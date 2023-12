Airbus Flight Academy Europe aggiorna la training fleet con aerei più sostenibili

Airbus Flight Academy Europe, una controllata al 100% di Airbus che fornisce civil and military pilot training, ha ricevuto il suo primo lotto di Elixir training aircraft, più silenziosi ed efficienti nei consumi, come parte della sua strategia di sviluppo sostenibile.

I primi quattro velivoli, su un totale di otto da consegnare, sono dotati di un cockpit appositamente progettato per l’Airbus Flight Academy, comprendente due Electronic Flight Instrument Systems (EFIS), per preparare i piloti cadetti alle tecnologie dei più avanzati commercial aircraft di oggi.

“Siamo lieti di annunciare che, dopo la consegna del nostro primo aereo Elixir, i nostri cadetti voleranno ora su questo aereo più silenzioso ed efficiente in termini di consumo di carburante durante le prime fasi di volo del loro addestramento. Questo è un primo passo verso la graduale modernizzazione della training fleet per ridurre l’impatto ambientale della nostra accademia”, afferma Jean Longobardi, Airbus Flight Academy Europe CEO & President.

Airbus Flight Academy Europe è stata fondata nel 2006 per fornire strutture e servizi di formazione a supporto di initial, basic and advanced training di civil and military pilots. Airbus Flight Academy Europe ha sviluppato le proprie capacità di formazione per piloti e offre l’Airbus Pilot Cadet Training Pme dal 2019. Situato ad Angoulême, nel sud-ovest della Francia, il training centre offre tutte le strutture e le risorse di formazione necessarie per fornire le migliori condizioni di formazione per i cadetti.

L’Airbus Pilot Cadet Training Programme è aperto a diplomati delle scuole superiori di età superiore ai 18 anni in tutto il mondo. I candidati saranno sottoposti a test di screening online e in loco prima di essere idonei alla formazione, che includerà oltre 800 ore di scuola a terra e 200 ore di formazione pratica (volo e simulatore). Ogni anno presso l’Airbus Flight Academy Europe vengono formati circa 80 cadetti.

Airbus Flight Academy Europe possiede una flotta di velivoli Diamond DA42, Cirrus SR20, Grob 120 A-F e ora quattro velivoli Elixir, tutti dedicati all’addestramento dei cadetti. Inoltre, Airbus Flight Academy Europe gestisce presso la propria sede e quelle dei clienti una flotta di due FNPT II qualified simulators, per offrire le migliori soluzioni di addestramento agli studenti piloti.

Per ulteriori informazioni sull’Airbus Flight Academy Europe e sugli Airbus Training Services, visitare: https://aircraft.airbus.com/en/services/train.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)