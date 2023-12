Etihad Airways ottiene tre riconoscimenti ai World Travel Awards 2023

Etihad Airways festeggia un triplo riconoscimento nella finale dei World Travel Awards che si è svolta venerdì sera presso l’iconico Burj Al Arab di Dubai.

“La compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, Etihad, è stata premiata come compagnia aerea leader a livello mondiale per la customer experience, riconoscendo la genuina e calorosa ospitalità ispirata agli Emirati offerta dall’equipaggio di cabina di Etihad. Sia che viaggino in Economy, Business, First o nell’esclusiva three-room suite in the sky, The Residence, gli ospiti di Etihad godono di un ambiente di cabina di design con comodi posti a sedere, cibo delizioso, ampio intrattenimento e un servizio attento.

Etihad è stata anche riconosciuta come best Economy class in the world, per il suo sedile Economy Smart, dotato del caratteristico fixed wing headrest per un maggiore comfort. I sedili spaziosi e l’ampio intrattenimento a bordo fornito dall’E-Box di Etihad sono completati da free Wi-Fly chat packages per i membri Etihad Guest e dati illimitati per coloro che desiderano acquistare il Wi-Fi a bordo.

Etihad ha recentemente lanciato un nuovo menu di classe Economy che viene servito sulle sue innovative stoviglie progettate in un sistema di riciclaggio a circuito chiuso per eliminare la plastica monouso e ridurre i rifiuti. Le stoviglie presentano un design elegante ed sono impreziosite dal marchio Etihad per migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva degli ospiti”, afferma Etihad Airways.

“Siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati nella finale dei World Travel Awards e, a nome dell’intera famiglia Etihad, vorrei ringraziare tutto il nostro staff, i clienti e i partner che hanno reso tutto questo possibile”, ha affermato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad. “Mentre celebriamo il nostro 20° anniversario, ci dirigiamo verso il prossimo capitolo su basi solide e premi come questi testimoniano la fantastica offerta e l’eccellente esperienza che offriamo ai nostri ospiti. Continueremo a migliorare ulteriormente questo aspetto espandendo la nostra rete e la nostra flotta per servire più clienti in tutto il mondo”.

Graham E. Cooke, fondatore dei World Travel Awards, afferma: “Congratulazioni a Etihad Airways per aver vinto i premi ‘World’s Leading Airline – Economy Class 2023’, ‘World’s Leading Airline – Customer Experience 2023’ e ‘World’s Leading Airline Lounge – First Class 2023’. Si tratta di un risultato notevole, che riflette il modo in cui la compagnia aerea sta fissando il punto di riferimento nel settore dell’aviazione. E con la sua nuova sede nel nuovo Abu Dhabi International Airport Terminal A, il futuro appare più luminoso che mai”.

“La First class lounge di Etihad è stata riconosciuta come la migliore al mondo ai premi di quest’anno. Questo novembre Etihad ha iniziato a operare dalla sua nuova sede, il Terminal A di Abu Dhabi International Airport, che offre First and Business class Lounges ampliate, con un’esperienza ancora maggiore per i suoi ospiti, basandosi sul successo e sulla solida reputazione che ha costruito per la sua offerta lounge”, conclude Etihad Airways.

