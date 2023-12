IATA: la ripresa della domanda passeggeri continua anche nel mese di ottobre

IATA ha annunciato che la ripresa della domanda passeggeri è continuata anche nel mese di ottobre.

Il traffico totale a ottobre 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 31,2% rispetto a ottobre 2022. A livello globale, il traffico è ora al 98,2% dei livelli pre-COVID.

Il traffico domestico a ottobre è aumentato del 33,7% rispetto a ottobre 2022, guidato dalla crescita percentuale a tre cifre registrata in Cina, ed è stato del 4,8% superiore ai risultati di ottobre 2019.

Il traffico internazionale è cresciuto del 29,7% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Tutti i mercati hanno registrato guadagni percentuali a due cifre anno su anno. Gli RPK internazionali hanno raggiunto il 94,4% dei livelli di ottobre 2019.

“Gli ottimi risultati di ottobre avvicinano sempre di più il settore al completamento della ripresa del traffico post-pandemia. I mercati domestici rimangono al di sopra dei livelli pre-COVID. La domanda internazionale è in ripresa, ma più lentamente. In particolare, la domanda internazionale dei vettori dell’Asia Pacifico è inferiore del 19,5% rispetto al 2019. Ciò potrebbe riflettere la tardiva revoca delle restrizioni COVID in alcune parti della regione, nonché sviluppi commerciali e tensioni politiche”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento dell’80,3% nel traffico di ottobre 2023 rispetto a ottobre 2022, continuando a guidare le regioni. La capacità è aumentata del 72,5% e il load factor è aumentato di 3,6 punti percentuali, all’82,9%.

Il traffico a ottobre 2023 dei vettori europei è aumentato del 16,1% rispetto a ottobre 2022. La capacità è aumentata del 14,5% e il load factor è aumentato di 1,2 punti percentuali, all’85,1%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 24,1% a ottobre 2023 rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 22,2% e il load factor è salito di 1,2 punti percentuali, all’80,6%. La guerra tra Israele e Hamas ha avuto un impatto minimo a livello regionale e globale, nonostante la riduzione delle operazioni aeree da/per Israele.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 17,5% a ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche la capacità è aumentata del 17,5% e il load factor è rimasto stabile all’83,9%.

Il traffico delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 21,2% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità di ottobre è aumentata più rapidamente, in aumento del 22,3%, spingendo il load factor verso il basso di 0,8 punti percentuali, all’85,3%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del traffico del 25,3% a ottobre 2023 rispetto a un anno fa. La capacità a ottobre è aumentata del 32,4%, causando un calo del load factor di 4,0 punti percentuali al 70,3%, il più basso tra le regioni.

“Le persone attribuiscono un valore elevato alla libertà di viaggiare. La forte domanda che abbiamo visto durante tutto l’anno lo conferma. E l’aviazione è impegnata a garantire che le persone possano continuare a godere di questa libertà. Per raggiungere questo obiettivo a lungo termine, dobbiamo anche rispettare il nostro impegno di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il mese scorso, la Third Conference on Aviation Alternative Fuels (CAAF/3) ha concordato un quadro globale per promuovere il SAF, con l’obiettivo che nel 2030 l’aviation fuel contenga il 5% in meno di emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili utilizzati oggi. Ora i governi devono sostenere questo obiettivo mettendo immediatamente in atto politiche per stimolare la produzione di SAF. Vale la pena ripeterlo: l’anno scorso è stata acquistata ogni goccia di SAF prodotta. La stessa cosa accadrà quest’anno. Ma, con alcune eccezioni degne di nota, i governi non rispettano i loro obblighi nel garantire che il SAF sia abbondante e conveniente per sostenere la transizione energetica del settore”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)