IATA: volumi SAF in crescita, ma mancano ancora opportunità

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato le stime per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Nel 2023 i volumi di SAF hanno raggiunto oltre 600 milioni di litri (0,5 Mt), il doppio dei 300 milioni di litri (0,25 Mt) prodotti nel 2022. Il SAF rappresentava il 3% di tutti i combustibili rinnovabili prodotti, con il 97% della produzione di combustibili rinnovabili destinata ad altri settori.

Nel 2024 si prevede che la produzione di SAF triplicherà, arrivando a 1,875 miliardi di litri (1,5 Mt), pari allo 0,53% del fabbisogno di carburante dell’aviazione e al 6% della renewable fuel capacity. La piccola percentuale della produzione di SAF rispetto al totale dei combustibili rinnovabili è dovuta principalmente al fatto che la nuova capacità che entrerà nel 2023 verrà assegnata ad altri combustibili rinnovabili”, afferma IATA.

“Il raddoppio della produzione di SAF nel 2023 è stato incoraggiante, così come la prevista triplicazione della produzione prevista per il 2024. Ma anche con questa crescita impressionante, il SAF come parte di tutta la produzione di combustibili rinnovabili crescerà solo dal 3% quest’anno al 6% nel 2024. Questa allocazione limita l’offerta di SAF e mantiene i prezzi elevati. L’aviazione necessita tra il 25% e il 30% della renewable fuel production capacity per SAF. A questi livelli l’aviazione si troverà sulla traiettoria necessaria per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Fino a quando tali livelli non saranno raggiunti, continueremo a perdere enormi opportunità per far avanzare la decarbonizzazione dell’aviazione. Sarà la politica del governo a fare la differenza. I governi devono dare priorità alle politiche volte a incentivare l’incremento della produzione di SAF e a diversificare le materie prime con quelle disponibili localmente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La Third Conference on Aviation Alternative Fuels (CAAF/3), ospitata dall’ICAO, ha concordato un quadro globale per promuovere la produzione di SAF in tutte le aree geografiche affinché i carburanti utilizzati nell’aviazione internazionale abbiano un’intensità di carbonio inferiore del 5% entro il 2030. Per raggiungere questo livello è necessario produrre circa 17,5 miliardi di litri (14 Mt) di SAF.

“I governi vogliono che l’aviazione raggiunga lo zero netto entro il 2050. Dopo aver fissato un obiettivo intermedio nel CAAF process, ora devono fornire misure politiche in grado di raggiungere il necessario aumento esponenziale della produzione di SAF”, ha affermato Walsh.

“Il problema non è la domanda: ogni goccia di SAF prodotta è stata acquistata e utilizzata. In effetti, il SAF ha aggiunto 756 milioni di dollari a una bolletta del carburante record nel 2023. Almeno 43 compagnie aeree si sono già impegnate a utilizzare circa 16,25 miliardi di litri (13 milioni di tonnellate) di SAF nel 2030, con ulteriori accordi annunciati regolarmente.

Sbloccare l’offerta per soddisfare la domanda è la sfida che deve essere risolta: le proiezioni parlano di oltre 78 miliardi di litri (63 Mt) di combustibili rinnovabili da produrre nel 2029. I governi devono stabilire un quadro politico che incentivi i produttori di combustibili rinnovabili a stanziare il 25-30% dei loro risultati al SAF per soddisfare le ambizioni CAAF/3, le politiche regionali e nazionali esistenti e gli impegni delle compagnie aeree.

Incentivi efficaci alla produzione per SAF dovrebbero sostenere i seguenti obiettivi:

– Accelerare gli investimenti in SAF da parte delle compagnie petrolifere tradizionali.

– Garantire incentivi alla produzione di combustibili rinnovabili incoraggiando quantità sufficienti di SAF.

– Concentrare le parti interessate sulla diversificazione regionale delle materie prime e della produzione di SAF.

– Individuare e dare priorità a progetti di produzione ad alto potenziale per il sostegno agli investimenti.

– Fornire un quadro contabile SAF globale”, prosegue IATA.

“Circa l’85% degli impianti SAF che entreranno in funzione nei prossimi cinque anni utilizzeranno la Hydrotreatment (HEFA) production technology, che si basa su grassi animali non commestibili, olio da cucina usato e grasso industriale come materia prima. Quantità limitate di questi richiedono politiche per:

– Diversificare la produzione di SAF aumentando la produzione attraverso percorsi già certificati, in particolare Alcohol-to-Jet (AtJ) e Fischer-Tropsch (FT) che utilizzano rifiuti e residui bio/agricoli.

– Promuovere gli investimenti e l’accelerazione della certificazione per i nuovi percorsi di produzione SAF attualmente in fase di sviluppo.

– Identificare più potenziali materie prime per sfruttare tutte le tecnologie SAF per fornire diversificazione e opzioni regionali, comprese quelle con vantaggi collaterali come il ripristino ambientale.

Un recente sondaggio IATA ha rivelato un significativo sostegno pubblico al SAF. Circa l’86% dei viaggiatori concorda sul fatto che i governi dovrebbero fornire incentivi alla produzione affinché le compagnie aeree possano accedere al SAF. Inoltre, l’86% concorda sul fatto che dovrebbe essere una priorità per le compagnie petrolifere fornire SAF alle compagnie aeree”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)