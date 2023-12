News Brevi – 06.12.2023

ESERCITAZIONI: CONCLUSO AD ALBACETE IL TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME – FLYING COURSE 23-4 – Venerdì 1 dicembre, presso il Tactical Leadership Programme (TLP) di Albacete (Spagna), si è concluso il Flying Course 2023-4, che ha portato alla qualificazione di “Mission Commander” di quattro equipaggi F2000 appartenenti al 37°, 36° e 4° Stormo. Al corso hanno partecipato personale ed assetti provenienti da diverse Nazioni, tra cui l’Italia, i cui velivoli sono stati suddivisi fra “Blue Air”, “Red Air” ed assetti di supporto. I velivoli F2000 della “Community Eurofighter” dell’Aeronautica Militare hanno svolto attività di volo di tipo swingrole all’interno di scenari diversificati elaborati dallo staff del TLP. Il supporto alle attività addestrative è stato assicurato dal 1° Reparto Manutenzione Velivoli (RMV), dal Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica (RESTOGE), dalla 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT) e dal Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (RESIA). Durante il corso gli equipaggi si sono avvicendati nella posizione di “Mission Commander”, figura che ha il compito di coordinare, con gli altri leader di specialità, le diverse fasi della pianificazione di una LFE (Large Force Employment), addestrandosi alla gestione e all’impiego di molteplici assetti con capacità specifiche, anche provenienti da differenti Nazioni partner (come nel caso del TLP). Obiettivi del corso sono quelli di formare le capacità di leadership tattica a terra e in volo dei “Comandanti di Missione” e di rafforzare l’interoperabilità delle forze aeree della NATO. Il TLP, che dal luglio del 2009 ha sede presso la base aerea di Albacete, è un’organizzazione nata sulla base di un “Memorandum of Understanding” sottoscritto da 10 Nazioni firmatarie: Italia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Grecia, Germania e Danimarca. La missione è quella di migliorare l’efficacia delle operazioni aeree condotte dalle Forze Alleate, promuovendo lo sviluppo sia delle capacità di leadership assertiva, che di analisi, pianificazione ed esecuzione, specifiche di un “Mission Commander”. Inoltre il TLP collabora attivamente con la NATO sulla base di una “Letter of Agreement” firmata dalle due Organizzazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATO L’HANGAR PRINCIPALE DELL’11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI – Giovedì 30 novembre, presso l’11° Reparto Manutenzione Velivoli si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del neo ristrutturato hangar “P.G. 41”, cuore pulsante di tutta la catena manutentiva del Reparto. Il Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha preso parte alla cerimonia onorando il Reparto della sua presenza e cogliendo l’occasione per visitarlo e conoscere direttamente le attività tecniche, logistiche e di management condotte dal Reparto. Efficienza energetica, impermeabilità, sicurezza ed ecosostenibilità: queste le caratteristiche peculiari dell’hangar P.G. 41, oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione durato 15 mesi. I lavori di restyling, appaltati dal 3° Reparto Genio AM ed eseguiti sotto la direzione del 304° STDI di Sigonella, hanno mirato a rendere confacente a tutte le attività manutentive e tecnico-operative del Reparto un’infrastruttura realizzata a fine anni 50’. Nello specifico si è proceduto a rinnovare il sistema d’involucro edilizio mediante l’uso di nuove pannellature ad alte capacità statiche e di contenimento energetico, abbinate al totale rifacimento del sistema di copertura capace di garantire totale impermeabilità ed elevata protezione contro carichi da vento. Inoltre, si è lavorato tanto anche sul fronte dell’efficientamento energetico e dell’ecosostenibilità ambientale, utilizzando materiali riciclabili e sfruttando una fitta rete di illuminazione a led di ultima generazione, che ha permesso di ridurre i costi di manutenzione e i consumi di circa un terzo rispetto al precedente. “Oggi è un giorno felice per tutto l’Undicesimo, finalmente saremo in grado di esprimere nuovamente a pieno la nostra esperienza e professionalità supportando l’intera linea trasporti C-130J”, queste alcune delle parole pronunciate dal Direttore del Reparto Colonnello Lorenzo Rispoli alla presenza di tutto il personale e delle autorità tra le quali, oltre al Comandante Logistico, il Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico, Brig. Gen. Roberto Lo Conte e il Comandante del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico Brig. Gen. Mario Sciandra. L’11° Reparto Manutenzione Velivoli è un reparto tecnico-manutentivo dell’Aeronautica Militare, di stanza nella base aerea di Sigonella in Sicilia. Assolve i compiti di supporto tecnico-operativo e logistico-operativo, relativo ai velivoli delle linee C-130J e ATR P-72A. È alle dipendenze operative della 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare e si avvale del supporto tecnico del Comando Aeroporto di Sigonella (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE ENAC E L’AMBASCIATORE D’ITALIA A RIYADH – Importante vertice oggi a Riyadh tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’Ambasciatore d’Italia a Riyadh Roberto Cantone. I temi dell’incontro hanno riguardato le relazioni diplomatiche positive che legano, da 90 anni, i due Paesi e che oggi hanno trovato una conferma di rilievo con la sottoscrizione, nell’ambito del meeting ICAN 2023, dell’accordo bilaterale sui traffici aerei. Il Presidente Di Palma: “Con questo accordo potranno essere attivati nuovi collegamenti con la possibilità di sviluppare nuovi business ma, soprattutto, garantire una sempre più proficua amicizia tra i popoli delle due Nazioni”.

FIRMATO ACCORDO TRA L’AERONAUTICA MILITARE E L’UNIVERSITA’ DI BARI – Martedì 5 dicembre, il Prof. Stefano Bronzini, Rettore dell’Ateneo barese e il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari hanno siglato un accordo quadro tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto, attraverso rapporti di collaborazione, attività formative e di ricerca in settori di reciproco interesse. L’accordo è finalizzato a consolidare la collaborazione tra l’Università di Bari e l’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione, in particolare del settore aerospaziale, con riferimento alle tematiche del volo umano spaziale. In una prospettiva di completa sinergia, con l’accordo quadro, le parti si impegnano a stipulare specifici accordi attuativi che riguarderanno il settore scientifico e le attività di ricerca, consulenza e/o formazione, incluso lo sport e il settore sanitario. L’accordo è volto anche all’accrescimento ed all’elevazione dell’immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte nell’ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese. Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO NON PARTECIPA AL POTENZIALE AUMENTO DI CAPITALE DI HENSOLDT MA CONFERMA IL PROGETTO DI PARTNERSHIP – Leonardo comunica che non parteciperà al potenziale aumento di capitale annunciato da Hensoldt AG (“Hensoldt”) nell’ambito dell’acquisizione della società tedesca ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH, pur condividendone pienamente il razionale strategico. Rimane confermato il progetto di partnership europea con Hensoldt con l’obiettivo di perseguire una sempre maggior collaborazione e integrazione per il rafforzamento e consolidamento delle capacità europee nel settore dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza in Europa.

PARTNERSHIP QANTAS FREQUENT FLYER CON TICKETEK – I frequent flyer potranno guadagnare e utilizzare Qantas Points prenotando eventi ed esperienze dal vivo, usufruire di prevendite speciali e accedere a nuovi biglietti e pacchetti di viaggio come parte di una nuova partnership tra Qantas e Ticketek. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Rendere più semplice per i nostri membri vivere momenti speciali ed eventi memorabili è sempre stata una parte fondamentale del programma Qantas Frequent Flyer e questa partnership renderà possibili molte più esperienze simili”.

LOCKHEED MARTIN SVOLGE UN JAGM-MR GUIDED FLIGHT TEST – Lockheed Martin ha condotto con successo un JAGM-MR guided flight test il 2 dicembre 2023, presso il China Lake Test Range in California. Il successo del test ha dimostrato il JAGM-MR tri-mode seeker e la sua capacità di aiutare il missile a discriminare con successo tra più bersagli. “Questo sistema d’arma di nuova generazione offre maggiore precisione sia nella discriminazione che nel riconoscimento dei bersagli, offrendo capacità focalizzate sulla missione che forniranno ai nostri clienti una soluzione di sicurezza innovativa del 21° secolo”, ha affermato Joey Drake, program management director of Air-to-Ground Missile Systems at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “L’enhanced tri-mode seeker fornisce un nuovo livello di guida di precisione e capacità di difesa, consentendo a JAGM-MR di agganciare il bersaglio selezionato anche quando ci sono più bersagli sul campo”. Con oltre 125.000 missili HELLFIRE e JAGM prodotti, JAGM e JAGM-MR sono i sistemi di prossima generazione preferiti per critical, precision engagement opportunities.

