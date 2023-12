Airbus Helicopters e Indamer si uniscono per la manutenzione degli elicotteri in India

Airbus Helicopters e Indamer hanno unito le forze per fornire servizi post-vendita all’avanguardia per gli elicotteri in India, dando un notevole impulso allo sviluppo del rotary-wing Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) ecosystem nel paese.

Su autorizzazione di Airbus Helicopters, Indamer fornirà servizi MRO per elicotteri Airbus presso le sue strutture a Mumbai, Nuova Delhi e Nagpur. Il Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, ha inaugurato la Nagpur facility oggi, con la presenza di Romain Trapp, Executive Vice-President, Customer Support and Services for Airbus Helicopters, Prajay Patel, Director, Indamer Aviation Pvt. Ltd., insieme a Rémi Maillard, President and Managing Director, Airbus India and South Asia, e Sunny Guglani, Head of Helicopters, Airbus India and South Asia.

“Costruire e supportare un ecosistema sostenibile end-to-end per il rotary-wing aviation ecosystem in India è fondamentale per Airbus Helicopters. Con Indamer miriamo a soddisfare la nostra flotta in crescita in India e il potenziale futuro, apportando allo stesso tempo le competenze tecniche che aiuteranno a far avanzare le helicopter MRO ambitions in India”, afferma Romain Trapp, Executive Vice-President, Customer Support & Services for Airbus Helicopters.

“Oltre un decennio fa Indamer ha preso la decisione strategica di fondare la propria rotary-wing MRO division, concentrandosi sulla risposta alle crescenti richieste di elicotteri da parte dei clienti indiani. Il riconoscimento da parte di Airbus è il risultato diretto dell’impegno dell’azienda verso questo obiettivo. Con il giusto supporto, manteniamo la nostra convinzione che le esigenze di manutenzione dei clienti indiani possano essere soddisfatte in modo efficace a livello nazionale. Ci allineiamo con Airbus nel condividere questa visione collettiva ed esprimiamo gratitudine per il loro riconoscimento”, ha affermato Prajay Patel, Director, Indamer Aviation.

“L’MRO di Indamer-Airbus Helicopters fornirà tempi di manutenzione più rapidi e contribuirà a creare un’esperienza post-vendita efficiente per i clienti di Airbus Helicopters non solo in India, ma anche nella più ampia regione dell’Asia meridionale.

La collaborazione di Airbus Helicopters con Indamer è l’ultima dell’espansione della presenza industriale di Airbus in India, che cerca di porre le basi per un ecosistema aerospaziale maturo e completo nel paese. Oggi, ogni aereo commerciale ed elicottero Airbus è dotato di tecnologie e componenti critici progettati, realizzati e mantenuti in India.

Indamer è già il più grande MRO operator per elicotteri in India con presenza in diverse località, tra cui Nagpur, Mumbai, Pune e Nuova Delhi. Airbus è leader nel mercato nazionale degli elicotteri civili e parapubblici, rappresentando oltre la metà delle nuove consegne registrate dal 2010. Attualmente, ci sono più di 125 elicotteri Airbus, comprese piattaforme leader a livello mondiale come H125, H130, H135, H145 e Dauphin, utilizzate dagli operatori in tutta la regione dell’India e dell’Asia meridionale, in particolare negli energy, commercial and business aviation segments”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)