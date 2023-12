Boeing nomina Stephanie Pope come Chief Operating Officer

Boeing ha annunciato oggi la nomina di Stephanie Pope come executive vice president and chief operating officer of The Boeing Company. “In questa nuova posizione, a partire dal 1° gennaio 2024, Pope riferirà al Boeing President and Chief Executive Officer, Dave Calhoun.

In qualità di COO di Boeing, Pope supervisionerà le performance delle tre business unit dell’azienda, con la responsabilità di promuovere supply chain, quality, manufacturing and engineering excellence in tutta l’azienda. I business unit Chief Executive Officers, il Boeing Chief Engineer e il President of Boeing Global riporteranno direttamente a Pope. I senior corporate functional leaders continueranno a riferire a Calhoun”, afferma Boeing.

“Stephanie porta con sé una notrvole operational, financial and customer experience in questo ruolo, oltre a un comprovato record di performance nelle nostre commercial, defense and services business units”, ha affermato Calhoun. “Il prossimo anno sarà un anno di transizione significativo per le nostre performance, mentre continuiamo a ripristinare la nostra forza operativa e finanziaria. Stephanie ci aiuterà a promuovere la stabilità e la prevedibilità necessarie per garantire il rispetto degli impegni con clienti, dipendenti, autorità normative, investitori e altre parti interessate”.

Il successore di Pope alla guida di Boeing Global Services sarà nominato in un secondo momento.

“Sono onorata di assumere questo nuovo ruolo e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Dave, il nostro Executive Council e tutti i nostri compagni di team in Boeing”, ha affermato Pope. “Insieme continueremo a migliorare le performance operative e continueremo a impegnarci a fornire servizi ai nostri clienti, garantendo al tempo stesso i massimi livelli di sicurezza, qualità e trasparenza in tutto ciò che facciamo”.

“Stephanie Pope ha servito come president and chief executive officer of Boeing Global Services dall’aprile 2022, dove è stata responsabile dell’aerospace services development and delivery model dell’azienda per clienti commerciali, governativi e del settore aeronautico in tutto il mondo, concentrandosi su global supply chain and parts distribution, aircraft modifications and maintenance, digital solutions, aftermarket engineering, analytics and training. In precedenza, è stata chief financial officer of Boeing Commercial Airplanes. In quasi tre decenni di servizio presso Boeing, Pope ha ricoperto numerose posizioni di leadership di crescente responsabilità in tutte e tre le business units, all’interno dei programmi e a livello aziendale”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)