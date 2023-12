Etihad Airways è stata premiata come Global Design Airline of the year 2023

Etihad Airways ha ottenuto il premio “Design Airline of the Year 2023”, il massimo riconoscimento negli annuali DesignAir Awards. La compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha anche ricevuto il premio “Most Improved Airline Brand” da DesignAir.

I premi seguono in rapida successione l’edizione globale dei World Travel Awards 2023 di venerdì 1 dicembre, dove Etihad ha celebrato tre riconoscimenti: Best Customer Experience, Best Economy Class, Best First Class Lounge.

I giudici di DesignAir hanno commentato: “Etihad non ha brillato solo nella propria regione dove è stata incoronata Design Airline of the Year Middle East, 2023 – ma anche nel nostro premio più prestigioso – Design Airline of the Year, 2023. Etihad si è dimostrata compagnia aerea leader nel design globale quest’anno”.

“Il premio riconosce il continuo investimento di Etihad nell’esperienza degli ospiti, che quest’anno ha incluso l’introduzione di nuovi menu e il lancio di una nuova esperienza culinaria in Economy, basata sul design e sostenibile. La compagnia aerea ha inoltre accolto con favore una nuova partnership con Armani/Casa per migliorare l’arredamento e le stoviglie dell’acclamata esperienza Business Class di Etihad.

Anche l’esperienza dei passeggeri in aeroporto è stata migliorata in seguito all’apertura del Terminal A, la nuova sede di Etihad presso Abu Dhabi International Airport, a novembre. Il nuovo terminal offre agli ospiti di Etihad un’esperienza di check-in semplificata e biometrica, servizi check-in premium dedicati e una lounge a tre piani di Business e First class.

Etihad ha anche ricevuto il premio “Most Improved Airline Brand” tra i premi di quest’anno, a testimonianza del suo anno di successo.

Lo scorso novembre la compagnia aerea ha celebrato il suo 20° anniversario e ha svelato una roadmap per la crescita come parte della sua ‘Journey 2030’ vision e una rete ampliata per il 2024. Etihad ha recentemente rivelato anche gli impressionanti interni della cabina del suo nuovo aereo Boeing 787-9 Dreamliner che offrono maggiori livelli di comfort e privacy per gli ospiti”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Quest’anno è un momento cruciale e di orgoglio per Etihad. Mentre continuiamo a investire nella creazione di esperienze innovative e memorabili per i nostri ospiti, siamo entusiasti di essere riconosciuti come leader del design ai DesignAir Awards di quest’anno. A nome dell’intera famiglia Etihad, desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine ai membri del nostro team dedicato e ai nostri clienti fedeli. Questo prestigioso riconoscimento come ‘Design Airline of the Year 2023’ e ‘Most Improved Airline Brand’ testimoniano il duro lavoro e l’impegno della nostra famiglia Etihad. Siamo orgogliosi e onorati della fiducia e del supporto dei nostri clienti. Grazie per aver fatto parte del nostro viaggio”.

Jonny Clark, fondatore di The DesignAir, ha dichiarato: “Etihad ha lavorato instancabilmente ormai da alcuni anni per migliorare il suo prodotto, la sua immagine e la coerenza in tutta la sua flotta. È proprio per questi motivi che siamo orgogliosi di premiare Etihad come il most improved airline brand quest’anno. La compagnia aerea non ha smesso di impegnarsi per migliorare l’esperienza dei passeggeri in volo e a terra”.

Dal 2012, DesignAir premia le compagnie aeree che investono in design, prodotto e brand, con i vincitori selezionati da una giuria composta da esperti del settore e frequent flyer.

