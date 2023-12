Luxcargo Handling S.A. rileva le Ramp and Cargo Handling activities di Luxair

Cargolux annuncia che la sua consociata interamente controllata, Luxcargo Handling S.A., LCH, ha ottenuto una licenza per ramp handling presso Luxembourg airport. “La decisione è stata annunciata a seguito di una gara d’appalto per due ground handling licenses. Questa licenza consente inoltre a LCH di gestire compagnie aeree di terze parti. LCH assumerà il controllo delle ramp and warehouse handling operations di Luxair a Luxembourg Findel airport“, afferma Cargolux.

“L’acquisizione dei Luxair’s ramp and warehouse handling services da parte di LCH rappresenta una grande opportunità per Cargolux per rafforzare la propria posizione nel settore dell’air cargo industry e per migliorare ulteriormente la propria offerta di servizi ai propri clienti. LCH è inoltre ansiosa di continuare il rapporto che Luxair ha avuto con altre compagnie aeree oltre a Cargolux. Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni nel 2024. I Cargolux and Luxair cargo ramp and warehouse handling teams lavorano fianco a fianco da decenni e sono fiducioso che la transizione procederà senza intoppi”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

“In qualità di vettore all-cargo con oltre 50 anni di esperienza nel settore, Cargolux è consapevole delle sfide e dei requisiti per un cargo handling senza soluzione di continuità”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux)