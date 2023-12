Volotea lancia il concorso di idee “E tu cosa faresti per un anno di voli gratis?”

Volare gratis in lungo e in largo per tutta l’Europa. Il sogno di molti viaggiatori oggi diventa realtà grazie al nuovo concorso intitolato “E tu cosa faresti per un anno di voli gratis?” lanciato da Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee. In occasione di questa campagna natalizia, il vettore ha scelto il giovanissimo content creator Nikola Greku per dare voce al concorso sui social network e liberare la creatività dei tanti follower su Instagram.

“Fino al 15 dicembre 2023, partecipare è facile e divertente, ma vincerà solo chi saprà far volare in alto la fantasia: basta seguire il profilo Instagram @volotea.it, mettere il proprio like al post dedicato al concorso – posto in evidenza, sulla pagina – e commentarlo, scrivendo che cosa si farebbe per un anno di voli gratis, ricordandosi di taggare la persona che si vorrebbe portare con sé.

Inoltre, per promuovere il contest, il giovane influencer Nikola Greku è andato alla scoperta delle idee più pazze e originali. Qui alcune delle risposte più divertenti.

Sarà una giuria composta da membri di Volotea a eleggere, tra le proposte che arriveranno dai viaggiatori maggiorenni residenti in tutti i Paesi dell’Unione Europea, l’idea più creativa e di qualità, che si aggiudicherà l’ambito premio. Il vincitore sarà annunciato il 20 dicembre 2023″, afferma Volotea.

“Per Volotea l’attenzione ai passeggeri è di primaria importanza e con questo concorso la compagnia aerea desidera ulteriormente dimostrarlo. Conoscere i desideri e le idee, anche le più originali e divertenti, dei viaggiatori rappresenta per il vettore un’occasione per migliorare l’offerta, sempre volta a soddisfare le esigenze di chi viaggia.

L’iniziativa è attiva da poco più di una settimana e sono già più di migliaia le persone che hanno tentato la fortuna con le proposte più creative, rendendo la scelta del vincitore davvero ardua.

I dettagli e il regolamento del concorso sono disponibili al link: https://terms.easypromosapp.com/t/61973“, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)