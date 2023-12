COP28: ACI World sostiene le fonti energetiche più pulite per l’aviazione al Global Sustainable Aviation Forum

Airports Council International (ACI) World ribadisce oggi il suo sostegno a fonti energetiche più pulite in occasione del Global Sustainable Aviation Forum, un evento collaterale della COP28, organizzato dall’Air Transport Action Group (ATAG), che riunisce relatori chiave in tutto il settore aeronautico.

L’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “Come voce degli aeroporti del mondo, siamo presenti e impegnati al Global Sustainable Aviation Forum di ATAG alla COP28. Gli aeroporti stanno identificando nuove opportunità e ruoli che possono svolgere nelle loro comunità e regioni come leader della sostenibilità. Ciò include il sostegno alla maggiore adozione di sustainable aviation fuels, lower carbon aviation fuels e la preparazione per altre fonti come l’idrogeno. Gli aeroporti stanno inoltre collaborando con i partner per ridurre le emissioni Scope 3 supportate dalle politiche governative. Ci aspettiamo che i governi garantiscano che le politiche e i quadri normativi siano adattati alle circostanze specifiche degli aeroporti, per sostenere la transizione della rete elettrica globale verso zero emissioni di carbonio e per incentivare lo sviluppo delle infrastrutture con meccanismi finanziari adeguati”.

In rappresentanza del settore aeroportuale, l’ACI ha recentemente affermato il proprio sostegno alla transizione del settore aeronautico dai combustibili fossili durante la ICAO CAAF/3 conference, lodando il risultato positivo dell’evento riguardo una riduzione dell’intensità di carbonio del 5% entro il 2030.

L’ACI continua a sostenere che nessun Paese venga lasciato indietro; che gli Stati forniscano un quadro globale di sostegno per consentire l’attuazione dell‘ICAO Long Term Aspirational Goal (LTAG) of net zero carbon emissions from 2050 e per fornire l’assistenza necessaria ai paesi in via di sviluppo. Tali misure politiche possono ridurre i rischi degli investimenti tanto necessari e garantire la certezza politica, consentendo al tempo stesso a tutti gli Stati di partecipare sia alla produzione che all’uso di SAF su base non discriminatoria.

Al Global Sustainable Aviation Forum, l’ACI ha anche condotto discussioni sul ruolo critico dell’idrogeno pulito, una fonte di energia versatile per la propulsione alternativa nel percorso di decarbonizzazione dell’aviazione. La ricerca stima che il passaggio alla propulsione alternativa richiederà un investimento di capitale compreso tra 700 e 1,7 trilioni di dollari lungo tutta la catena del valore entro il 2050. Queste stime suggeriscono che circa il 90% di questo investimento sarà destinato alle infrastrutture fuori dagli aeroporti.

ACI World ha collaborato con il World Economic Forum sull’iniziativa Airports of Tomorrow, esaminando le opportunità innovative per gli aeroporti di diventare hub energetici, nonché sulla task force del gruppo di lavoro internazionale dell’industria, Airport Compatibility of Alternative Aviation Fuels, che sta studiando il quadro normativo necessari per l’introduzione di aeromobili alimentati da nuovi tipi di carburante.

Per supportare gli aeroporti membri e il settore dell’aviazione in generale, ACI lancia alla COP28 il nuovo Level 5 dell’Airport Carbon Accreditation program, gestito da ACI EUROPE. Il programma Airport Carbon Accreditation è l’unico programma di certificazione globale per la gestione del carbonio approvato a livello istituzionale per gli aeroporti e attualmente conta oltre 555 aeroporti che riducono attivamente le proprie emissioni.

Il nuovo Level 5 è lo sviluppo più recente e più ambizioso del programma. Il Level 5 certifica gli aeroporti per il raggiungimento e il mantenimento di un bilancio netto di carbonio pari a zero per le emissioni sotto il loro controllo (Scope 1 e 2) e l’estensione dei requisiti di mappatura, influenza e rendicontazione per tutte le altre emissioni (Scope 3).

Inoltre, ACI rilascia la versione 7 dell’Airport Carbon and Emissions Reporting Tool (ACERT), una risorsa gratuita che ha costantemente aiutato gli aeroporti di tutto il mondo a identificare, quantificare e gestire le proprie emissioni di gas serra. L’ultima versione è compatibile con tutti i livelli del programma Airport Carbon Accreditation ed è disponibile in inglese, francese e spagnolo

(Ufficio Stampa ACI World)