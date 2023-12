IATA: l’Air Cargo Demand è aumentata del 3,8% in ottobre

IATA ha pubblicato i dati di ottobre 2023 per i global air cargo markets, indicando il terzo mese consecutivo di domanda più forte su base annua.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometres (CTKs), è aumentata del 3,8% rispetto a ottobre 2022. Per le operazioni internazionali, la domanda è leggermente rimasta indietro, al 3,5%.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometres (ACTKs), è aumentata del 13,1% rispetto a ottobre 2022 (11,1% per le operazioni internazionali). Ciò è in gran parte correlato alla crescita della belly capacity. La international belly capacity, ad esempio, è aumentata del 30,5% su base annua grazie alla forza dei passenger markets.

“La domanda per l’air cargo è aumentata del 3,8% in ottobre. Ciò segna tre mesi consecutivi di crescita su base annua, collocando l’air cargo sulla buona strada per chiudere il 2023 su basi molto più forti rispetto all’inizio dell’anno. La ripresa della domanda, i rendimenti leggermente più forti e la ripresa degli scambi sono tutte buone notizie. Ma con la domanda ancora inferiore del 2,4% ai livelli pre-pandemici e la perdurante incertezza sulla traiettoria dell’economia globale, l’ottimismo deve essere bilanciato con cautela. Ciononostante, una continua e forte stagione di punta di fine anno aiuterà sicuramente il settore a gestire qualsiasi svolta che l’economia globale potrebbe prendere nel 2024”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes aumentare dell’1,0% in ottobre rispetto allo stesso mese del 2022. Si è trattato di una performance migliore rispetto a settembre (-1,5%). I vettori della regione hanno beneficiato della prima crescita degli international CTK nel mercato europeo da gennaio 2022 (-4,2% a settembre contro +3,4% a ottobre). I guadagni ottenuti dall’espansione sulla Middle East-Europe trade lane (+17,1% in ottobre) hanno portato benefici anche ai vettori della regione. La capacità è aumentata del 7,0% a ottobre 2023 rispetto al 2022.

