Boeing si aggiudica un contratto per sei elicotteri Chinook MH-47G Block II

L’U.S. Army Special Operations Aviation Command (USASOAC) ha assegnato a Boeing un contratto per la produzione di sei remanufactured MH-47G Block II aircraft, come parte degli sforzi di modernizzazione dell’esercito. Con un accordo del valore di 271 milioni di dollari, Boeing ha 42 MH-47G sotto contratto con USASOAC.

“Il Chinook è da molti anni un attore chiave nel campo delle operazioni speciali. L’USASOAC e gli alleati internazionali hanno utilizzato le capacità uniche del Chinook per completare le missioni più audaci in tutto il mondo”, ha affermato Heather McBryan, vice president and program manager, cargo programs.

“Poiché gli special operations requirements sono diventati sempre più complessi, gli heavy-lift helicopter si sono adattati per soddisfare tali mutevoli esigenze. L’MH-47G UBlock II program non solo supporta le esigenze odierne, ma consente al Chinook di essere rilevante anche in futuro”, afferma Boeing.

“Con il nuovo e migliorato MH-47G Block II, l’USASOAC non solo riceverà l’elicottero Chinook più capace, ma avrà anche la flessibilità di aggiungere ulteriori aggiornamenti man mano che le esigenze evolveranno nel tempo”, ha aggiunto McBryan.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing/Fred Troilo)