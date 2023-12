ICAO e Google collaboreranno per migliorare la metodologia per il calcolo delle emissioni di carbonio dei voli

L’ICAO e Google hanno annunciato una nuova collaborazione incentrata sulla condivisione di competenze sulle metodologie per il calcolo delle emissioni di carbonio e sulla più ampia decarbonizzazione dell’industria aeronautica.

Nell’ambito del nuovo accordo, le due organizzazioni lavoreranno insieme per identificare opportunità di collaborazione e miglioramento delle rispettive metodologie. Ciò consentirà al pubblico in generale, alle parti interessate del settore e ai regolatori di fare scelte informate, sostenibili dal punto di vista ambientale e basate sulla scienza relative al trasporto aereo.

“Attualmente, un’ampia gamma di calcolatori del carbonio aeronautico prodotti in modo indipendente forniscono risultati di stima delle emissioni molto diversificati per un dato aereo e volo”, ha sottolineato il segretario generale dell’ICAO, Juan Carlos Salazar. “Ciò è in gran parte dovuto ai diversi set di dati utilizzati, alle semplificazioni nelle relative metodologie e all’incertezza scientifica. La nuova partnership dell’ICAO con Google dovrebbe portare a risultati molto più affidabili per passeggeri e shippers ovunque”.

L’ICAO e Google offrono ciascuno strumenti di valutazione delle emissioni.

L’ICAO Carbon Emissions Calculator è l’unico calcolatore di questo tipo ad essere approvato dalle autorità di regolamentazione dell’aviazione ed è attualmente ampiamente utilizzato da consumers, business, governments, international organizations, non-profit organizations, UN system organizations.

Il Travel Impact Model di Google è una metodologia accessibile al pubblico per stimare le emissioni dei voli a livello di singolo passeggero. Oggi, il Travel Impact Model aiuta le persone a scegliere voli a basse emissioni fornendo stime delle emissioni di carbonio su Google Flights e altre piattaforme di viaggio online, attraverso la collaborazione di Google con Travalyst.

“Vogliamo aiutare tutti a fare scelte più sostenibili quando viaggiano”, ha affermato Sebnem Erzan, Head of Travel Sustainability & Transport Partnerships, Google. “Insieme all’ICAO, possiamo continuare a migliorare il modello di impatto dei viaggi per le emissioni dei voli e aumentare la trasparenza per i viaggiatori di tutto il mondo”.

“Siamo molto fiduciosi che la collaborazione tra ICAO e Google fornirà maggiore integrità e coerenza negli inventari dei gas serra segnalati e una stima più accurata dell’impronta di carbonio”.

(Ufficio Stampa ICAO)