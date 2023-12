Il Falcon 6X di Dassault Aviation entra in servizio

Il Falcon 6X di Dassault Aviation è entrato in servizio il 30 novembre.

La type certification è stata concessa lo scorso 22 agosto sia dall’EASA che dalla FAA (leggi anche qui). Da quel momento sono stati applicati aggiornamenti post-certificazione che richiedevano l’approvazione dell’EASA.

“Dassault Aviation condivide questa straordinaria occasione con i nostri clienti che sono sicuri di ricevere un aereo eccezionale”, ha affermato Éric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

Pratt & Whitney Canada di RTX e Dassault Aviation celebrano l’entrata in servizio del business jet Falcon 6X con motori PW812D

Pratt & Whitney Canada si unisce a Dassault Aviation per celebrare l’entrata in servizio del nuovo business jet Falcon 6X, dotato di due motori turbofan Pratt & Whitney Canada PW812D. L’entrata in servizio del Falcon 6X rappresenta una pietra miliare importante per entrambe le società. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Ci congratuliamo con il team di Dassault Aviation per la riuscita entrata in servizio del primo Falcon 6X”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Pratt & Whitney Canada ha un rapporto di lunga data con Dassault, che equipaggia i Falcon 2000LXS, 7X e 8X. Insieme, abbiamo sviluppato il nostro rapporto per servire al meglio gli interessi dei nostri clienti comuni e guardiamo avanti verso un futuro molto promettente per questo straordinario Jet”.

“Il motore PW812D ha dato prova di sé in ogni fase di un impegnativo programma di sviluppo e test di volo. Ha ricevuto recensioni positive sia dai piloti che dai tecnici di manutenzione di Dassault Aviation. Il suo risparmio di carburante consente al Falcon più grande di sempre di effettuare missioni fino a 5.500 nm/10.200 km.

Ogni elemento del motore PW800 e i suoi servizi sono stati concepiti pensando alla responsabilità ambientale. La famiglia di motori è la più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente della sua categoria. Offre double-digital improvements nel consumo di carburante, nelle emissioni e nel rumore rispetto all’attuale generazione di motori. Può anche volare con un blend di 50% jet fuel A (kerosene) e sustainable alternative fuel (SAF), con test per 100% SAF condotti per futuri in-service flights. Il PW812D ha regolarmente operato con SAF durante la campagna di test.

Il motore PW800 offre un’esperienza impeccabile e una unmatched customer satisfaction, richiedendo il 40% in meno di manutenzione programmata e il 20% in meno di ispezioni rispetto ad altri motori della sua categoria. I clienti possono beneficiare di un esclusivo servizio premium personalizzato per tutte le loro esigenze di manutenzione e supporto, in qualsiasi momento della giornata, ovunque nel mondo”, afferma Pratt & Whitney.

“I motori Pratt & Whitney Canada hanno raggiunto più di un miliardo di ore di volo sull’intera flotta dall’introduzione del PT6 nel 1963. La famiglia di motori PW800 ha contribuito con più di 330.000 ore al totale della flotta. Ciò sottolinea la fiducia e la fiducia riposte nella serie di motori dagli operatori aerei di tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Pratt & Whitney – Photo Credits: © Dassault Aviation – Airborne Films)