NORWEGIAN INCREMENTA LOAD FACTOR E REGOLARITA’ A NOVEMBRE – Norwegian ha trasportato 1,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’82,3% a novembre. Norwegian sta ancora registrando una forte domanda di viaggi aerei. La regolarità è stata record, con il 99,9% di tutti gli scheduled flights effettuati. “Norwegian ha fornito numeri di traffico molto solidi in un mese in cui la domanda stagionale è normalmente al minimo. Abbiamo adattato considerevolmente la nostra capacità per soddisfare la domanda fluttuante in inverno e siamo particolarmente soddisfatti del nostro forte load factor dell’82,3%, in aumento di tre punti percentuali rispetto a novembre dello scorso anno. Inoltre, abbiamo ottenuto performance eccezionali in termini di regolarità, con quasi tutti i nostri voli effettuati nel mese di novembre”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha registrato 1.348.111 passeggeri a novembre, in calo del 2% rispetto a novembre 2022 e in linea con la capacità notevolmente ridotta per adattarsi alla bassa stagione. Nel mese di novembre Norwegian ha operato in media 66 aerei, con una regolarità e una quota di scheduled flights effettuati del 99,9%. La puntualità è rimasta elevata e la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto è stata dell’86,8%. Norwegian ha recentemente rilasciato nuove rotte per la stagione estiva 2024, incluse quaranta rotte verso nuove destinazioni. L’uscita del programma estivo, nonché una recente campagna di vendite, sono state accolte molto bene dai viaggiatori nordici. “In Norwegian continuiamo a vedere una forte domanda di viaggi aerei. Molti dei nostri clienti hanno approfittato della nostra ultima campagna vendite per prenotare i loro prossimi viaggi. Il nostro programma estivo appena lanciato è stato ben accolto e notiamo che i viaggiatori hanno già iniziato a pianificare i loro voli per il 2024, prima rispetto allo scorso anno”, ha proseguito Karlsen. Mentre il periodo di Natale e Capodanno sarà un periodo di viaggi intenso in linea con le aspettative, Norwegian è ben posizionata per affrontare la stagione commerciale invernale più tranquilla. Oltre agli adeguamenti della capacità, la compagnia aerea è comodamente coperta per il jet fuel a prezzi interessanti per il prossimo anno.

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL PROGRAMMA “TASTE OF SWITZERLAND” DI SWISS – A partire da oggi e per i prossimi tre mesi, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi ospiti di First e Business Class sui suoi voli a lungo raggio dalla Svizzera esclusive delizie culinarie dalla cucina del Kempinski Palace Engelberg. I pasti sono le creazioni di Michéle Müller, executive chef dell’hotel a cinque stelle Superior a Engelberg, nel Canton Obvaldo. Le offerte di Müller per gli ospiti dei voli SWISS riflettono la sua esperienza internazionale, traendo ispirazione anche dai menu del Kempinski Palace Engelberg. L’hotel, nelle Alpi della Svizzera centrale, è membro del rinomato gruppo Kempinski ed è orgoglioso di detenere 14 punti GaultMillau. “Siamo lieti di poter offrire ai nostri ospiti in volo queste creazioni di Michéle Müller”, afferma Julia Hillenbrand, Head of Brand Experience, SWISS. “Michéle lavora con ingredienti sorprendenti e interpreta i piatti classici con il suo stile distintivo. Così i nostri passeggeri possono aspettarsi delle vere specialità culinarie dalle cucine a cinque stelle del Kempinski Palace Engelberg”. “Ho trascorso diversi anni cucinando in Medio Oriente”, aggiunge Michéle Müller. “Le mie esperienze lì mi hanno lasciato un segno indelebile. Ecco perché mi piace sviluppare i miei piatti con spezie esotiche che danno nuova vita alle preparazioni classiche. E sono onorato di poter ora condividere le mie creazioni anche con i passeggeri di SWISS”. Dal dicembre 2002, SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi voli a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio alla scoperta culinaria attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine. Ogni tre mesi un nuovo Michelin-starred and GaultMillau-point top chef è invitato a creare una variegata selezione di piatti di qualità del loro cantone d’origine, con un’attenzione particolare alle specialità regionali e stagionali. I pasti sono inoltre accompagnati da vini e formaggi della regione interessata. Nella sua storia di successo che dura da 21 anni fino ad oggi, il programma “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 82 chef ospiti in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

