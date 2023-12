News Brevi – 09.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO A LORETO – L’Aeronautica Militare informa: “La Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto e l’Aeronautica Militare annunciano che lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 11,30, si svolgerà al Santuario della Santa Casa di Loreto la tradizionale Celebrazione Eucaristica dell’Arma Azzurra che omaggerà la Celeste Patrona degli Aeronauti nell’occasione del Centenario della sua fondazione. La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia e concelebrata dal Delegato Pontificio S.E Mons. Fabio Dal Cin. Al termine della funzione, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, pronuncerà un discorso di saluto. Seguirà all’uscita sul sagrato della Basilica la preghiera dell’Angelus e la benedizione dell’elicottero HH-139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che sorvolerà la Basilica ad omaggio della Celeste Patrona con il Tricolore. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Vatican Media, Radio Vaticana, Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV), in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e sul canale YouTube ufficiale dell’Aeronautica Militare. Al termine dell’evento, gli organi di stampa interessati potranno partecipare ad un incontro stampa con le autorità partecipanti presso la Sala Macchi del Palazzo Apostolico” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: PREVENIRE LE MID-AIR COLLISIONS CON SMART AUTOMATION – Airbus informa: “Nel luglio 2002, una collisione in volo tra un aereo passeggeri e un Freighter sopra la città di Überlingen, Germania, causò la morte di 71 persone. Dalle successive indagini sono emerse diverse cause dell’incidente. In particolare, è emerso che sebbene entrambi gli aerei fossero dotati di un traffic collision avoidance system (TCAS) e che ciascun TCAS avesse allertato l’equipaggio, gli allarmi non avevano impedito il disastro poiché le air traffic control (ATC) and TCAS instructions erano diverse. In assenza di una comunicazione e di una procedura chiara e uniformemente condivisa in caso di alert, le reazioni umane non erano state coerenti. Questa situazione ha spinto l’industria aeronautica a riconsiderare il proprio approccio. L’ICAO e le autorità nazionali di aeronavigabilità hanno deciso che gli ordini TCAS dovevano avere la precedenza sulle istruzioni ATC“. “Airbus ha deciso di implementare un’ulteriore innovazione tecnica. Per aiutare gli equipaggi, Airbus ha sviluppato la AP/FD TCAS function (Auto-Pilot/ Flight Directors – Traffic Collision Avoidance System), che consente all’autopilot di eseguire automaticamente un’immediata manovra di evitamento ottimale, evitando reazioni eccessive o errate dell’equipaggio. Grazie a questo sistema, l’autopilot esegue le istruzioni di salita o discesa impartite dal TCAS sotto il monitoraggio dell’equipaggio che può notificare all’ATC la manovra eseguita e quando l’aeromobile è “cleared of conflict”, per la massima sicurezza dell’aeromobile e dei suoi passeggeri”, conclude Airbus.

SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE: CONFERENZA SULLA AIR TO SURFACE INTEGRATION – Nell’ambito dell’offerta didattica 2023, la Scuola di Aerocooperazione ha organizzato e ospitato la seconda edizione della Air to Surface Integration (ATOSI) Conference, rivolta a rappresentanti degli Stati Maggiori e dei Comandi operativi delle Forze Armate, nel grado di Colonnello e Generale di Brigata ed equivalenti. La conferenza si è articolata su due giorni di lavori, con interventi a cura di relatori provenienti da diversi Enti e Comandi Interforze, dai Comandi di Componente delle Forze Armate e da Comandi NATO. Come evidenziato nell’apertura dei lavori dal Generale di Brigata Francesco Donato Rizzo, Comandante della Scuola di Aerocooperazione, il tema della conferenza mirava a evidenziare le peculiarità dell’integrazione tra il mezzo aereo e le componenti terrestre e navale, favorendo la realizzazione di un think-hub e di un network di expertise per la condivisione e valorizzazione di esperienze, lessons learned e best practices, aperto e partecipato. Infatti, per migliorare e potenziare l’integrazione e l’interoperabilità, occorre la condivisione di competenza e peculiarità tra le varie componenti (Air, Land, Maritime, includendo i nuovi domini Cyber e Spazio), al fine di valorizzare il processo di impiego di assetti e risorse per il conseguimento degli obiettivi affidati alle Forze Armate in operazioni joint/combined e Multi Dominio. I temi trattati all’ATOSI sono stati in piena sintonia con le indicazioni del Ministro della Difesa nel Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2023-2025, rivolte al futuro Strumento Militare, che dovrà essere integrato e multidominio, capace cioè di generare effetti su tutti i domini e su tutte le dimensioni, comprese quelle emergenti. Da qui la massima attenzione verso l’integrazione Interforze e verso tutti gli sviluppi tecnologici e operativi. La Scuola di Aerocooperazione, quale centro formativo di riferimento interforze ed unica Training Institution della Difesa accreditata dalla NATO, eroga una didattica d’eccellenza, in continua evoluzione ed al passo con le innovazioni tecnologiche, per renderla costantemente aderente alle esigenze formative delle Forze Armate nazionali e dei Paesi alleati ed amici. Per la formazione e qualificazione dei JTAC, il comandante della Scuola è inoltre la “National Certification Authority”, prevista dagli Standard di riferimento NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET METTE IN VENDITA I VOLI PER L’AUTUNNO 2024 COME PARTE DI “ORANGE DROP” – “easyJet informa: easyJet ha lanciato il suo programma per l’autunno 2024 come parte del suo “Orange Drop”. Sono disponibili oltre 133.000 voli tra il 2 settembre e il 30 novembre 2024 su tutta la rete easyJet. Di questi, più di 68.000 voli da e per il Regno Unito sono ora in vendita, offrendo ai clienti una scelta più ampia per prenotare una vacanza autunnale. Con voli verso 137 destinazioni tra cui scegliere in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente da 21 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta impareggiabile quando desiderano prenotare le loro prossime vacanze autunnali”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Siamo davvero lieti di mettere in vendita i nostri voli per l’autunno 2024, poiché i clienti continuano a scegliere di prenotare in anticipo e ad approfittare delle nostre tariffe vantaggiose attraverso la nostra impareggiabile rete in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Il mese scorso la compagnia aerea ha lanciato 12 nuove rotte estive tra cui quelle da London Luton e Manchester per Reus, Bristol per Malta, Liverpool, Glasgow e Belfast per Enfidha e Belfast e Glasgow per Larnaca”. Per ulteriori informazioni sulla rete easyJet, visitare easyJet.com.