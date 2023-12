Cathay Group ordina l’Airbus A350F

Cathay, Hong Kong, è diventata l’ultima compagnia aerea ad ordinare il nuovo A350F, a seguito della firma di un accordo di acquisto per sei aeromobili. “L’A350F entrerà a far parte della divisione cargo della compagnia aerea, Cathay Cargo, e diventerà un elemento centrale nella sua futura flotta, portando nuovi livelli di efficienza in tutto il suo vasto network.

Attualmente in fase di sviluppo, l’A350F può trasportare un payload fino a 111 tonnellate e può volare fino a 4.700 miglia nautiche/8.700 chilometri a un costo significativamente inferiore rispetto a qualsiasi altro freighter oggi disponibile. Ciò gli consentirà di servire tutti gli heavy cargo markets, inclusa la più grande freight route del mondo tra Hong Kong e Anchorage”, afferma Airbus.

Ronald Lam, Cathay Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Mentre ci avviciniamo al 2024, il nostro viaggio di ricostruzione sta guadagnando slancio. Questo ordine segna un’altra componente importante del nostro investimento per il futuro. Ciò riflette la fiducia di Cathay nell’hub di Hong Kong, mentre guardiamo avanti alle opportunità offerte dal Three-Runway System. Questi highly fuel-efficient, next-generation freighters, forniranno un’importante cargo capacity aggiuntiva, espanderanno la nostra rete globale e contribuiranno ai nostri obiettivi di leadership in materia di sostenibilità”.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, ha dichiarato: “C’è un nuovo standard nel cargo space e siamo lieti che un global air-cargo operator così esperto come Cathay si sia unito al numero crescente di operatori di riferimento nell’air-freight industry che sostengono l’A350F. L’aereo si adatterà perfettamente alla A350 passenger fleet esistente di Cathay, riducendo al tempo stesso i costi operativi a un livello mai visto prima nei cargo markets sempre più competitivi. Allo stesso tempo, porterà una riduzione molto significativa delle emissioni di carbonio, contribuendo immediatamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità”.

“Dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-97 di ultima generazione, l’aereo porterà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio fino al 40% rispetto al vecchio 747F ed è almeno il 20% più efficiente rispetto al suo concorrente.

L’A350F è dotato della più grande main deck cargo door del settore, con lunghezza della fusoliera e capacità ottimizzate in base a standard pallets and containers. Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, il che si traduce in un take-off weight più leggero di 46 tonnellate rispetto al competing derivative. L’A350F è anche l’unico freighter aircraft che soddisferà pienamente i CO2 emissions standards rafforzati dell’ICAO, che entreranno in vigore nel 2027″, prosegue Airbus.

“Facendo parte della famiglia di aeromobili widebody più moderna al mondo, l’A350F offre anche un elevato livello di commonality con gli A350 passenger aircraft, apportando ulteriori vantaggi ai vettori che già volano con modelli della famiglia.

Cathay Group è già uno dei maggiori operatori dell’A350, con una flotta attuale di 47 aeromobili. Questi includono sia l’A350-900 che l’A350-1000, che operano principalmente sulla rete di rotte a lungo raggio del vettore”, conclude Airbus.

Rolls-Royce accoglie con favore l’ordine di Cathay per sei Trent XWB-97 powered A350F

Rolls-Royce annuncia oggi che ha accolto l’ordine di Cathay per sei Trent XWB-97 powered A350F. “I motori saranno coperti dal nostro comprehensive TotalCare service, che fornirà alla compagnia aerea prevedibilità e costi noti per i servizi e la manutenzione della flotta. Quando questi aerei entreranno in servizio, la compagnia aerea opererà tutte e tre le varianti della A350 Family con motori Rolls-Royce.

Questa sarà la prima volta che la divisione cargo di Cathay, Cathay Cargo, utilizzerà un motore Rolls-Royce Trent nel suo freighter network. La Cathay Pacific passenger fleet comprende già l’A350-900 con motori Trent XWB-84, l’A350-1000 con motori Trent XWB-97, l’A330 con motori Trent 700 e il Boeing 777 con motori Trent 800“, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Cathay è rinomata per la sua esperienza nel freighter market, quindi questo ordine dimostra ancora una volta che i nostri clienti hanno fiducia nella potenza del Trent XWB-97 per supportare le loro operazioni sia nel mercato cargo che in quello passeggeri. Cathay è un cliente stimato da decenni e li ringraziamo per aver riposto ancora una volta la loro fiducia in noi. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership quando il primo motore Trent entrerà nella loro freighter fleet”.

Alex McGowan, Chief Operations and Service Delivery Officer, Cathay, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’ordine di sei Trent XWB-97 powered A350F, che si uniranno al nostro freighter network. Utilizziamo il Trent XWB-97 engine da più di cinque anni su una varietà di rotte e in tutto questo tempo ha continuato a garantire efficienza e affidabilità. Abbiamo quindi grande fiducia nel Trent XWB-97 per le nostre A350 freighter operation”.

“Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in cinque anni di servizio e più di due milioni di ore di volo con il motore: un numero destinato ad aumentare fino a oltre cinque milioni entro il 2025.

Tanto versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’alimentare voli a corto o lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per passenger and freighter operators con una rete diversificata. Essendo il large aero engine in service più efficiente al mondo, il Trent XWB contribuirà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità di Cathay. Oggi è certificato per funzionare con un 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)