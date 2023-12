Le compagnie aeree dovrebbero guadagnare un Net Profit Margin del 2,7% su ricavi record nel 2024

IATA ha annunciato proiezioni di redditività rafforzate per le compagnie aeree nel 2023, che si stabilizzeranno poi in gran parte nel 2024. “Tuttavia, la redditività netta a livello globale dovrebbe essere ben al di sotto del costo del capitale in entrambi gli anni. Permangono variazioni regionali molto significative nella performance finanziaria.

I punti salienti dell’Outlook includono:

– Si prevede che i net profits del settore aereo raggiungeranno i 25,7 miliardi di dollari nel 2024 (net profit margin del 2,7%). Si tratterà di un leggero miglioramento rispetto al 2023, che dovrebbe mostrare un net profit di 23,3 miliardi di dollari (net profit margin del 2,6%).

– Sia nel 2023 che nel 2024 il rendimento del capitale investito risulterà inferiore al costo del capitale di 4 p.p., poiché i tassi di interesse in tutto il mondo sono aumentati in risposta al forte impulso inflazionistico.

– Si prevede che gli airline industry operating profits raggiungeranno i 49,3 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 40,7 miliardi di dollari del 2023.

– Si prevede che i ricavi totali nel 2024 cresceranno del 7,6% su base annua, fino a raggiungere la cifra record di 964 miliardi di dollari.

– La crescita delle spese dovrebbe essere leggermente inferiore al 6,9%, per un totale di 914 miliardi di dollari.

– Si prevede che circa 4,7 miliardi di persone viaggeranno nel 2024, un massimo storico che supera il livello pre-pandemia di 4,5 miliardi registrato nel 2019.

– Si prevede che i cargo volumes saranno pari a 58 e 61 milioni di tonnellate rispettivamente nel 2023 e nel 2024”, afferma IATA.

“Considerando le gravi perdite degli ultimi anni, l’utile netto di 25,7 miliardi di dollari previsto per il 2024 è un tributo alla resilienza dell’aviazione. Le persone amano viaggiare e questo ha aiutato le compagnie aeree a tornare ai livelli di connettività pre-pandemia. La velocità della ripresa è stata straordinaria; tuttavia sembra anche che la pandemia sia costata all’aviazione circa quattro anni di crescita. Dal 2024 le prospettive indicano che possiamo aspettarci modelli di crescita più normali sia per i passeggeri che per le merci”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“I profitti dell’industria devono essere messi nella giusta prospettiva. Sebbene la ripresa sia impressionante, un margine di profitto netto del 2,7% è molto inferiore a quello che gli investitori in quasi tutti gli altri settori accetterebbero. Naturalmente, molte compagnie aeree stanno andando meglio della media e molte sono in difficoltà. Ma c’è qualcosa da imparare dal fatto che, in media, le compagnie aeree tratterranno solo 5,45 dollari per ogni passeggero trasportato. E’ decisamente troppo poco per costruire un futuro resistente agli shock per un’industria globale fondamentale da cui dipende il 3,5% del Pil e con cui 3,05 milioni di persone si guadagnano direttamente da vivere. Le compagnie aeree competeranno sempre ferocemente per i propri clienti, ma rimangono troppo gravate da una regolamentazione onerosa, dalla frammentazione, dagli alti costi infrastrutturali e da una supply chain popolata di oligopoli”, ha affermato Walsh.

“Si prevede che nel 2024 i ricavi complessivi aumenteranno più rapidamente delle spese (7,6% contro 6,9%), rafforzando la redditività. Mentre si prevede che gli utili operativi aumenteranno del 21,1% (da 40,7 miliardi di dollari nel 2023 a 49,3 miliardi di dollari nel 2024), i net profit margins sono aumentati a meno della metà del ritmo (10%), in gran parte a causa dell’aumento dei tassi di interesse previsti nel 2024.

Si prevede che le entrate del settore raggiungeranno il massimo storico di 964 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che nel 2024 sarà disponibile un inventario di 40,1 milioni di voli, superando il livello del 2019 di 38,9 milioni e rispetto ai 36,8 milioni di voli previsti nel 2023.

Si prevede che i passenger revenues raggiungeranno i 717 miliardi di dollari nel 2024, in aumento del 12% rispetto ai 642 miliardi di dollari del 2023. La crescita degli RPK dovrebbe essere del 9,8% su base annua. Sebbene si tratti di più del doppio del trend di crescita pre-pandemia, si prevede che il 2024 segnerà la fine dei forti aumenti su base annua che hanno caratterizzato la ripresa nel 2021-2023.

L’elevata domanda di viaggi, unita alla capacità limitata dovuta ai persistenti problemi della supply chain, continua a creare condizioni di domanda e offerta che supportano la crescita dei rendimenti. Si prevede che i passenger yields nel 2024 miglioreranno dell’1,8% rispetto al 2023.

Riflettendo le condizioni tese di domanda e offerta, i livelli di efficienza sono elevati, con un load factor previsto pari all’82,6% nel 2024, leggermente migliore rispetto al 2023 (82%) e lo stesso del 2019.

