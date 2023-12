Emirates svela la sua world class wine list per il 2024

Emirates introduce questo mese una nuova gamma di vini eccezionali a bordo dei voli, poiché l’investimento dell’anno precedente in vino e champagne supera i 186 milioni di AED. “Nell’ambito di un investimento continuo e concertato nell’esperienza di bordo, Emirates vanta la più ampia cantina di vini di qualsiasi compagnia aerea in Francia, strutture dedicate che attualmente ospitano circa 6 milioni di bottiglie di buon vino, alcune delle quali non saranno servite fino al 2037.

Nei prossimi mesi Emirates presenterà una selezione dei migliori vini bianchi della Borgogna, tra cui prestigiosi vini Premier e Grand Cru come Montrachet 2011, Chevalier Montrachet 2013 e Corton Charlemagne 2014, oltre ad alcuni eccezionali vini rossi della Borgogna, principalmente Grand Cru come Échezeaux, Clos Vougeot e Chambertin”, afferma Emirates.

“Emirates prevede inoltre di introdurre diversi First Growths da Bordeaux nei prossimi anni, dalle rinomate tenute di Château Mouton, Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Cheval Blanc e Château d’Yquem. First Growth si riferisce al livello più alto della Classificazione Bordeaux del 1855, dove gli châteaux venivano classificati in base alla loro qualità, prezzo e reputazione, come richiesto dall’imperatore Napoleone III.

Attualmente Emirates offre 36 diverse varietà di vini e champagne francesi a bordo dei suoi aerei.

I rigorosi criteri di Emirates per la selezione dei vini comprendono un processo altamente dettagliato, scegliendo vini noti per eccellere sia a terra che in quota, testando continuamente i risultati. I fattori chiave considerati includono il contenuto di frutta, l’acidità, i livelli di tannini e l’influenza del rovere. Altrettanto cruciale per Emirates è la maturità del vino, che ha un impatto diretto sui livelli di tannini. Molti dei vini selezionati sono realizzati per essere gustati dopo un significativo invecchiamento e la cantina di Emirates comprende vini che risalgono all’annata 2003.

I vini bordolesi destinati alla Business Class subiscono un periodo di invecchiamento minimo di 8-10 anni, mentre quelli di First Class ricevono un minimo di 12-15 anni di invecchiamento, tutti avvenuti in strutture professionali in Francia. I vini vengono selezionati quando sono pronti per essere serviti a bordo e posizionati strategicamente in tutto il mondo. Come parte della sua promessa Fly Better, Emirates fa di tutto per garantire che i clienti possano assaporare i vini al massimo.

Ognuna delle quattro cabine di Emirates presenta una distinta selezione di vini, che viene aggiornata ogni due settimane per garantire che i frequent flyer possano sempre godere della varietà.

In Economy Class, Emirates offre un vino rosso e uno bianco, entrambi di qualità eccezionalmente elevata. Le aggiunte recenti includono i vini “AOP Biodynamic” di M. Chapoutier, Domaines Baron de Rothschild, un Sauvignon Blanc sudafricano del sustainability champion, Gabb family, e il vino rosso Antinori Santa Cristina. L’AOP è uno standard dell’Unione Europea (UE) simile al sistema AOC francese in quanto sottolinea l’origine geografica dei vini e i metodi di produzione specifici. La vinificazione biodinamica enfatizza l’agricoltura olistica e sostenibile e un intervento minimo post-raccolta, creando vini noti per la loro pronunciata espressione del terroir.

In Premium Economy, Emirates serve spumante d’annata, rosso premium e vino bianco premium. Gli esempi includono Château Lagarde 2011, Cloudy Bay Sauvignon Blanc e Domaine Chandon 2016, uno spumante esclusivo nei cieli della Premium Economy di Emirates.

