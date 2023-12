Con Austrian Airlines verso l’aurora boreale

Sabato 2 dicembre 2023 Austrian Airlines è decollata per la prima volta verso Rovaniemi. “Dopo il decollo del primo volo per la capitale andalusa in ottobre, il winter flight schedule nel nord viene ora ampliato. Da dicembre Austrian Airlines volerà una volta alla settimana, il sabato, verso la città finlandese di Rovaniemi. In collaborazione con un tour operator, Austrian Airlines volerà anche nella piccola città di Kittilä, nota per i suoi sport invernali”, afferma Austrian Airlines.

“Stiamo assistendo a una domanda in aumento e a un elevato livello di interesse per i viaggi in inverno. Abbiamo quindi ampliato il nostro programma di voli invernale e ora voliamo verso altre due destinazioni nel nord, oltre alle destinazioni turistiche del sud. La capitale della Lapponia, Rovaniemi, sarà ora servita settimanalmente da Vienna a partire da dicembre. Ciò consentirà ai nostri passeggeri di volare direttamente da Vienna al paesaggio da sogno della Finlandia settentrionale per vedere l’aurora boreale, fare un tour con gli husky o esplorare il paesaggio unico degli sport invernali”, sottolinea il CCO, Michael Trestl.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto ai collegamenti di Austrian Airlines con i Finavia Lapland Airports. La nuova rotta per Rovaniemi consente ai passeggeri di vivere le meraviglie della Lapponia finlandese con un solo volo. Babbo Natale in persona era lì ad accogliere i fortunati passeggeri in arrivo sul primo volo per l’aeroporto di Rovaniemi. Dopotutto, è l’aeroporto ufficiale di Babbo Natale. La famosa stazione sciistica di Levi è a solo un volo di distanza da Vienna: le piste si trovano a soli 13 chilometri dall’aeroporto di Kittilä”, afferma Jonna Pietilä, Finavia’s VP Lapland Airports and Kittilä Airport director.

“La Lapponia è la regione più settentrionale della Finlandia e si trova proprio accanto al Circolo Polare Artico. Ciò la rende una destinazione ideale non solo per ammirare l’aurora boreale, ma anche per il suo paesaggio invernale unico, la neve garantita e la vasta gamma di sport invernali. Il primo volo per Rovaniemi decolla dall’aeroporto di Vienna giusto in tempo per l’Avvento. I passeggeri riceveranno sorprese natalizie. Tra l’altro si terrà un mercatino di Natale volante con biscotti e punch a bordo. Anche dopo questo evento speciale, il Natale continuerà ad arrivare a Vienna Airport. Tra l’altro, il 5 dicembre, tre giorni dopo il primo volo per Rovaniemi, un Babbo Natale di Austrian Airlines regalerà ai passeggeri le monete di cioccolato “Servus”“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)