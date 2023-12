News Brevi – 07.12.2023

A ROMA IL SEMINARIO SULLO SPAZIO AEREO EUROPEO – Si è tenuto martedì 5 dicembre, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica a Roma, il Seminario organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali “Giulio Douhet” (CESMA) dal titolo “Lo spazio aereo europeo: dominio preminente da preservare e valorizzare nell’interesse della comunità”. L’incontro, che ha visto la partecipazione non solo dei professionisti operanti nelle principali organizzazioni nazionali e internazionali di settore e nell’industria aerospaziale nazionale, ma anche di studenti e appassionati di cultura aeronautica, ha offerto un prezioso momento di approfondimento e confronto sulle principali sfide che stanno interessando lo spazio aereo dell’UE. Nel corso della prima parte del convegno sono intervenuti il Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini, Comandante del Comando Operazioni Aereospaziali (COA) di Poggio Renatico, il Gen. di Brigata Luca Baione, Capo dell’Ufficio Generale per l’Aviazione Militare e Meteorologia e il Dott. Giorgio Cioni, Direttore per gli Armamenti e le Capacità Aerospaziali presso la Divisione Investimenti per la Difesa della NATO. Il Gen. Baione, in apertura del Seminario, ha evidenziato l’assoluta necessità per l’UE di mantenere un ruolo preminente nel proprio spazio aereo. Per farlo, è indispensabile che le istituzioni preposte alla difesa e sicurezza garantiscano la preservazione dello spazio aereo, condizione indefettibile per la successiva valorizzazione, affinché la comunità europea ne possa beneficiare in termini di sviluppo commerciale, crescita economica e sociale, progresso scientifico e industriale. Tale approccio è chiaramente indicato nella Bussola Strategica dell’UE, approvata dai Capi di Stato e di Governo nel marzo del 2022, ma non ha ancora trovato conforme applicazione nei successivi sviluppi. In tale contesto, l’adozione di misure volte a perseguire la più ampia cooperazione e interoperabilità tra il mondo civile e quello militare rappresenta il principale fattore abilitante per la realizzazione dell’autonomia strategica dell’UE, anche alla luce della situazione internazionale che pone sotto gli occhi di tutti il superamento della dualità civile-militare, dove le minacce hanno sempre più connotati ibridi, difficilmente riconducibili unicamente all’uno o all’altro mondo. Risulta così fondamentale l’adozione di un approccio quanto più cooperativo e sinergico possibile tra le istituzioni incaricate di garantire la protezione e la valorizzazione di un dominio ritenuto assolutamente rilevante per gli interessi vitali dell’intera comunità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA LANCIA IL SUO SPOT NATALIZIO – In linea con la tradizione, anche quest’anno Air Canada lancia il suo holiday spot. Pubblicato oggi, lo spot di 1:30 minuto cattura la gioia di ricongiungersi con i propri cari nel periodo più bello dell’anno. “C’era una volta un albero” è la storia di due orsetti schiaccianoci che, dopo essere stati nascosti insieme per un anno, si ritrovano su lati separati dell’albero. Sconvolti al pensiero di trascorrere le vacanze separati, una serie di sforzi eroici per riconnettersi includono la teleferica lungo una fila di luci e il crollo di una casa di marzapane. Con un piccolo aiuto da parte di Air Canada, i minuscoli orsetti di legno si riuniscono in un commovente abbraccio”, afferma Air Canada. “Continuiamo la nostra tradizione di combinare animazioni stravaganti con interpretazioni moderne delle amate canzoni canadesi per raccontare una storia sullo stare insieme durante le vacanze”, afferma Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “Molti dei nostri clienti percorrono grandi distanze e i nostri colleghi di Air Canada provano tutti un sentimento condiviso di orgoglio per il nostro ruolo in questi viaggi. Questa è l’essenza che volevamo catturare in questo luogo di vacanza”. Air Canada ha recentemente ampliato la sua offerta di intrattenimento a bordo per includere una selezione di film per le vacanze, garantendo ai clienti un comfort ancora maggiore mentre si rilassano a bordo. Air Canada offrirà anche una cena festiva sui voli tra il 24 e il 25 dicembre, per dare ai clienti un assaggio di casa mentre viaggiano durante le festività natalizie.

