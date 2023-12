Emirates ottiene cinque riconoscimenti ai World Travel Awards 2023

Emirates ha ottenuto cinque riconoscimenti alla prestigiosa finale dei World Travel Awards 2023. “Mettendo in risalto tutto, dalla First Class all’intrattenimento in volo, fino a Skywards e al brand, il riconoscimento di Emirates testimonia il suo investimento di lunga data nell’eccezionale customer experience.

Durante la cerimonia di premiazione, Emirates è stata nominata World’s Leading Airline for the Middle East per il terzo anno consecutivo e ha ottenuto i massimi riconoscimenti per Leading Airline Inflight Entertainment, Leading Airline Brand e Leading First Class. Emirates Skywards è stato anche incoronato World’s Leading Rewards Program, un riconoscimento che ha vinto nelle ultime 10 cerimonie su 12.

La ferma convinzione di Emirates secondo cui il viaggio non riguarda solo la destinazione, ma il viaggio stesso, sottolinea i suoi numerosi investimenti continui nell’esperienza del cliente, sia in volo che a terra. L’impegno della compagnia aerea nell’innalzare il livello ha inoltre assicurato che Emirates rimanesse la scelta migliore per i viaggiatori globali”, afferma Emirates.

“Mantenendo la promessa del marchio “Fly Better”, Emirates sta intraprendendo un investimento di 2 miliardi di dollari per migliorare l’esperienza di volo. Emirates ha ripensato la sua offerta F&B, introducendo caviale illimitato in First Class, uno special cinema menu, oltre al suo popolare menu vegano. L’aggiornamento della cabina Premium Economy è ben avviato, con 22 A380 che ora sfoggiano interni completamente rinnovati. Emirates offre 6.500 canali di intrattenimento on-demand in ogni classe, comprese esclusive come l’intervista con l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti Dr Sultan AlNeyadi, in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Ogni anno, il Grand Tour dei World Travel Awards perlustra il mondo alla ricerca dell’eccellenza, premiando le organizzazioni turistiche e di viaggio regionali, con il culmine nella Grand Final in cui i vincitori si incontrano per i massimi riconoscimenti. In occasione del suo 30° anniversario, i World Travel Awards sono riconosciuti a livello mondiale come uno dei programmi di onorificenza più prestigiosi del settore”, prosegue Emirates.

“Quest’anno Emirates è stata ampiamente riconosciuta per la sua leadership nel settore in un’ampia gamma di categorie, inclusa la recente doppia vittoria come Best Airline in the World e Best Airline in the Middle East agli ULTRA 2023, votata dai viaggiatori di tutto il mondo. La compagnia aerea è stata anche incoronata APEX World Class Airline 2024 e IFSA Award 2024 per le migliori comodità di bordo, e ha vinto il premio come Transport & Logistics Company of the year ai Gulf Business Awards 2023“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)