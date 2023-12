IATA espande le Operational Data Analytics Capabilities

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che gli approfondimenti derivanti dal miglioramento delle capacità analitiche dello IATA Global Aviation Data Management (GADM) program stanno alimentando decisioni informate per migliorare la sicurezza, l’efficienza operativa e la sostenibilità. Le nuove funzionalità sfruttano i progressi nei big data, nell’apprendimento automatico e nell’intelligenza artificiale.

I dati GADM provengono da diverse fonti, inclusi gli Incident Data Exchange (IDX) and Flight Data eXchange (FDX) programs. Quest’ultimo ora comprende i dati di 15 milioni di voli effettuati da 7.500 aerei. I dati FDX acquisiti da ogni volo monitorano centinaia di parametri al secondo, rendendo così GADM la raccolta più autorevole e completa di dati operativi aeronautici globali al mondo. Attualmente 198 compagnie aeree contribuiscono con dati al GADM, questo database crescerà ogni giorno man mano che verranno raccolti ulteriori dati.

“Il miglioramento delle capacità di GADM sta contribuendo ad approfondimenti e miglioramenti basati sui dati per la sicurezza aerea, l’efficienza operativa e la sostenibilità. GADM è il database più completo del settore. Applicando strumenti analitici migliori, stiamo potenziando la sua capacità di informare decisioni aziendali critiche. I singoli utenti saranno in grado di confrontare meglio le loro prestazioni con i parametri di riferimento del settore quando si prendono decisioni aziendali critiche. E, a livello di settore, siamo stati in grado di individuare con maggiore precisione le tendenze operative, nonché le sfide e le opportunità emergenti”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President, Operations, Safety and Security.

Esempi di approfondimenti ottenuti attraverso le funzionalità avanzate di GADM includono:

Identificazione dei rischi emergenti per la sicurezza

Attraverso un’ampia aggregazione dei dati GADM, IATA è in grado di identificare le tendenze emergenti in materia di safety, sia in aeroporti specifici, regioni o per determinati tipi di operazioni. Tale analisi sarà particolarmente vantaggiosa per le compagnie aeree che esplorano nuove destinazioni e per i regolatori che formulano aviation safety strategies. Utilizzando i dati GADM, IATA ha recentemente identificato, ad esempio, la perdita del segnale GPS in specifiche aree geografiche come un rischio emergente per la sicurezza.

Misurazione della fuel efficiency

Il carburante attualmente rappresenta quasi un terzo delle spese operative di una compagnia aerea. Dal 2005 IATA ha collaborato con le compagnie aeree per trovare opportunità di risparmio di carburante e ha identificato un potenziale risparmio medio di carburante del 4,4% per flight dispatch, ground operations and flight operations. D’ora in poi, IATA utilizzerà i dati operativi GADM per migliorare l’analisi effettuata dai suoi fuel experts, fornendo parametri di riferimento del settore relativi alla fuel efficiency.

Aircraft Emissions Calculations

L’analisi dei dati GADM sta portando a misurazioni più granulari del consumo di carburante degli aerei e, di conseguenza, al monitoraggio delle emissioni di CO2. Con l’analisi di centinaia di parametri di dati in ogni secondo di volo, è anche possibile identificare l’impatto preciso delle misure operative di risparmio di carburante. Tutto ciò aiuterà l’industria nel suo percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Predicting Aircraft Performance

La predictive analytics in aircraft performance, in particolare del consumo di carburante, è essenziale per le decisioni strategiche. I modelli avanzati di deep learning di IATA offrono previsioni ad alta precisione, aiutando a prendere decisioni informate sugli acquisti di aeromobili e sulla pianificazione strategica della rete.

In qualità di associazione di categoria per l’industria aerea globale, IATA è da tempo un partner fidato per i dati del settore, rispettando rigide regole di governance concordate con le compagnie aeree. Gli IATA business intelligence services, compresi i prodotti di punta Direct Data Solutions (DDS) e AirportIS, sono riconosciuti per la qualità e la completezza che forniscono per l’analisi di mercato.

Dal punto di vista operativo, i dati dei suoi principali global safety audit programs – IATA Operational Safety Audit (IOSA) e IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) – sono inclusi in GADM insieme ai dati FDX e IDX e molto altro ancora.

“I dati sono al centro di un numero sempre maggiore di attività di IATA come associazione commerciale globale per le compagnie aeree. Non si tratta di archiviarli per i posteri, ma piuttosto di utilizzare i dati per fornire analisi migliori e, soprattutto, soluzioni ai problemi del settore. L’analisi dei dati è una parte del nostro core business e una grande opportunità per rafforzare l’aviazione”, ha affermato Kim Macaulay, Chief Information and Data Officer, IATA.

Per supportare la sua maggiore attenzione ai dati, IATA sta creando una nuova divisione responsabile della gestione dei dati, rafforzando il team GADM ed espandendo in modo significativo il suo team di data scientist. L’obiettivo è migliorare le capacità di analisi offerte da IATA per aiutare le compagnie aeree nei loro processi decisionali. IATA Consulting si è inoltre preparata per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali utilizzando GADM e altre raccolte di dati e competenze IATA.

(Ufficio Stampa IATA)