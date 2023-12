Vueling è la prima compagnia aerea europea a includere il petfood nel menù di bordo

Vueling, parte del gruppo IAG, lancia il suo nuovo menù per la stagione invernale 2023-2024 in partnership con Newrest Travel Retail, che vedrà tra le novità l’introduzione a bordo di una proposta di petfood del brand Edgard & Cooper.

“La compagnia aerea spagnola, considerata una delle più ‘pet-friendly’ d’Europa, ha stretto una partnership con Edgard & Cooper, noto brand di cibo etico per animali, diventando la prima compagnia aerea europea a vendere petfood sui propri voli. Inoltre, sempre con un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe, Vueling consente agli animali domestici di peso fino a 8 kg (compreso il peso del trasportino omologato) di viaggiare in cabina con i loro proprietari, un animale per passeggero per un massimo di cinque per volo”, afferma Vueling.

“Sempre per migliorare l’esperienza di bordo dei viaggiatori, il nuovo menù di Vueling include altre interessanti opzioni, come il nuovo hamburger a base vegetale di Heüra, che si aggiunge alle numerose opzioni vegane e vegetariane già disponibili (come il cous cous con le verdure e la tortilla spagnola con i grissini), oltre a proposte gluten-free per celiaci.

I clienti ora possono anche acquistare prodotti dell’azienda di skin care Dr PawPaw, con ingredienti naturali di provenienza etica e confezionati utilizzando materiali ecocompatibili. È stata creata una gamma speciale da viaggio che contiene prodotti a base di Papayaluronic e lo speciale prodotto per capelli 7 in 1 che semplifica la travel routine, supportando i viaggiatori dal giorno alla notte.

Vueling ha inoltre collaborato con Robin Good, azienda certificata B Corp che produce snack fatti a mano in Spagna da persone a rischio di esclusione sociale. Questi prodotti salutari e a base vegetale hanno un packaging totalmente privo di plastica”, prosegue Vueling.

“Un sondaggio condotto dalla piattaforma Loveholidays nei mesi scorsi ha nominato Vueling la compagnia aerea low cost con il cibo più nutriente, classificandosi al secondo posto tra tutte le compagnie aeree europee a corto raggio”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)