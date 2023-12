KM Malta Airlines ha aperto le prenotazioni per la programmazione estiva 2024

KM Malta Airlines, la nuova compagnia aerea per le Isole Maltesi (leggi anche qui), annuncia che, dopo aver ottenuto il Certificato di Operatore Aereo e la Licenza di Operatore Aereo rilasciati dall’Autorità per l’Aviazione Civile Maltese lo scorso 1 dicembre 2023, ha aperto le prenotazioni per il suo programma estivo 2024, sviluppato in due fasi.

“La prima fase si è aperta lunedì 4 dicembre 2023 per tutti gli agenti di viaggio e le piattaforme online di prenotazione di terze parti. I clienti individuali possono anche prenotare chiamando il servizio di prenotazione KM Malta Airlines al numero: +356 21356000 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 – sabato, domenica e festivi dalle 8:00 alle 18:00).

La seconda fase comincerà a partire dall’11 dicembre 2023 per le prenotazioni dirette online effettuate tramite il nuovo sito web e la piattaforma di prenotazione di KM Malta Airlines.

I clienti possono visualizzare i dettagli del programma di volo dell’estate 2024 di KM Malta Airlines su tutti i canali social”, afferma KM Air Malta.

“L’orario estivo 2024 di KM Malta Airlines sarà operativo dal 31 marzo 2024 fino al 26 ottobre 2024. La compagnia aerea servirà 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.

Data la complessità del lancio di un nuovo sistema di prenotazione aerea attraverso vari canali di distribuzione, tra cui agenti di viaggio, piattaforme online di vendita di viaggi, compagnie aeree partner, clienti corporate business e passeggeri privati, KM Malta Airlines si è avvicinata al lancio del suo sistema di prenotazione in modo strutturato, in grado di gestire il rischio e implementato in fasi pianificate, a vantaggio dei propri clienti e partner commerciali.

KM Malta Airlines riconosce il valore e il contributo significativo dei suoi partner commerciali, agenti di viaggio e operatori online in tutta Europa. Dato che questi canali di vendita probabilmente contribuiranno a una domanda di prenotazioni molto forte nei primissimi giorni, è stato opportuno implementare per prime le piattaforme di prenotazione destinate a questi canali”, prosegue KM Air Malta.

“Le partnership con altre importanti compagnie aeree per fornire ulteriori collegamenti a passeggeri e merci attraverso i principali hub aeroportuali europei, rappresentano un pilastro fondamentale della strategia di connettività di KM Malta Airlines e di Malta. Anche alle compagnie aeree è stata data la priorità per l’implementazione”, conclude KM Air Malta.

(Ufficio Stampa KM Malta Airlines)