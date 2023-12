Wizz Air diventa Title Sponsor della 22° Milano Marathon

Si chiamerà Wizz Air Milano Marathon la prossima edizione della maratona meneghina in programma domenica 7 aprile 2024. Siglato l’accordo tra RCS Sports & Events e Wizz Air, il nuovo Title Sponsor di uno degli eventi più attesi da professionisti e tantissimi appassionati nel panorama mondiale.

“L’ultima edizione della Milano Marathon, la 21esima, svoltasi lo scorso 2 aprile, ha coinvolto oltre 20 mila runner, tra maratoneti e staffettisti, sul percorso cittadino di 42,195 km. In campo femminile il successo è stato di Sharon Jemutai Cherop, Kenya, con un eccezionale cambio di ritmo nell’ultimo chilometro che le ha consentito di chiudere in 02.26.13. In campo maschile, la vittoria per distacco di Andrew Rotich Kwemoi, Uganda, al debutto sulla distanza, in 2.07.14, e l’impresa di Yeman Crippa, anch’egli esordiente in maratona, con una prova incredibile che gli è valsa il quinto posto, migliore degli italiani, con un tempo di 02.08.57, hanno confermato la maratona lombarda come la più veloce d’Italia del 2023, trasformando Milano, ancora una volta, nella capitale del running.

La Milano Marathon rientra tra gli eventi podistici che Wizz Air sponsorizza. Numerose sono le rotte operate dal nuovo Title che collegano Milano con le principali capitali d’Europa e non solo. Il suo ingresso darà un sapore ancora più internazionale alla manifestazione sportiva.

Il numero dei corridori provenienti dal resto d’Europa è comunque in costante crescita: negli ultimi anni siamo passati dal 9% del 2019 al 22% del 2023. Un trend interessante, destinato a crescere ulteriormente. A circa sei mesi dall’apertura delle iscrizioni, oltre il 50% del totale dei corridori iscritti è costituito da cittadini stranieri, con Francia, Gran Bretagna, Belgio, Germania e Polonia a rappresentare, finora, la stragrande maggioranza delle nazioni di questa percentuale. Dati che accrescono il valore del turismo sportivo, una risorsa importante per l’intero territorio e per la città di Milano.

In questa edizione, inoltre, Wizz Air offrirà, in esclusiva a tutti gli iscritti alla maratona, un voucher da 20 euro per l’acquisto di un biglietto aereo per una delle sue tratte”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air è stata definita la migliore compagnia low cost in Europa con i World Travel Awards, riconoscimento tra i più prestigiosi in ambito turistico, che si aggiunge ad altri ottenuti negli ultimi anni. Tra questi anche quello di essere la più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale (World Finance Sustainability Awards nel 2021-2023 e CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence nel 2022-2023).

Da tempo Wizz Air, società ungherese, è impegnata a essere pioniera di pratiche aeronautiche sostenibili con l’uso di aeromobili a basso consumo di carburante, nonché di investimenti orientati alla riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni di CO2. Obiettivi che si coniugano perfettamente con il percorso intrapreso da RCS Sports & Events nel campo della sostenibilità attraverso il progetto RunGreen e il coinvolgimento di NATIVA– Regenerative Design Company, che supporta gli Organizzatori di eventi in una radicale evoluzione verso modelli economici rigenerativi, mediante un percorso di mappatura dei propri impatti ambientali, sociali ed economici”, prosegue Wizz Air.

Eva Passmore, head of marketing di Wizz Air: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con la Milano Marathon e colorare le strade di Milano di rosa WIZZ la prossima primavera. Volare e correre a tariffe basse hanno molto in comune: migliorano la vita delle persone mettendole in movimento, creando nuove esperienze ed essendo convenienti e facilmente accessibili a tutti. Wizz Air è sempre stata promotrice di uno stile di vita attivo e sponsorizza eventi di corsa dal 2015. Solo quest’anno, 60.000 corridori si sono sfidati con WIZZ. L’Italia è uno dei nostri mercati di riferimento e miriamo a costruire un forte legame tra il marchio WIZZ e gli italiani coinvolgendo la comunità locale e incoraggiando quante più persone possibile a partecipare ai nostri eventi di corsa. Avendo basato il nostro primo aereo in Italia solo tre anni fa, Wizz Air ora offre biglietti su quasi 230 rotte verso oltre 40 paesi dall’Italia, volando verso più di 90 destinazioni uniche”.

Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events: “Wizz Air è il partner ideale per la Milano Marathon, l’evento italiano di running più amato all’estero e che rappresenta perfettamente nel mondo un’Italia dinamica e propositiva. Lavoreremo con il nuovo Title sponsor per ampliare insieme ancora di più i confini dell’evento e accrescere ulteriormente la sua notorietà internazionale. L’accordo è totalmente in linea con i nostri obiettivi e le nostre strategie, improntate non solo ai risultati sportivi e alla crescita dei partecipanti, ma anche alla sostenibilità. Trovare per la Maratona uno sponsor così attento a questo aspetto ci rende ancora più orgogliosi della scelta fatta”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)