Cambiamento nel Top Management di Lufthansa Group

Cambio di leadership in due importanti posizioni dirigenziali in Lufthansa Group: Heike Birlenbach diventerà il nuovo Chief Commercial Officer (CCO) di Swiss International Air Lines (SWISS). Succede a Tamur Goudarzi Pour, che in futuro sarà responsabile della Customer Experience all’interno di Lufthansa Group e anche di una task force di nuova costituzione. Lo scopo di questa task force è migliorare in modo sostenibile la stabilità operativa, la puntualità, il servizio clienti, la comunicazione con i clienti e i processi relativi ai bagagli nel 2024.

“Heike Birlenbach assumerà la carica di CCO presso SWISS dal 1° gennaio 2024. Dal 2021 è Head of Customer Experience per le compagnie aeree del Gruppo. In precedenza è stata CCO di Lufthansa Airlines ed era responsabile delle vendite per le hub airlines in un doppio ruolo. ruolo. Heike Birlenbach ha iniziato la sua carriera presso Lufthansa nel 1990 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, principalmente nei settori delle vendite e dello sviluppo del prodotto a Londra, Amsterdam, Milano, Monaco e Francoforte. Ha conseguito un Master in Management presso la McGill University di Montreal, Canada.

Tamur Goudarzi Pour assumerà la responsabilità della Lufthansa Group’s Customer Experience division il 1° gennaio 2024. Oltre a questo ruolo, assumerà anche la responsabilità di una task force a livello di Lufthansa Group con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione del cliente nel prossimo anno. Un focus particolare sarà posto sulle aree della stabilità operativa e dell’interazione con il cliente. Qui si riuniranno diverse iniziative e misure adottate per migliorare offerte e servizi.

Tamur Goudarzi Pour è CCO di SWISS dal 2019. In precedenza è stato responsabile delle vendite nella regione “The Americas”. Prima di trasferirsi a New York, ha diretto le vendite nella regione del Medio Oriente e dell’Africa da Dubai. Tamur Goudarzi Pour ha iniziato la sua carriera presso Lufthansa Group nel 2000 e ha conseguito un Master di Filosofia in Relazioni Internazionali presso l’Università di Cambridge”, afferma Lufthansa Group.

Christina Foerster, Member of the Executive Board Lufthansa Group, afferma: “Vorrei ringraziare Heike Birlenbach per la sua eccezionale collaborazione. In tempi difficili, ha svolto un ruolo chiave nel plasmare lo sviluppo del prodotto e l’offerta per i nostri ospiti. Non vedo l’ora di lavorare con Tamur Goudarzi Pour in futuro. Con la sua grande competenza e molti anni di esperienza nelle aree commerciali e la sua profonda conoscenza delle esigenze dei nostri clienti, farà avanzare in modo decisivo le product, quality and premium initiatives di Lufthansa Group Airlines”.

Dieter Vranckx, CEO di SWISS, afferma: “Desidero ringraziare Tamur Goudarzi Pour per il suo grande impegno a favore di SWISS. Dopo gli anni difficili legati al Covid, ha svolto un ruolo importante nella rapida ripresa di SWISS dalla crisi e nel suo emergere come una delle compagnie aeree più redditizie d’Europa. Sono lieto di dare il benvenuto a bordo di SWISS a Heike Birlenbach, una comprovata esperta di compagnie aeree. Con la sua vasta esperienza, soprattutto nei settori commerciali, si adatta perfettamente al nostro team, sia personalmente che professionalmente”.

Heike Birlenbach nominata nuovo Chief Commercial Officer di SWISS

Swiss International Air Lines (SWISS) ha annunciato un imminente cambiamento nel suo Management Board. Dopo cinque anni con la compagnia, il Chief Commercial Officer (CCO) Tamur Goudarzi Pour assumerà una posizione in Lufthansa Group. Nella sua nuova veste assumerà la responsabilità della Lufthansa Group’s Customer Experience division. Oltre a questo ruolo, assumerà anche la responsabilità di una task force a livello di Lufthansa Group con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione dei clienti nel prossimo anno.

“Vorrei ringraziare Tamur Goudarzi Pour per tutto il suo lavoro e tutto il suo impegno nei confronti della nostra azienda”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Ha introdotto con successo la nostra SWISS Premium Economy Class ed è stato determinante nell’aiutare la nostra compagnia a riprendersi così rapidamente dagli anni della crisi coronavirus e a riconquistare la sua posizione come una delle compagnie aeree più redditizie d’Europa. Sotto la guida di Tamur abbiamo perseguito con prudenza la nostra pianificazione della capacità a lungo termine e ora siamo la compagnia aerea più stabile in Europa. Tamur ha ulteriormente avanzato il rinnovamento della nostra flotta con i nostri nuovi Airbus A350 a lungo raggio. Con “SWISS Senses” ha gettato le basi per il nostro futuro prodotto SWISS. Gli auguriamo tutto il meglio e ogni ulteriore successo nella sua nuova veste in Lufthansa Group”.

“Heike Birlenbach assumerà la carica di Chief Commercial Officer di SWISS dal 1° gennaio 2024. Attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President Customer Experience Lufthansa Group Airlines, posizione che ricopre dal 2021. In questa veste è responsabile per customer strategy, experience design, customer service and digital interaction, insieme a tutto lo sviluppo del prodotto come il design degli interni della cabina dell’aeromobile. Prima dei suoi attuali incarichi, Birlenbach ha ricoperto la doppia funzione di Chief Commercial Officer di Lufthansa Airlines e Senior Vice President Sales Lufthansa Group Network Airlines. Ha iniziato la sua carriera in Lufthansa Group con Lufthansa nel 1990 e ha continuato a ricoprire varie posizioni dirigenziali, principalmente nelle vendite e nello sviluppo del prodotto, a Londra, Amsterdam, Milano, Monaco e Francoforte. Ha conseguito un Master in Management presso la McGill University di Montreal, Canada”, afferma SWISS.

“Sono lieto che con Heike Birlenbach possiamo accogliere nei nostri ranghi in SWISS una specialista dell’aviazione così comprovata”, afferma Dieter Vranckx. “Porta a bordo competenze inestimabili in una vasta gamma di settori, in particolare in ambito commerciale e riguardo la customer experience. È perfetta per il nostro team, non solo a livello professionale, ma anche personale. Ora svilupperà e perfezionerà ulteriormente il nostro prodotto SWISS in termini di customer focus and customer centricity”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Photo Credits: Lufthansa Group)