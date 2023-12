L’ICAO partecipa alla COP28 High-level Roundtable on Energy transition

L’ICAO è intervenuta alla COP28 Presidency Roundtable on Energy transition lo scorso fine settimana a Dubai, dove ha informato i leader presenti sull’esito della third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), recentemente conclusasi, in particolare riguardo l’adozione di un ICAO Global Framework for Aviation Cleaner Energies.

“L’adozione di questo quadro invia un chiaro segnale alla comunità internazionale sulla continua leadership dell’ICAO nell’affrontare le emissioni del trasporto aereo internazionale. L’ICAO rimane pienamente impegnata nel guidare gli sforzi del settore verso il sostegno al temperature goal of the Paris Agreement”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano nelle sue osservazioni alla riunione.

Attraverso il quadro, l’ICAO e i suoi Stati membri si impegnano a raggiungere una visione collettiva globale ambiziosa per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto aereo internazionale del 5% entro il 2030, attraverso l’uso di energie più pulite per l’aviazione, come SAF e LCAF.

Il Presidente Sciacchitano ha inoltre spiegato ai partecipanti che il Framework delinea passi concreti per facilitare i finanziamenti e fornisce chiarezza, coerenza e prevedibilità ai governi, agli investitori pubblici e privati, all’industria e ai produttori di carburante, su politiche, regolamenti, esigenze di attuazione e investimenti necessari per ampliare sviluppo, produzione e diffusione di energie più pulite per l’aviazione.