In Business e First Class, Emirates personalizza la sua selezione di vini in sei regioni: Regno Unito e Stati Uniti, Europa, Africa, Medio Oriente, Australasia e Asia. Questo approccio consente a Emirates di offrire vini strettamente in linea con le preferenze di gusto dei passeggeri provenienti da queste regioni e consente ai viaggiatori di assaggiare vini eccezionali delle regioni che visiteranno. Emirates offre anche vini di Porto premium, compresi i Tawny Port vintage come il Graham’s del 1979 e il Dow’s del 1981″, prosegue Emirates.

“Dal 2006 Emirates ha investito più di 1 miliardo di dollari nel suo programma vinicolo. Nel 2022, Emirates ha inoltre investito 2 miliardi di dollari per migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo, compreso un vasto programma per ammodernare oltre 120 aeromobili con gli interni più recenti, oltre a una serie di iniziative tra cui nuovi menu di cucina raffinata, piatti vegani artigianali, un menu Movie Snacks, caviale illimitato in First Class e un programma di formazione specializzato in ospitalità per il personale di cabina, aiutandolo a creare momenti memorabili per i clienti”, conclude Emirates.

Emirates celebra il lancio della Premium Economy a San Paolo con un tour speciale per il settore dei viaggi e i media

Emirates ha celebrato il lancio della sua offerta Premium Economy in Brasile, con un tour di uno dei suoi aerei A380 a quattro classi.

L’evento ha preso il via a Guarulhos Airport, Terminal 3, dopo di che agli ospiti è stata offerta una visita guidata del nuovo prodotto, nonché degli interni migliorati in tutte le classi di cabina a bordo dell’A380 di Emirates. Gli ospiti hanno potuto ammirare i momenti salienti dell’esclusiva esperienza Premium Economy che attende i viaggiatori.

“Siamo onorati di celebrare il lancio di Emirates Premium Economy in Brasile. Emirates Premium Economy è disponibile in Brasile da novembre e siamo lieti di implementare il prodotto su tutti i nostri voli giornalieri tra San Paolo e Dubai dall’11 dicembre. Siamo l’unica compagnia aerea che offre l’esperienza Premium Economy sui voli diretti tra San Paolo e il Medio Oriente e questo fa parte del nostro impegno nell’offrire ai clienti una scelta più ampia quando pianificano il viaggio”, ha affermato Stephane Perard, Emirates’ Country Manager for Brazil and Argentina.

“L’esperienza di volare in Premium Economy conquista sempre più viaggiatori. Si tratta di un’offerta importante per i voli a lunga distanza, soprattutto nei mercati in cui esiste un segmento significativo di viaggiatori aziendali e un pubblico che preferisce viaggi premium, come a San Paolo. L’arrivo di questa nuova offerta Emirates Premium Economy sul mercato brasiliano renderà l’esperienza dei passeggeri a bordo ancora migliore”, ha affermato João Pita – Chief Commercial Officer, Guarulhos International Airport.

“La Premium Economy è stata lanciata a San Paolo il 19 novembre, diventando la prima destinazione della rete latinoamericana di Emirates ad offrire la Premium Economy. Il prodotto è attualmente disponibile su tre dei sette voli settimanali e sarà offerto su tutti i voli giornalieri tra San Paolo e Dubai, a partire dall’11 dicembre. Dal 20 dicembre inizieranno anche i servizi di Emirates per Tokyo Narita, una destinazione popolare per i viaggiatori brasiliani.

Su un A380 di Emirates a quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Nella cabina, ogni centimetro di spazio anticipa le esigenze dei clienti con una generosa inclinazione e larghezza del sedile per lavorare e rilassarsi, oltre a caratteristiche personalizzate che offrono funzionalità e comodità come punti di ricarica sul sedile e un tavolino da cocktail laterale. L’esperienza è completata da servizi a bordo sapientemente curati, un menu creativo e un’ampia scelta di bevande. Emirates Premium Economy viene utilizzata sui voli EK 261 ed EK 262 tra Dubai e il Brasile.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, sull’app Emirates, presso gli uffici vendita Emirates e tramite agenti di viaggio sia online che offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)