DELTA VOLERA’ A TAIPEI DA SEATTLE – Delta, la più grande compagnia aerea globale di Seattle, espanderà ulteriormente la sua rete asiatica la prossima estate con il lancio del servizio giornaliero diretto da Seattle (SEA) a Taiwan Taoyuan International Airport (TPE), a partire dal 6 giugno 2024, soggetto all’approvazione del governo. Questo segna il primo volo diretto di Delta per Taipei dagli Stati Uniti e la prima operazione di Delta verso TPE dal 2017 attraverso Narita International Airport. “Questa rotta non solo apre nuove porte all’affascinante skyline di Taipei, ai vivaci mercati notturni e al ricco patrimonio culturale, ma segna anche un passo significativo nel miglioramento della connettività globale di Seattle”, ha affermato Joan Wang, Managing Director – Global Sales, Seattle. “Questa aggiunta strategica al portafoglio transpacifico di Delta è pronta ad avere un profondo impatto sul mercato di Seattle, favorendo maggiori opportunità di viaggi d’affari e di piacere per i nostri clienti più esigenti”. Delta festeggerà il suo 90° anniversario a Seattle questo dicembre, una storia che risale all’inizio delle operazioni da parte della Northwest Airways (in seguito Northwest Airlines) nel 1933. Delta ora vanta oltre 160 partenze giornaliere da SEA verso 50 destinazioni in tutto il mondo. Seattle funge da gateway chiave per le operazioni della compagnia aerea nel Pacifico, che, con l’aggiunta di TPE, presenta quattro destinazioni transpacifiche non-stop, comprese le rotte esistenti per Incheon (ICN), Tokyo (HND) e Shanghai ( PVG). Questo servizio giornaliero per Taipei sarà operativo tutto l’anno su un Airbus A330-900neo che offre esperienze Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Insieme all’investimento diretto di Delta nella regione del Pacifico, i clienti possono godere di ancora più opzioni di volo attraverso la joint venture con Korean Air. I clienti possono connettersi a 80 destinazioni in Asia attraverso l’hub di Korean Air presso ICN.

SAS: IL TRAFFICO A NOVEMBRE 2023 – A novembre hanno viaggiato con SAS 1,8 milioni di passeggeri, il 10% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata dell’11% e l’RPK è aumentato del 17%, rispetto a novembre 2022. Il load factor per novembre è stato del 72%. “1,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS nel mese di novembre, il che rappresenta un aumento del volume dei passeggeri del 10% rispetto a novembre dello scorso anno. Siamo inoltre lieti di constatare che la regolarità ha raggiunto il 99,2% per novembre e che il nostro load factor è aumentato di 3,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel corso del mese, l’US Court ha approvato l’ingresso di SAS nell’accordo di investimento con il consorzio vincitore del nostro exit financing process. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo fondamentale nel nostro piano SAS FORWARD, e ciò dimostra il potenziale di SAS di rimanere in prima linea nel settore aereo per gli anni a venire”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

SAUDIA: DALLA SUA FONDAZIONE AL POSIZIONAMENTO GLOBALE COME COMPAGNIA AEREA A 5 STELLE OGGI – Saudia informa: “La sorprendente storia di Saudia inizia nel 1945 con un singolo bimotore DC-3 (Dakota) HZ-AAX, che fu presentato al Re Abdul Aziz dal Presidente Americano Franklin D. Roosevelt nella rotta Riyadh-Jeddah e Dhahran. Mesi dopo, due ulteriori DC-3 sono stati aggiunti, formando il nucleo di ciò che diventerà, qualche anno più tardi, una delle più grandi compagnie aeree nel mondo. Oggi Saudia possiede 143 velivoli, incluso i più nuovi e moderni aerei disponibili sul mercato: B787-9, B787-10, B777, A320, A321, A321neo e A330. Nel tempo, ulteriori destinazioni come Amman, Beirut, Cairo e Damasco sono state aggiunte nella rete di Saudia. Per il suo decimo anniversario, la compagnia ha reso accessibili in poche ore tutte le comunità remote del Paese, da/a Riyadh e Jeddah, il nodo di trasporto locale per il pellegrinaggio annuale Hajj. Un’altra pietra miliare è arrivata negli anni ’60, quando Saudia è entrata a far parte della International Air Transport Association (IATA) il 17 aprile ed ha aggiunto tre jet Douglas DC-9 alla sua flotta. Nel febbraio dello stesso anno sono state inaugurate rotte per Tunisi, Rabat e Tripoli, seguite da servizi verso le città europee di Ginevra, Francoforte e Londra a maggio. Il 1973 ha segnato un punto di svolta quando Saudia ha trasportato un milione di passeggeri sui suoi voli di linea. Durante gli anni ’80, Saudia si è trasferita nel suo terminal esclusivo dell’aeroporto King Abdul Aziz a Jeddah, aperto poco tempo prima. Il servizio catering di Saudi Airlines è stato introdotto e l’ufficio tecnico si è trasferito nel nuovo complesso di hangar e manutenzione. Il primo luglio è stato inaugurato il primo servizio no-stop da Jeddah a New York con il velivolo Boeing 747 della compagnia. Oggi Saudia si può definire con orgoglio come compagnia globale a cinque stelle, che opera voli domestici e internazionali verso oltre 100 destinazioni nel Medio Oriente, Africa, Asia, Europa e Nord America. Il notevole sviluppo di Saudia offre esperienze di volo in prima classe a numerosi passeggeri”.

