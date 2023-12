Delta: un 2023 di importanti riconoscimenti rnella regione EMEAI

Delta informa: “Delta, la compagnia aerea più premiata in Nord America, quest’anno ha vinto premi e conquistato ambite posizioni nella shortlist in vari paesi della regione EMEAI.

L’ultimo premio vinto, “Migliore compagnia aerea d’affari per il Nord e il Sud America”, è stato annunciato in occasione dei Reismedia Business Travel Awards di Amsterdam. Reismedia è il più grande editore di viaggi indipendente dei Paesi Bassi e la vittoria sottolinea la forte posizione di Delta e la sua offerta di prodotti su questo mercato, dove opera fino a 21 voli nei giorni di punta. Il partner di joint venture di Delta, KLM, è stato nominato “Migliore compagnia aerea d’affari per l’Europa e l’Africa”.

Delta ha ottenuto riconoscimenti anche in altri paesi dopo un’estate record sul traffico transatlantico. Nel Regno Unito, Delta si è aggiudicata il titolo di “Migliore compagnia aerea nordamericana” per il sesto anno consecutivo in occasione dei prestigiosi Business Traveller Awards, promossi da Business Traveller, la principale pubblicazione britannica dedicata ai viaggi d’affari. I premi, che si tengono ogni anno, celebrano l’eccellenza dei servizi aerei, ferroviari, alberghieri, di autonoleggio e di fidelizzazione, e i vincitori sono votati dai lettori della rivista”.

“La dedizione e l’impegno del team EMEAI di Delta vengono riconosciuti in tutta la regione grazie a una serie di premi prestigiosi che hanno una forte risonanza sui clienti globali e rafforzano il nostro brand”, ha dichiarato Matteo Curcio, S.V.P. di Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India (EMEAI). “Mentre continuiamo a offrire prodotti e servizi innovativi, ad aggiungere nuove rotte e a sostenere le comunità che serviamo, è chiaro che il pubblico dei viaggiatori e gli esperti del settore stanno notando gli sforzi di Delta”.

“In Italia, Delta è stata nominata per il secondo anno consecutivo “Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d’Affari – Lungo Raggio” agli European Mission Awards e “Compagnia Aerea dell’Anno per i Viaggiatori d’Affari” agli Italian Mission Awards. Mission Magazine è la principale pubblicazione economica in Italia, dove Delta opererà un ampio orario estivo che prevede fino a 12 voli giornalieri nel 2024, tra cui una nuova rotta da New York-JFK a Napoli e un aumento dei voli per Roma e Venezia.

Inoltre, in Ghana, Delta ha ricevuto il prestigioso “Corporate Social Responsibility (CSR) Excellence Award for Aviation in Ghana” in occasione della decima edizione dei Ghana CSR Excellence Awards, in riconoscimento dell’impegno di lunga data di Delta a favore di organizzazioni come Breast Care International. Grazie al sostegno di Delta, i programmi educativi di BCI hanno raggiunto più di 150.000 persone, mentre delle oltre 20.000 persone sottoposte a screening, sono stati identificati e trattati circa 2.000 casi sospetti di cancro al seno.

Delta ha ricevuto un secondo premio in Ghana, il “Most Outstanding Business in Ghana” dalla Camera di Commercio Americana di Accra, che ha sottolineato l’importanza del volo giornaliero della compagnia aerea per New York-JFK.

Delta è stata anche inserita nella lista dei candidati per il premio “Achievement in Diversity, Equity and Inclusion” e per il premio “Travel Partner of the Year-Long-Haul Airline” nell’ambito dei Business Travel Awards Europe. Entrambi sono stati attribuiti al partner JV di Delta, Virgin Atlantic“, prosegue Delta.

“Delta, riconosciuta come la compagnia aerea più puntuale del Nord America, prevede di trasportare quest’anno circa 200 milioni di passeggeri, con un customer service, sicurezza, innovazione e affidabilità leader del settore. Delta si adopera per garantire viaggi personalizzati, piacevoli e privi di elementi di stress, anche in futuro. La motivazione genuina del personale Delta è quella di far sentire ogni cliente accolto e rispettato, in ogni fase del suo itinerario.

Con sede ad Atlanta, Delta opera in hub importanti e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e La Guardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon e Tokyo.

In qualità di compagnia aerea leader a livello mondiale, la missione di Delta di collegare crea opportunità, promuove la comprensione ed espande gli orizzonti, mettendo in comunicazione le persone e le comunità.

Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni consultare delta.com“, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)