Airbus aggiorna l’A400M firefighter prototype kit

Airbus Defence and Space ha condotto una nuova flight-test campaign dell‘A400M Roll-on/Roll-off firefighting prototype kit, facendo cadere 20.000 litri di ritardante e creando linee ad alta concentrazione lunghe oltre 400 metri a terra.

Per un periodo di due settimane, l’A400M ha effettuato una campagna di test a terra e in volo nella Spagna sud-occidentale e centrale, comprendendo sei lanci, tre dei quali hanno utilizzato un ritardante di colore rosso e tre utilizzando acqua.

“Abbiamo testato una nuova versione del kit, migliorando l’efficienza di lancio e riducendo i discharge time di oltre il 30% rispetto allo scorso anno, combinati con un rapido dispiegamento e una facile installazione sull’aereo A400M”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems at Airbus Defence and Space. “Continuiamo a sperimentare nuove soluzioni e capacità per la nostra flotta A400M, in questo caso proteggendo le popolazioni e gli ambienti naturali dagli incendi”.

Questo roll-on/roll-off kit non richiede alcuna modifica all’aeromobile e, pertanto, è intercambiabile con qualsiasi aeromobile della flotta A400M. L’acqua o il ritardante viene immagazzinato in un serbatoio nella stiva dell’aereo e, mediante una leva meccanica, viene aperta una porta per consentire al liquido di fuoriuscire per gravità dall’aereo attraverso un tubo di scarico. L’attuale progettazione del prototipo è in grado di far cadere 20.000 litri in un unico scarico.

I serbatoi possono essere riempiti in meno di 10 minuti utilizzando pompe standard ad alta pressione a terra. L’A400M è caratterizzato dalla sua capacità di decollare e atterrare su piste corte e non asfaltate e su un’ampia gamma di basi aeree e aeroporti.

Durante la campagna, il 43rd Firefighting Squadron of the Spanish Air Force è stato coinvolto come consulente tecnico e ha assicurato che questa capacità dell’A400M avesse valore operativo per qualsiasi potenziale operatore.

Nel luglio 2022 Airbus ha testato per la prima volta un removable firefighting demonstrator kit sull’A400M. L’azienda ha concluso che l’A400M firefighting kit offre funzionalità aggiuntive non disponibili sul mercato grazie alla sua elevata capacità di lancio, all’elevata manovrabilità con i più recenti standard di sicurezza, al funzionamento diurno e notturno e alla possibilità di convertire qualsiasi A400M regolare di qualsiasi flotta in un firefighting aircraft con brevissimo preavviso.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Defense and Space SAU 2023 Gonzalo Cases-Mango)