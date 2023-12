Etihad annuncia voli per l’isola di Bali

Etihad Airways è diretta a Bali e inizierà a volare senza scalo verso la destinazione tropicale indonesiana quattro volte a settimana a partire dal 23 aprile 2024.

Con il volo opportunamente programmato per connettersi con i voli provenienti da tutto il crescente global network di Etihad, gli ospiti arriveranno al Ngurah Rai International Airport (DPS) dell’isola riposati e pronti per il trasferimento al loro resort.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare i nostri primi voli per Bali. Questo entusiasmante sviluppo segue da vicino il nostro dinamico programma Summer 24, rafforzando il nostro impegno nell’espansione della nostra rete in sintonia con le esigenze dei nostri clienti in modo che possano viaggiare verso le destinazioni desiderate in tutta comodità e stile. Abbiamo programmato i voli in modo che gli ospiti possano anche godersi un lungo weekend, se lo desiderano. Non vediamo l’ora di andarci”.

“I visitatori che viaggiano dall’Europa e dal Nord America troveranno inoltre gli orari convenienti per combinare il loro viaggio con uno scalo ad Abu Dhabi per godere dell’ospitalità e delle straordinarie attrazioni della capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Etihad opererà voli per Bali quattro volte a settimana il martedì, giovedì, sabato e domenica, volando sul suo Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, dotato del pluripremiato servizio della compagnia aerea, offrendo un’esperienza di viaggio confortevole e divertente tutto l’anno”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)