RYANAIR ARRIVA A NORWICH – Ryanair inizierà le operazioni all’aeroporto di Norwich per la prima volta quest’estate, con 3 nuove rotte estive: Alicante, Faro e Malta – a partire dal 1 aprile 2024. Norwich diventerà il 22° aeroporto di Ryanair nel Regno Unito. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Communication, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 del Regno Unito, siamo lieti di annunciare che le tariffe basse di Ryanair sono finalmente arrivate a Norwich. Dal 1° aprile 2024, opereremo 3 nuove entusiasmanti rotte estive soleggiate da/per Norwich: Alicante, Faro e Malta”. Richard Pace, Managing Director of Norwich Airport, ha dichiarato: “Questa è una notizia fantastica per i passeggeri ed è la prima volta che Ryanair vola dall’aeroporto di Norwich. Alicante, Faro e Malta sono destinazioni estremamente popolari e con voli due volte a settimana possiamo offrire ai passeggeri una scelta ancora più ampia dal loro aeroporto locale. Siamo lieti di aumentare la connettività per le comunità locali e non vediamo l’ora di far crescere la nostra partnership con Ryanair”.

AMERICAN AIRLINES OPERA UN PROGRAMMA RECORD PER CANCUN – American Airlines informa: “American Airlines è pronta ad aiutare i clienti a sfuggire al clima invernale con più voli di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense verso le spiagge di sabbia bianca, gli impressionanti siti archeologici e la vivace cultura di Cancun, Messico (CUN). Con 40 voli nei giorni di punta di questo inverno, American offre ai clienti numerose opzioni per godersi tutto ciò che Cancun e la Riviera Maya hanno da offrire quest’inverno. A partire dal 9 dicembre, American lancerà nuovi voli diretti per CUN da Cincinnati (CVG), Nashville, Tennessee (BNA) e Pittsburgh, Pennsylvania (PIT). Questo nuovo volo si aggiunge alla rete invernale della compagnia aerea, arrivando a 18 rotte non-stop verso CUN da tutto il paese. Essendo la più grande compagnia aerea statunitense che serve lo Yucatan, American opererà anche sei voli nei giorni di punta per Cozumel (CZM) e due voli giornalieri per Merida (MID) quest’inverno. A partire dal 28 marzo American lancerà anche quattro voli giornalieri diretti per Tulum, Messico (TQO), aggiungendo più servizi diretti alla regione”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR LARGE ROTORCRAFT – L’EASA ha pubblicato le nuove Easy Access Rules for Large Rotorcraft (CS-29). Questa revisione del novembre 2023 incorpora l’Amendment 11, che copre i CS e gli AMC per: fornire norme proporzionate ed efficienti in termini di costi nel campo delle safety assessment provisions for equipment, systems and installations per rotorcraft che mantengano anche un livello di sicurezza elevato; riflettere lo stato dell’arte della large rotorcraft certification sulla base dell’esperienza raccolta da eventi in servizio e progetti di certificazione. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per recepire ulteriori modifiche ed evoluzioni dei suoi contenuti.