Wizz Air inaugura la nuova rotta Catania – Bruxelles

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più ecologicamente sostenibile a livello globale, ha inaugurato oggi la nuova rotta che collega Catania a Bruxelles Charleroi.

“I passeggeri in partenza dall’aeroporto siciliano possono ora godere di una connessione diretta con la capitale belga, una città di notevole importanza culturale, economica e turistica. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ.

Bruxelles, vivace capitale e sede istituzionale dell’Unione Europea, unisce il fascino di un’antica città con la modernità di un importante centro politico e culturale. Grazie alla sua ricca storia artistica ed architettonica, i visitatori possono esplorare la Grand Place, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e ammirare le magnifiche case medievali delle antiche corporazioni e il palazzo del Municipio. Bruxelles è sede di numerosi musei e gallerie d’arte, tra cui il celebre Museo Magritte e il Museo delle Belle Arti. La città è rinomata anche per la sua gastronomia, con alcune specialità tra cui il cioccolato belga, gli waffles e le tipiche patatine fritte”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di inaugurare la nuova rotta Catania-Bruxelles, con la quale ampliamo le opzioni di viaggio e offriamo ai nostri passeggeri siciliani collegamenti diretti con una delle destinazioni più affascinanti d’Europa. Questo riflette l’impegno della compagnia aerea nel garantire una connettività senza interruzioni a prezzi accessibili per i nostri passeggeri”.

“Per agevolare i viaggi nazionali, specialmente in vista della stagione invernale, Wizz Air ha recentemente annunciato l’estensione del periodo di registrazione per il MultiPass fino al 1 marzo 2024. Il servizio, lanciato il 1° giugno e ora disponibile per l’intera stagione invernale, è il primo piano di abbonamento aereo in Europa che offre ai passeggeri la possibilità di fissare i prezzi dei biglietti e dei bagagli per l’intero periodo di 6 mesi su rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia. Ulteriori informazioni sul WIZZ MultiPass sono disponibili sul sito web ufficiale di Wizz Air“, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)