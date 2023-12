KM Malta Airlines dà il via alle prenotazioni dirette per l’estate 2024 attraverso il nuovo sito web e la piattaforma di prenotazione

KM Malta Airlines, la nuova compagnia aerea per le Isole Maltesi, annuncia che ieri, lunedì 11 dicembre, ha dato il via alla seconda fase di introduzione graduale del suo sistema di prenotazione, come previsto. I clienti possono ora prenotare online tramite il nuovo sito web e la piattaforma di prenotazione di KM Malta Airlines www.kmmaltairlines.com.

Lunedì 4 dicembre 2023 si era aperta la prima fase, dedicata a tutti gli agenti di viaggio, alle piattaforme online di prenotazione di terze parti e alle prenotazioni individuali tramite il Call Center della compagnia aerea.

Tutti i canali di prenotazione della compagnia sono ora aperti.

“La compagnia aerea è lieta di comunicare di aver ricevuto oltre 122.000 prenotazioni per il suo programma estivo 2024 nella sola settimana tra il 4 dicembre 2023 e il 10 dicembre 2023. La compagnia aerea ha dichiarato che il numero di prenotazioni nei primi sette giorni ha superato tutte le aspettative e ciò dimostra l’interesse riscosso dalla sua nuova strategia di network e l’efficacia delle nuove strutture tariffarie. L’elevata domanda da parte degli agenti di viaggio e delle piattaforme di prenotazione online di terze parti conferma la decisione della compagnia aerea di implementare il proprio sistema di prenotazione in modo strutturato, in grado di gestire il rischio e implementato in fasi pianificate, a vantaggio dei propri clienti e partner commerciali”, afferma KM Malta Airlines.

“L’orario estivo 2024 di KM Malta Airlines sarà operativo dal 31 marzo 2024 fino al 26 ottobre 2024. La compagnia aerea servirà 17 aeroporti in 15 principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna e Zurigo.

KM Malta Airlines opererà il suo primo volo di linea il 31 marzo 2024″, conclude KM Malta Airlines.

(Ufficio Stampa KM Malta Airlines)