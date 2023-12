Iberia inaugura i suoi voli giornalieri per Doha in Qatar

Iberia informa: “La giornata di oggi segna una pietra miliare per la connettività globale, con il lancio dei voli diretti di Iberia per Doha, in Qatar. Il volo IB670 è decollato da Madrid Barajas Airport (MAD) alle 08:30 di questa mattina con 270 passeggeri a bordo, e l’atterraggio è previsto presso l’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (DOH), alle 17:35.

Con l’inizio dei voli diretti giornalieri tra Madrid e Doha, Iberia espande in modo significativo il più grande joint business, del mondo, insieme a Qatar Airways e British Airways. Con Madrid, Londra e Doha, i tre partner strategici offrono una connettività senza pari tra la Spagna e più di 200 destinazioni in Asia, Australasia, Medio Oriente e Africa, con i trasferimenti più efficienti nei loro hub a 5 stelle.

Anche questa operazione rientra nelle attività promozionali promosse da Madrid Turismo by IFEMA Madrid, dalla Community of Madrid e dal Madrid City Council, con la collaborazione delle aziende e delle associazioni che insieme costituiscono il Madrid Tourism Board of Experts, tra cui Iberia.

Questa nuova rotta è il risultato dell’accordo tra Madrid Turismo by IFEMA Madrid e Iberia per facilitare l’apertura di questo collegamento, che a sua volta offre 49 nuovi collegamenti verso l’Asia, 17 verso l’Africa, 18 verso il Medio Oriente e 6 verso l’Oceania, con una sosta a Doha. Si stima che questa nuova rotta genererà un impatto economico per la regione di Madrid pari a 55 milioni di euro nel primo anno.

Questa espansione della rete è anche fondamentale per espandere l’hub di Iberia a Madrid come gateway preferito verso l’Europa per i viaggiatori provenienti da Asia, Australasia, Medio Oriente e Africa”.

“Il volo quotidiano tra Madrid e Doha non è solo il lancio di una nuova rotta, che è sempre entusiasmante. Va oltre. Colleghiamo l’Asia, il Medio Oriente e l’Africa con la Spagna e l’Europa, offrendo molteplici opzioni per aumentare e diversificare la connettività spagnola con quelle regioni, sia per il tempo libero che per gli affari”, ha affermato Fernando Candela, CEO di Iberia.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Decollando verso una nuova era di connettività aerea per la Spagna, siamo lieti di dare il benvenuto a Iberia all’Hamad International Airport, votato da Skytrax come ‘Best Airport in the Middle East’ per la nona volta. Nell’ambito della partnership unica tra Qatar Airways, British Airways e Iberia, i passeggeri possono godere del miglior servizio a terra e in volo, collegandosi senza problemi alle loro destinazioni preferite. Ciò rafforza ulteriormente il Qatar come destinazione preferita nella regione e l’Hamad International Airport come connettore globale e uno dei più grandi gateway dell’alleanza oneworld, con 10 dei 13 membri che opereranno lì entro il 2024”.

Allo stesso modo, Daniel Martínez Rodríguez, Deputy Councillor for Culture, Tourism and Sports of the Community of Madrid, ha aggiunto: “Con questo itinerario, già operativo, il governo di Madrid raggiunge uno dei suoi obiettivi, ovvero attirare visitatori dall’Asia e Medio Oriente. Questi turisti sono caratterizzati da visitatori di alto valore e per soggiorni di lunga durata. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di recuperare e costruire sui dati pre-pandemia.”

Almudena Maíllo, Councillor for Culture, Tourism and Sports for Madrid City Council, ha concordato sulla grande importanza del lancio di questi voli: “Con questo collegamento, Madrid fa un salto di qualità nella promozione strategica, aprendo la rotta verso il Medio Oriente. Questo è fondamentale, date le potenzialità della regione: tutte le economie della regione del Golfo sono cresciute di oltre il 4% nel 2022 e si prevede una crescita di oltre l’1% nei prossimi anni. Infatti, il miglioramento di questa connettività ci consente ritornare all’Asia Plan, che abbiamo lanciato a marzo al Madrid City Tourism Forum, e consolidare il nostro impegno per rafforzare la nostra posizione come best hub in southern Europe”.

Yolanda Perdomo, director of Madrid Turismo by IFEMA Madrid, afferma: “Questa azione per promuovere la connettività aerea di Madrid è accompagnata da una campagna promozionale per incoraggiare la domanda da paesi come Repubblica di Corea, Cina, Giappone, Singapore, Indonesia, Malesia, Thailandia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar per visitare Madrid. Questa iniziativa, realizzata da Madrid Turismo by IFEMA Madrid, consiste in azioni B2C e B2B per aumentare la visibilità di Madrid e rafforzare il suo posizionamento turistico in questi mercati. Includono una campagna di marketing digitale con celebrità asiatiche, come attori, cantanti e creatori di contenuti di fama mondiale, una campagna di comunicazione sulle principali piattaforme digitali, social network e media locali, co-marketing con agenzie di viaggio di segmento premium e media a pagamento, nonché una radio, una TV via cavo e una campagna esterna”.

Iberia ora opera voli diretti giornalieri tra Madrid e Doha con Airbus A330-200, con 288 posti in classe Business ed Economy:

IB6701 Madrid-Doha – Giornaliero – 08:30 17:35

IB6700 Doha-Madrid – Giornaliero – 00:55 07:10

Questi andranno ad integrare le operazioni due volte al giorno di Qatar Airways:

QR150 Madrid-Doha – Giornaliero – 15:25 23:55

QR152 Madrid-Doha – Giornaliero – 21:25 05:55

QR149 Doha-Madrid – Giornaliero – 08:15 13:55

QR151 Doha-Madrid – Giornaliero 14:20 19:55

L’orario combinato offre partenze mattutine, pomeridiane e serali per i viaggiatori tra le due capitali e centinaia di collegamenti in ciascun hub. Sia che si viaggi da Madrid a Bali, da Sydney a Ibiza, da Lisbona a Maputo o da Doha a Malaga, le reti combinate forniranno itinerari veloci e affidabili a tutti i passeggeri.

La partnership offre inoltre ai membri dei loyalty programmes delle compagnie aeree il vantaggio di una valuta comune, gli Avios. I membri di Qatar Airways Privilege Club, Iberia Plus e British Airways Executive Club potranno combinare il loro saldo per guadagnare e riscattare Avios sui voli con tutte e tre le compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)