornirà inoltre un completo consortium and offset package che include una quantità significativa di parti del C-390 Millennium che saranno prodotte localmente da società partner coreane e lo sviluppo di un local Maintenance Repair and Overhaul (MRO) provider”, afferma Embraer.

“Diamo il benvenuto alla Republic of Korea Air Force nel crescente numero di forze aeree che utilizzano il C-390 Millennium, il più moderno military tactical transport aircraft. Giorno dopo giorno, l’aereo ha dimostrato la sua capacità di completare un’ampia gamma di missioni con grande efficienza, funzionalità e velocità”, ha affermato Bosco da Costa Jr, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Questa è una nuova era nelle relazioni tra Brasile e Corea del Sud e, insieme ai nostri partner coreani, siamo impegnati ad aumentare le capacità delle sue aerospace and defense industries”.

“La Corea del Sud è la settima nazione a scegliere il C-390 dopo Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca. Il C-390 sta ridefinendo il military airlift e sfidando il pensiero dietro le piattaforme di generazione attuale e futura, con capacità multi-missione, affidabilità e interoperabilità.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019 e più recentemente con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato le sua capacità, affidabilità e performance. L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 10.800 ore di volo, con una operational availability di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, prosegue Embraer.

“Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di cargo e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta e ghiaia. L’aereo configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo fuel da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

