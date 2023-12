NATO, Baltic Air Policing: avvicendamento tra gli Eurofighter italiani e gli F16 belgi e i Mirage francesi

Venerdì 1 dicembre presso la base aerea lituana di Šiauliai, il contingente italiano che ha assicurato il servizio di difesa aerea dei Paesi Baltici ha passato le consegne agli alleati belgi e francesi.

Gli Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare hanno passato il testimone agli F-16 belgi e ai Mirage2000 francesi, dopo un mandato di quattro mesi caratterizzato da un’attività impegnativa e intensa: 35 “alpha scramble” e 60 velivoli non indentificati intercettati.

Un risultato che i piloti dei reparti della Difesa Aerea nazionale (4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana) hanno raggiunto dando prova di responsabilità, professionalità e preparazione.

Per l’occasione ha fatto visita alla Task Force Air 4th Wing “Baltic Horse III” il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, accompagnato dal Comandante della Squadra Aerea Generale di S.A. Alberto Biavati.

L’Ammiraglio Cavo Dragone, accolto dal Comandante della TFA Colonnello Federico Sacco Maino, ha visitato le strutture della Task Force Air e incontrato il personale che ha assicurato il supporto logistico, amministrativo e tecnico alle operazioni di volo, rendendo possibile lo svolgimento della missione. Presente anche l’incaricato d’affari ad interim presso l’Ambasciata d’Italia in Lituania dottoressa Alice Barberis.

Successivamente il Capo di SMD, ha presenziato alla cerimonia di “HandOver-TakeOver” tenutasi nel pomeriggio presso la base aerea di Šiauliai. Alla presenza di autorità diplomatiche, militari e civili, il Capo di SMD ha ringraziato i rappresentanti della nazione ospitante, il Viceministro lituano della Difesa Žilvinas Tomskuse, il Capo delle Forze Armate Lituane Tenente Generale Valdemaras RUPŠYS.

“Questa missione – ha detto l’Ammiraglio Cavo Dragone – testimonia chiaramente uno dei principi fondanti dell’Alleanza, quello della ‘difesa collettiva’. Vorrei quindi congratularmi col Colonnello Sacco Maino e con la sua squadra, per l’eccellente lavoro svolto. 800 ore di volo in quattro mesi di attività, assicurando la sicurezza dei cieli lituani: una dimostrazione di efficienza e reattività. La cerimonia di oggi – ha concluso il Capo di SMD – è un simbolo di responsabilità condivisa per assicurare le condizioni di sicurezza per la libertà ed i valori democratici, che costituisce lo scopo ultimo dell’esistenza della NATO. Questo passaggio di consegne sancisce l’amicizia tra i nostri popoli, e pone le fondamenta per una Europa ancora più coesa e per una durevole sinergia Euro-Atlantica nel futuro“.

Dopo il passaggio di consegne, i velivoli Eurofighter Typhoon hanno cessato di svolgere il servizio di QRA, e nella mattinata di sabato sono decollati da Šiauliai per tornare alle basi di appartenenza in Italia.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)