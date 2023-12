NAC collabora con ATR e TotalEnergies per offrire l’equivalente del 6% di SAF sugli ATR delivery flights di NAC.

“L’iniziativa prevede che una miscela del 30% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) venga utilizzata per una consegna su cinque di nuovi aeromobili ATR a NAC, con un conseguente risparmio di quattro tonnellate di CO2 per ogni lotto di cinque aeromobili. Ciò equivale a un 6% SAF blend sulla prima tratta di ciascun ferry flight dal 2023 in poi.

AirSwift è la prima compagnia aerea a beneficiare del programma, con un nuovo ATR 72-600 da NAC Skyline, partito da Tolosa per le Filippine il 27 novembre 2023. AirSwift utilizzerà questo aereo per servire il suo hub a El Nido, sull’isola di Palawan”, afferma ATR.

“L’ATR 72-600 è l’aereo regionale con le emissioni più basse sul mercato grazie all’elevata efficienza della turboprop technology e al continuo impegno di ATR nel ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 e i costi operativi. L’ATR 72-600 vanta una notevole riduzione del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili. Già certificato per volare con un 50% SAF blend, ATR si impegna a raggiungere la 100% SAF readiness della sua famiglia di aeromobili entro il 2025.

Il SAF è prodotto da TotalEnergies nei suoi stabilimenti francesi e ottenuto da rifiuti e residui come oli da cucina usati o grassi animali. Viene quindi miscelato con il convenzionale Jet A-1 ad una percentuale del 30%. Il neat SAF potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di CO2 fino al 90% rispetto al suo equivalente fossile durante l’intero ciclo di vita”, prosegue ATR.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, afferma: “Questa iniziativa congiunta di NAC e AirSwift dimostra quanto i nostri clienti richiedano soluzioni tangibili per ridurre le emissioni. Come produttore, tutti i nostri sforzi in termini di tecnologia e innovazione vanno in questa direzione, sfruttando una piattaforma già altamente efficiente. Siamo stati i primi a volare un aereo commerciale con 100% SAF in entrambi i motori e continueremo a spingere l’intero ecosistema verso una maggiore disponibilità di SAF, convinti che i combustibili sostenibili svolgeranno un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del trasporto aereo sia nel breve che nel lungo periodo”.

“Siamo orgogliosi di offrire soluzioni che emettono meno CO2, come il SAF. La nostra missione è supportare i nostri clienti nella loro transizione energetica. Queste consegne rappresentano un nuovo passo avanti per TotalEnergies, in linea con la nostra ambizione di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, insieme alla società”, dichiara Joël Navaron, President of TotalEnergies Aviation.

Alfonso Reyes, CEO di AirSwift, afferma: “Siamo molto lieti di collaborare con NAC e ATR per questa nuova aggiunta alla nostra flotta, e soprattutto che saremo il primo cliente nel sud-est asiatico a utilizzare il SAF per il nostro initial delivery flight. Ayala e AirSWIFT sono pienamente impegnati nella sostenibilità e nella riduzione delle nostre emissioni di carbonio mentre lavoriamo verso i nostri obiettivi Net Zero 2050. Siamo fiduciosi che maggiori investimenti in questo spazio creeranno lo slancio necessario affinché il SAF diventi più ampiamente disponibile su base commerciale nei prossimi anni”.

Norman C.T. Liu, President & CEO of NAC, afferma: “Questo è un passo importante per NAC, per gestire il nostro impatto ambientale. Siamo lieti di svolgere un ruolo nel facilitare la transizione dei nostri clienti al SAF”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)