Si prevede che i cargo revenues scenderanno a 111 miliardi di dollari nel 2024. Questo dato è in netto calo rispetto allo straordinario picco di 210 miliardi di dollari nel 2021, ma è superiore ai ricavi del 2019 che erano di 101 miliardi di dollari. I rendimenti continueranno a essere influenzati negativamente dalla continua crescita della belly capacity (legata alla forte crescita del settore passeggeri) mentre il commercio internazionale ristagna. Si prevede che i rendimenti subiranno un’ulteriore correzione verso i livelli pre-pandemici con un calo del -32,2% nel 2023 seguito da un calo del -20,9% previsto nel 2024. Rimarranno tuttavia elevati rispetto agli standard storici. Da notare che la progressione dei rendimenti è stata straordinaria in questi ultimi anni (-8,2% nel 2019, +54,7% nel 2020, +25,9% nel 2021, +7% nel 2022, -32,2% nel 2023).

Spese previste in crescita fino a 914 miliardi di dollari nel 2024 (+6,9% sul 2023 e +15,1% sul 2019). Si prevede che il prezzo del carburante raggiungerà una media di 113,8 dollari al barile (jet) nel 2024, traducendosi in una bolletta totale del carburante di 281 miliardi di dollari, pari al 31% di tutti i costi operativi. Si prevede che le compagnie aeree consumeranno 99 miliardi di galloni di carburante nel 2024.

Si prevede che le emissioni di CO2 dell’industria nel 2024 ammonteranno a 939 milioni di tonnellate, derivanti dal consumo di 99 miliardi di galloni di carburante”, prosegue IATA.

“L’industria aeronautica aumenterà l’uso di SAF e crediti di carbonio per ridurre la propria impronta di carbonio. Stimiamo che la produzione di SAF potrebbe aumentare fino allo 0,53% del consumo totale di carburante delle compagnie aeree nel 2024, aggiungendo 2,4 miliardi di dollari alla bolletta del carburante del prossimo anno. Inoltre, il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) è un meccanismo globale di compensazione delle emissioni di carbonio basato sul mercato progettato per stabilizzare le emissioni del trasporto aereo internazionale. I costi relativi al CORSIA sono stimati a 1 miliardo di dollari nel 2024.

Le spese non legate al carburante sono state controllate relativamente bene dalle compagnie aeree nonostante le pressioni inflazionistiche. Con la distribuzione dei costi fissi su una scala di attività più ampia man mano che l’industria si riprendeva dalla pandemia, i costi unitari non legati al carburante stanno diminuendo in linea con il livello pre-pandemia.

La redditività del settore è fragile e potrebbe essere influenzata (positivamente o negativamente) da molti fattori:

– Sviluppi economici globali: l’allentamento dell’inflazione, i bassi tassi di disoccupazione e la forte domanda di viaggi sono tutti sviluppi positivi. Potrebbero tuttavia verificarsi tensioni economiche.

– Guerra: gli impatti operativi della guerra in Ucraina e della guerra tra Israele e Hamas sono stati in gran parte limitati alle rotte alternative dovute alla chiusura dello spazio aereo. Dal lato dei costi, i conflitti hanno fatto salire i prezzi del petrolio, con ripercussioni sulle compagnie aeree a livello globale. Una pace inaspettata in uno o entrambi i casi porterebbe benefici al settore, ma qualsiasi escalation potrebbe produrre uno scenario economico globale radicalmente diverso dal quale l’aviazione non sarebbe immune.

– Supply Chains: i problemi legati alla supply chain continuano ad avere un impatto sul commercio e sulle imprese globali. Le compagnie aeree sono state colpite direttamente da problemi di manutenzione imprevisti su alcuni tipi di aeromobili/motori, nonché da ritardi nella consegna di parti di aeromobili, limitando l’espansione della capacità e il rinnovo della flotta.

– Rischio normativo: sul fronte normativo, le compagnie aeree potrebbero dover affrontare costi crescenti di conformità e costi aggiuntivi relativi ai regimi sui diritti dei passeggeri, alle iniziative ambientali regionali e ai requisiti di accessibilità.

Si prevede che l’Europa chiuderà il 2023 con una performance migliore del previsto, nonostante i vari problemi di capacità e i vincoli sul lato dell’offerta. Con la forte domanda di viaggi aerei che dovrebbe continuare nel 2024, si prevede che l’utile netto si rafforzerà marginalmente. I principali rischi per la performance della regione riguardano la tensione del mercato del lavoro e la guerra in Ucraina e in Medio Oriente”, continua IATA.

“La redditività delle compagnie aeree per il 2023 ha registrato risultati migliori del previsto rispetto al June outlook di IATA. Si prevede che i ricavi per il 2023 raggiungeranno gli 896 miliardi di dollari (93 miliardi di dollari in più rispetto al previsto). Anche le spese sono cresciute fino a raggiungere gli 855 miliardi di dollari (74 miliardi di dollari in più rispetto alla previsione precedente). Ciò si è tradotto in un utile netto di settore di 23,3 miliardi di dollari. Anche se questo valore è significativamente superiore ai 9,8 miliardi di dollari previsti a giugno, il profitto aggiuntivo di 13,5 miliardi di dollari equivale solo all’1,4% delle entrate. Il margine di profitto netto è solo del 2,6%, il che significa che le compagnie aeree avranno guadagnato in media 5,44 dollari per passeggero trasportato nel 2023.

Il miglioramento è stato interamente guidato dal business passeggeri che ha visto i ricavi aumentare rispetto alla previsione precedente di 96 miliardi di dollari, a 642 miliardi di dollari. I ricavi del trasporto merci nel 2023 sono stati di 134,7 miliardi di dollari, una performance inferiore ai 142,3 miliardi di dollari previsti a giugno”, conclude IATA.

?(Ufficio Stampa IATA)