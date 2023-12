L’EcoPulse aircraft demonstrator effettua il primo hybrid-electric flight

EcoPulse, l’hybrid-electric distributed propulsion aircraft demonstrator sviluppato congiuntamente da Daher, Safran e Airbus per supportare la roadmap per la decarbonizzazione dell’aviazione, ha eseguito con successo il suo primo flight test in hybrid-electric mode. Il dimostratore ha volato con le sue ePropellers attivate, alimentate da una batteria e da un turbogeneratore.

EcoPulse è decollato dall’aeroporto di Tarbes il 29 novembre, alle 10:32 CET, per un volo di test durato circa 100 minuti. Durante il volo, l’equipaggio ha attivato le electric propellers e verificato il corretto funzionamento del flight control computer, dell’high-voltage battery pack, della distributed electric propulsion e dell’hybrid electric turbogenerator del dimostratore.

Il primo volo ibrido di EcoPulse è il culmine di numerosi traguardi tecnici, tra cui approfonditi test a terra e 10 ore di flight test dell’aereo con electrical systems inattivi.

“Abbiamo confermato oggi che questo sistema di propulsione dirompente funziona in volo, il che apre la strada a un’aviazione più sostenibile”, ha affermato Eric Dalbiès, Safran’s Executive Vice President Strategy and Chief Technology Officer. “Le lezioni apprese dai prossimi test di volo alimenteranno la nostra roadmap tecnologica e rafforzeranno la nostra posizione di leader nei futuri all-electric and hybrid-electric propulsive systems”.

“Si tratta di una pietra miliare importante per il nostro settore e siamo orgogliosi di aver alimentato il primo volo del dimostratore EcoPulse con i nostri nuovi battery systems”, afferma Sabine Klauke, Chief Technical Officer at Airbus. “Le high-energy density batteries saranno necessarie per ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione, per light aircraft, advanced air mobility o large hybrid-electric aircraft. Progetti come EcoPulse sono fondamentali per accelerare il progresso nel volo elettrico e ibrido e rappresentano una pietra angolare del nostro obiettivo di decarbonizzare l’industria aerospaziale nel suo complesso”.

“La campagna di volo fornirà a Daher dati preziosi sull’efficacia delle tecnologie di bordo, tra cui distributed propulsion, high-voltage batteries and hybrid-electric propulsion”, commenta Pascal Laguerre, Chief Technology Officer at Daher. “Stiamo lavorando per far convergere un know-how pratico e significativo su progettazione, certificazione e funzionamento per modellare il nostro percorso verso velivoli più sostenibili per il futuro”.

Presentato all’Air Show di Parigi 2019, EcoPulse è uno dei maggiori progetti di collaborazione in Europa nel campo della decarbonizzazione dell’aviazione. È supportato dal CORAC (French Civil Aviation Research Council) e cofinanziato dalla DGAC (French Civil Aviation Authority) attraverso France Relance (il piano di ripresa economica del governo francese) e NextGeneration EU. Il dimostratore mira a valutare i vantaggi operativi dell’integrazione della hybrid-electric distributed propulsion, con particolare attenzione alle emissioni di CO2 e alla riduzione del livello di rumore. Questa architettura di propulsione dirompente consente a un’unica fonte elettrica indipendente di alimentare diversi motori distribuiti in tutto l’aereo.

Basato sulla Daher TBM aircraft platform, EcoPulse è dotato di sei integrated electric thrusters o e-Propellers (forniti da Safran), distribuiti lungo le ali. Il suo sistema di propulsione integra due fonti di energia: un turbogeneratore, ovvero un generatore elettrico azionato da una turbina a gas (fornito da Safran), e un high-energy density battery pack (fornito da Airbus). Al centro di questa architettura c’è una Power Distribution and Rectifier Unit (PDRU), responsabile della protezione dell’high-voltage network e della distribuzione dell’energia elettrica disponibile, nonché i cablaggi di alimentazione ad alta tensione (entrambi forniti da Safran). Il pacco batterie progettato da Airbus, da 800 volt CC, può fornire fino a 350 kilowatt di potenza. Il dimostratore beneficia inoltre delle competenze di integrazione aerodinamica e acustica del produttore aeronautico europeo. Airbus ha anche sviluppato il Flight Control Computer che consente le manovre utilizzando le ePropellers e la sincronizzazione per supportare le future raccomandazioni acustiche degli aerei.

L’EcoPulse aircraft demonstrator sarà presentato durante i Green Aero Days organizzati a Pau (Francia) il 6-7 dicembre 2023.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)