WALMART+ PRENDE IL VOLO CON DELTA – A partire da questo mese, Delta collaborerà con Walmart+ su Delta Sync Wi-Fi per offrire ai clienti la comodità di fare acquisti dall’aereo, con le loro preferenze, il tutto prima dell’atterraggio. “La comodità di acquistare mentre voli e di accedere al Wi-Fi veloce e gratuito è un altro esempio di come Delta offre ai soci SkyMiles ancora più modi per sfruttare al massimo il loro tempo a bordo e oltre. Durante le festività natalizie, i soci SkyMiles hanno ancora più modi per godersi il tempo a bordo e non solo. Walmart+ è il principale rivenditore di Delta Sync Wi-Fi e il primo marchio ad aderire alla piattaforma dal lancio di aprile. Walmart+ si unisce a Paramount+, T-Mobile, New York Times Games, Resy, Atlas Obscura e altri come marchi principali che contribuiscono a migliorare l’esperienza di volo”, afferma Delta. “Collaborando con Walmart+, non solo offriamo ai nostri membri SkyMiles la comodità di fare acquisti in aereo, ma garantiamo anche che abbiano accesso a ancora più vantaggi prima di atterrare”, ha affermato Ranjan Goswami, S.V.P. – Customer Experience Design. “Questa collaborazione incarna l’impegno di Delta nel fornire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti”.

JETBLUE DECOLLA PER IL BELIZE – JetBlue ha annunciato oggi il lancio ufficiale del servizio tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York e l’aeroporto internazionale Philip S. W. Goldson (BZE) a Belize City, Belize, con il primo volo in arrivo in Belize questo pomeriggio. Il nuovo servizio JetBlue per Belize City opererà il lunedì, mercoledì e sabato, introducendo il pluripremiato servizio della compagnia aerea e tariffe basse per i clienti che desiderano volare direttamente da New York. “Siamo entusiasti di aggiungere il Belize alla nostra rete in crescita e di offrire ai nostri clienti più scelte per sperimentare destinazioni uniche e popolari”, ha affermato David Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “L’aggiunta del servizio diretto in Belize rafforza la nostra presenza in America Latina e nei Caraibi e dimostra il nostro impegno nell’introdurre le nostre tariffe basse e un ottimo servizio a più destinazioni e clienti”. Con l’ingresso di JetBlue a Belize City, JetBlue diventa l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto dal JFK di New York al Belize. Belize City si baserà sul successo di JetBlue nella regione più ampia, dove offre servizi verso 26 paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

NUOVA NOMINA NEL BOARD DI ROLLS-ROYCE NORTH AMERICA – Rolls-Royce ha annunciato la nomina del Lt. Gen. VeraLinn ‘Dash’ Jamieson, USAF (ret) nel suo Board of Directors for Rolls-Royce North America (RRNA). Il tenente generale Jamieson ha prestato servizio per 37 anni nell’aeronautica americana, più recentemente come Director of the Intelligence Surveillance, Reconnaissance and Cyber Effects Operations. Nel corso della sua illustre carriera, il tenente generale Jamieson ha diretto operazioni di intelligence per molteplici contingenze, tra cui le operazioni Desert Storm, Allied Force, Unified Response, Enduring Freedom e Iraqi Freedom. Adam Riddle, President – Defense & CEO, Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Siamo onorati di dare il benvenuto al Tenente Generale Jamieson nel RRNA Board of Directors. Porta con sé un patrimonio di competenze, conoscenze ed esperienze che contribuiranno a far avanzare la nostra attività”. Il tenente generale Jamieson è entrato ufficialmente a far parte del Board il 30 novembre. Farà anche parte del Board’s Government Security Committee come parte del RRNA Special Security Agreement con l’U.S. Department of Defense. “Sono entusiasta di unirmi a Rolls-Royce North America in un momento così cruciale per l’azienda. Rolls-Royce è un partner comprovato e fidato del Dipartimento della Difesa e della comunità dell’aeronautica americana. Non vedo l’ora di contribuire alla continua crescita delle sue attività in Nord America”, ha affermato il Lt. Gen. Jamieson. Rolls-Royce impiega quasi 6.000 persone in tutto il Nord America con operazioni significative in 27 stati e sei province canadesi. Nel 2022 Rolls-Royce ha generato ricavi per 5,74 miliardi di dollari in Nord America.